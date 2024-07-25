Çin, insanlı Ay görevi için Long March-10 roket motorunu test etti

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Tam Boyutta Gör Çin’in uzaydaki hızlı ilerleyişi hız kesmeden devam edecek gibi görünüyor. Zira Çin, nsanlı Ay görevi için geliştirilen Long March-10 roketinin üçüncü kademe sıvı hidrojen ve sıvı oksijen motoru için uzun süreli yüksek irtifa simülasyon testini başarıyla tamamladı. Böylece Çin, yeni nesil insanlı taşıyıcı roketin geliştirilmesinde önemli bir kilometre taşına daha ulaştı.

Çin'in Ay programı için önemli test

Aktarılanlara göre test sayesinde roket motorunun uzayda uzun süre çalıştırılması için ilgili fizibilite faaliyetlerinde başarılı olundu. Yetkililer ise bu testin ülkenin gelecekteki insanlı Ay keşif programının sorunsuz ilerlemesi için sağlam bir temel oluşturduğunu söylüyor. Çin, 2030 yılından önce Ay yüzeyine Çinli astronotları indirmeyi amaçlıyor.

Öte yandan yapılan test, Çin'de türünün ilk örneği ve uluslararası alanda en uzun süreli hidrojen-oksijen motoru yüksek irtifa simülasyon test platformu olan inşa edilmiş dikey bir yüksek irtifa simülasyon test standında gerçekleştirildi. Ateşleme testi ise 16 dakikadan uzun sürdür.

CASC’a (China Aerospace Science and Technology Corporation) göre Long March-10, Dünya-Ay transfer yörüngesine 27 ton ve Dünya'ya yakın yörüngeye 70 ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Çin, Long March-10 aracını 2027 yılına kadar fırlatmayı amaçlıyor.

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Long March-10 esasında üç buçuk aşamalı bir roket konumunda. Çin, bu roket ile uzay araçlarını Ay'a taşımak, Çin'in insanlı Ay misyonunu başlatmak ve yeni nesil insanlı uzay araçları ve Ay iniş araçlarını konuşlandırmak için kullanacak. Geliştirilmekte olan roket 92.5 metre uzunluğunda ve yaklaşık 2,189 ton ağırlığa sahip.

Roketin iki adet iticisinin toplamda deniz seviyesinde 17,500 kN itki üretmesi bekleniyor. İlk aşamanın ise 8,750 kN, ikinci aşamanın 2,920 kN ve üçüncü aşamanın ise 276.3 kN itki üretmesi planlanıyor. Sıvı hidrojen ve oksijen kombinasyonundan güç alan roket, 21 roket motoruna sahip olacak.

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Çin insanlı Ay görevi için Long March-10 roket motorunu test etti