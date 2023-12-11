Çin, roketleriyle 500. fırlatışını yaptı

Uzaktan algılama özellikli "Yaogan-39" uydularının beşinci grubunu oluşturan 3 uydu, Long March 2D roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşirken, bu Long March roketleriyle icra edilen 500'üncü taşıma görevi oldu.
Çin'in ilk yerli uydusu Donfanghong 1, 1970'te Long March 1 roketiyle uzaya fırlatılmıştı.
1970'ten bugüne 20 tip Long March roketi üretilirken, bunlardan 16'sı halen aktif olarak kullanılıyor.
Roketlerin tasarımı ve üretimi, devlete ait Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketine (CASC) bağlı Pekin'deki Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi (CALT) ve Şanghay'daki Şanghay Uzay Uçuşu Teknolojisi Akademisi (SAST) tarafından üstleniliyor.
500 fırlatışın 297'si CALT'ın geliştirdiği Long March modelleriyle, 203'ü ise SAST'ın geliştirdiği modellerle yapıldı.
Long March roket ailesi dışında devlete ait Çin Uzay Havacılık Bilim ve Sanayi Şirketi (CASIC) ile özel uzay ve havacılık şirketleri tarafından geliştirilen diğer roketlerle de 64 fırlatış gerçekleştirildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden âlâ istilacı yok...
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.