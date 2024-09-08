ABD geride kaldı: Çin, tarihi Mars görevi için 2028 yılını belirledi

- Mars örnekleri 2031’de Dünya’ya gelecek
- Önceki bilgilerin üzerine inşa edilecek
- ABD'nin Mars planları belirsiz
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Mars örnekleri 2031’de Dünya’ya gelecek
Çin'in Mars misyonunun baş tasarımcısı Liu Jizhong, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Tianwen-3'ün hedefinin yaklaşık 600 gram Mars toprağı toplamak olduğunu belirtti. Bu misyonun, daha önce 2030 olarak öngörülen fırlatma tarihinin iki yıl erkene çekilmesi, Çin'in bu karmaşık operasyon için teknolojik altyapısına olan güvenini artırdığını gösteriyor. 2028 yılında fırlatılması planlanan Tianwen-3'ün topladığı örneklerin ise her şeyin yolunda gitmesi halinde 2031 yılında Dünya'ya ulaşması bekleniyor.
Hong Kong Üniversitesi'nden astrofizikçi Quentin Parker, zaman çizelgesini “agresif” olarak nitelendirirken “Artık Çin'in Mars'tan ilk numune getiren ülke olma konusunda ABD'yi geçme şansı var” dedi. Parker aynı zamanda Çin’in Tianwen-3 yörünge aracında uluslararası faydalı yüklerin yer alabilmesi için 25 kg’lık bir alan teklif ettiğini de söylüyor.
Önceki bilgilerin üzerine inşa edilecek
Çin'in Tianwen-3 görevi, daha önce Ay'dan örnekler getiren Chang'e-5 ve Chang'e-6 misyonlarında geliştirilen teknolojiler üzerine inşa edilecek. Tianwen-3, Mars yüzeyinden örnek toplamak için üç farklı yöntem kullanacak: çok noktalı yüzey kazıma, sabit noktalı derin sondaj ve gezici robotla örnek toplama.
ABD'nin Mars planları belirsiz
Esasında ilk Mars örnek toplama misyonu NASA tarafından başlatılmıştı. NASA’nın 2021'den beri Mars'ın Jezero kraterindeki eski bir göl yatağını araştıran Perseverance keşif aracı halihazırda örnekler topluyor ve şimdiye kadar 25 örnek tüpünü doldurmuş durumda.
Ancak bu örneklerin geri getirilmesi için planlanan Mars Sample Return (MSR) görevi, yapılan bağımsız bir incelemeye göre yaklaşık 11 milyar dolara mal olacak ve en erken 2040 yılında tamamlanabilecek. NASA, bu süreçte gecikmeleri aşmak ve Mars toprağını Dünya’ya getirmenin ucuz bir yolunu bulmak için SpaceX, Blue Origin ve Lockheed Martin gibi şirketlere "farklı" konseptler geliştirmeleri için çağrıda bulundu. Ancak, bu projelerin nasıl ilerleyeceği belirsizliğini koruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.