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    Çin, yeniden kullanılabilir uzay roketi testi gerçekleştirdi: Sonuç ise belirsiz

    Çin devletine ait bir şirket tarafından geliştirilen ve SpaceX’in yeniden kullanılabilir roketleriyle rekabet etmeyi hedefleyen Longxing-2 adlı test roketi başarıyla fırlatıldı ancak sonuç belirsiz.
    Çin, yeniden kullanılabilir uzay roketi testi gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    Çin’e ait bir devlet şirketi, yeniden kullanılabilir roket teknolojisini test etmek amacıyla yaptığı bir denemede, roketin yeniden giriş ve iniş aşamalarını değerlendirmeyi hedefledi ancak fırlatmanın sonucuna dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan Longxing-2 adlı test roketinin fırlatma platformundan başarılı ve istikrarlı bir şekilde yükseldiği görüldü.

    Roket fırlatıldı ama sonucu belirsiz

    Longxing-2 isimli test aracı Şandong eyaletindeki Haiyang yakınlarında bir fırlatma platformundan başarıyla havalandı. Çin'in yeniden kullanılabilir Long March 12A roketinin ilk aşamalarını test etmek amacıyla geliştirilen araç, yaklaşık 75 kilometre yüksekliğe ulaşmayı ve ardından kontrollü bir yeniden giriş yaparak Sarı Deniz’e iniş yapmayı hedefliyordu.

    Amatör kamera görüntüleri, roketin fırlatma kulesinden sorunsuz bir şekilde yükseldiğini ve anormal bir durum yaşanmadan tırmanışını tamamladığını gösteriyor. Ancak fırlatmanın üzerinden 24 saatten fazla süre geçmiş olmasına rağmen testin sonucu ve iniş aşamasına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

    Test, Shanghai Academy of Spaceflight Technology (SAST) tarafından yürütüldü. SAST, Çin'in devlet destekli uzay projelerinde kritik bir rol oynayan China Aerospace Science and Technology Corporation'ın (CASC) bir alt kuruluşu konumunda. Haziran 2024'te gerçekleştirilen ve 12 kilometrelik bir irtifada yapılan dikey kalkış-dikey iniş (VTVL) testinden elde edilen başarının ardından, Longxing-2 ile daha karmaşık bir deneme hedeflenmişti.

    Çin’in uzay planları için önemli

    Çin, yeniden kullanılabilir uzay roketi testi gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    Yeniden kullanılabilir roket teknolojisi, maliyetleri azaltma ve fırlatma sıklığını artırma potansiyeliyle Çin’in megakonstelasyon projeleri, Ay görevi ve uzay tabanlı güneş enerjisi girişimleri gibi büyük ölçekli hedefleri için kritik öneme sahip. Ancak, bu son testin ardından SAST’ın sessizliği, iniş ve yeniden giriş aşamalarında sorunlar yaşanmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

    Çin, geçtiğimiz yıl toplamda 68 roket fırlatma girişiminde bulunarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Ancak, bu fırlatmaların büyük bir kısmı eski teknolojiye dayanan ve çevreye yüksek derecede zararlı hipergolik Long March serisi roketlerle yapıldı. Ülke, devlete ait ve ticari şirketler de dahil olmak üzere yaklaşık 100 fırlatma hedefliyordu. Yeni fırlatma testinde ise daha çevreci metan-sıvı oksijen motorları kullanıldı.

    Öte yandan Long March 12A, Çin'de geliştirilmekte olan bir dizi yeniden kullanılabilir fırlatıcıdan sadece biri. CASC, 12A'nın yanı sıra Long March 9 ve insanlı uzay uçuşları için yeniden kullanılabilir Long March 10 serisini geliştiriyor. Ek olarak bu yıl Zhuque-3 (Landspace), Tianlong-3 (Space Pioneer), Pallas-1 (Galactic Energy) ve Kinetica-2 (CAS Space) dahil olmak üzere çeşitli ticari firmaların yeni roketleri ilk kez fırlatılacak. Bunların tümü farklı aşamalarda yeniden kullanılabilir hale getirilecek.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 1 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 3 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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