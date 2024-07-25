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    Çin, insanlı Ay görevi için Long March-10 roket motorunu test etti

    Çin’in uzay atılımları hız kesmeden sürüyor. Kısa bir süre önce ise insanlı Ay görevi için geliştirilen Long March-10 roketinin ileri testleri başarıyla tamamlanarak önemli bir adım atıldı.
    Çin insanlı Ay görevi için Long March-10 roket motorunu test etti Tam Boyutta Gör
    Çin’in uzaydaki hızlı ilerleyişi hız kesmeden devam edecek gibi görünüyor. Zira Çin, nsanlı Ay görevi için geliştirilen Long March-10 roketinin üçüncü kademe sıvı hidrojen ve sıvı oksijen motoru için uzun süreli yüksek irtifa simülasyon testini başarıyla tamamladı. Böylece Çin, yeni nesil insanlı taşıyıcı roketin geliştirilmesinde önemli bir kilometre taşına daha ulaştı.

    Çin'in Ay programı için önemli test

    Aktarılanlara göre test sayesinde roket motorunun uzayda uzun süre çalıştırılması için ilgili fizibilite faaliyetlerinde başarılı olundu. Yetkililer ise bu testin ülkenin gelecekteki insanlı Ay keşif programının sorunsuz ilerlemesi için sağlam bir temel oluşturduğunu söylüyor. Çin, 2030 yılından önce Ay yüzeyine Çinli astronotları indirmeyi amaçlıyor.

    Öte yandan yapılan test, Çin'de türünün ilk örneği ve uluslararası alanda en uzun süreli hidrojen-oksijen motoru yüksek irtifa simülasyon test platformu olan inşa edilmiş dikey bir yüksek irtifa simülasyon test standında gerçekleştirildi. Ateşleme testi ise 16 dakikadan uzun sürdür.

    CASC’a (China Aerospace Science and Technology Corporation) göre Long March-10, Dünya-Ay transfer yörüngesine 27 ton ve Dünya'ya yakın yörüngeye 70 ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Çin, Long March-10 aracını 2027 yılına kadar fırlatmayı amaçlıyor.

    Long March-10 esasında üç buçuk aşamalı bir roket konumunda. Çin, bu roket ile uzay araçlarını Ay'a taşımak, Çin'in insanlı Ay misyonunu başlatmak ve yeni nesil insanlı uzay araçları ve Ay iniş araçlarını konuşlandırmak için kullanacak. Geliştirilmekte olan roket 92.5 metre uzunluğunda ve yaklaşık 2,189 ton ağırlığa sahip.

    Roketin iki adet iticisinin toplamda deniz seviyesinde 17,500 kN itki üretmesi bekleniyor. İlk aşamanın ise 8,750 kN, ikinci aşamanın 2,920 kN ve üçüncü aşamanın ise 276.3 kN itki üretmesi planlanıyor. Sıvı hidrojen ve oksijen kombinasyonundan güç alan roket, 21 roket motoruna sahip olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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