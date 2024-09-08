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    ABD geride kaldı: Çin, tarihi Mars görevi için 2028 yılını belirledi

    Kızıl gezegen yarışında Çin, Tianwen-3 görevinin fırlatma tarihinin iki yıl öne çekilmesiyle liderliği ele geçirdi. ABD tarafında ise Mars programındaki belirsizlik sürüyor.
    Çin, tarihi Mars görevi için 2028 yılını belirledi Tam Boyutta Gör
    Uzay yarışında ABD ve Çin, Ay özelinde yakın bir rekabet içerisindeyken Mars tarafında ise işler değişiyor. Çin, Mars'a yönelik ilk örnek toplama görevini iki yıl erkene çekerek 2028'de gerçekleştireceğini duyurdu. Tianwen-3 adı verilen bu tarihi görev, Mars'tan Dünya'ya toprak örnekleri getirmeyi amaçlayan en iddialı projelerden biri olarak öne çıkıyor. ABD'nin benzer bir görevi, artan bütçe sorunları ve gecikmeler nedeniyle belirsizlik içindeyken Çin’in bu hamlesi bir gözdağı niteliğinde.

    Mars örnekleri 2031’de Dünya’ya gelecek

    Çin'in Mars misyonunun baş tasarımcısı Liu Jizhong, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Tianwen-3'ün hedefinin yaklaşık 600 gram Mars toprağı toplamak olduğunu belirtti. Bu misyonun, daha önce 2030 olarak öngörülen fırlatma tarihinin iki yıl erkene çekilmesi, Çin'in bu karmaşık operasyon için teknolojik altyapısına olan güvenini artırdığını gösteriyor. 2028 yılında fırlatılması planlanan Tianwen-3'ün topladığı örneklerin ise her şeyin yolunda gitmesi halinde 2031 yılında Dünya'ya ulaşması bekleniyor.

    Çin, tarihi Mars görevi için 2028 yılını belirledi Tam Boyutta Gör
    Arizona Eyalet Üniversitesi'nden uzay politikası uzmanı Namrata Goswami'ye göre, Çin'in bu görevi başarıyla tamamlaması, onu uzay keşfinde lider konumuna taşıyabilir. Goswami, bir ülkenin Mars'a güvenli bir iniş yapabilmesi, örnek toplayabilmesi, Mars'tan bir roket fırlatarak bu örnekleri Dünya'ya getirebilmesinin onu uzay keşiflerinde zirveye çıkaracağını ifade etti.

    Hong Kong Üniversitesi'nden astrofizikçi Quentin Parker, zaman çizelgesini “agresif” olarak nitelendirirken “Artık Çin'in Mars'tan ilk numune getiren ülke olma konusunda ABD'yi geçme şansı var” dedi. Parker aynı zamanda Çin’in Tianwen-3 yörünge aracında uluslararası faydalı yüklerin yer alabilmesi için 25 kg’lık bir alan teklif ettiğini de söylüyor.

    Önceki bilgilerin üzerine inşa edilecek

    Çin, tarihi Mars görevi için 2028 yılını belirledi Tam Boyutta Gör
    Yapılan açıklamaya göre Tianwen-3 iniş aracı-yükseltici kombinasyonunun yanı sıra yörünge aracı-dönüş modülü kombinasyonu iki Long March 5 roketi ile Mars’a gönderilecek.

    Çin'in Tianwen-3 görevi, daha önce Ay'dan örnekler getiren Chang'e-5 ve Chang'e-6 misyonlarında geliştirilen teknolojiler üzerine inşa edilecek. Tianwen-3, Mars yüzeyinden örnek toplamak için üç farklı yöntem kullanacak: çok noktalı yüzey kazıma, sabit noktalı derin sondaj ve gezici robotla örnek toplama.

    Çin, tarihi Mars görevi için 2028 yılını belirledi Tam Boyutta Gör
    Çin’in yanı sıra Hindistan ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) da Mars'a yönelik iddialı projeler geliştiriyor. Hindistan, 2025 yılında bir keşif aracı ve helikopter ile Mars'a inmeyi hedeflerken, ESA ise 2028'de ExoMars keşif aracını fırlatmayı planlıyor. Çin'in 2028'de gerçekleştireceği Tianwen-3 görevi, Mars'a insan gönderme ve 2045 yılına kadar Mars'ta bir araştırma üssü kurma hedeflerinin önünü açacak.

    ABD'nin Mars planları belirsiz

    Esasında ilk Mars örnek toplama misyonu NASA tarafından başlatılmıştı. NASA’nın 2021'den beri Mars'ın Jezero kraterindeki eski bir göl yatağını araştıran Perseverance keşif aracı halihazırda örnekler topluyor ve şimdiye kadar 25 örnek tüpünü doldurmuş durumda.

    Ancak bu örneklerin geri getirilmesi için planlanan Mars Sample Return (MSR) görevi, yapılan bağımsız bir incelemeye göre yaklaşık 11 milyar dolara mal olacak ve en erken 2040 yılında tamamlanabilecek. NASA, bu süreçte gecikmeleri aşmak ve Mars toprağını Dünya’ya getirmenin ucuz bir yolunu bulmak için SpaceX, Blue Origin ve Lockheed Martin gibi şirketlere "farklı" konseptler geliştirmeleri için çağrıda bulundu. Ancak, bu projelerin nasıl ilerleyeceği belirsizliğini koruyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    onderweb 13 saat önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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