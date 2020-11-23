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    Çin, uzayda 44 yıldır yapılamayanı yapıyor: Ay'dan taşlar getirilecek

    Uzay araştırmalarının yükselen yıldızı Çin, bu hafta yine önemli bir göreve çıkmaya hazırlanıyor. Uzak Doğu ülkesi bu sefer Ay'dan örnek maddeler toplayıp Dünya'ya getirmeye çalışacak.
    51 sn.
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    Uzay
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Çin, uzayda 44 yıldır yapılamayanı yapıyor: Ay'dan taşlar getirilecek
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    Çin Ulusal Uzay Dairesi, Ay'dan Dünya'ya örnek maddeler getirmek için artık neredeyse hazır durumda. Uzay ajansının uzun yıllardır üzerinde çalıştığı Chang'e 5 görevi bu hafta resmen başlayacak. Çin bu görevde başarıya ulaşırsa tam 44 yıl sonra ilk kez Dünya'ya Ay'dan parçalar getirilmiş olacak.

    1 aydan kısa sürecek

    Çinli araştırmacılar tarafından yapılan açıklamlara göre Chang'e 5 görevi 24 Kasım tarihinde başlayacak. Toplam dört farklı modülden oluşan 8,2 ton ağırlığındaki uzay aracı, Çin'in en güçlü roketi olan Long March 5 ile fırlatılacak. Chang'e 5'in kalkıştan sadece üç gün sonra 27 Kasım'da Ay'a ulaşması bekleniyor. Sonrasında uzay aracından iki modül ayrılıp Ay'ın yüzeyine iniş gerçekleştirecek. Diğer iki modül ise yörüngede kalmaya devam edecek.

    Yüzeye iniş yapan iki modülden birisinin tek amacı örnek toplamak olacak. Bu modülün yüzeyin iki metre altından yaklaşık 2 kilogram ağırlığında toprak ve taş toplaması bekleniyor. Daha sonra ise topladığı bu örnek maddeleri, yüzeye iniş yapan diğer modüle yerleştireçek. Bu ikinci aracın da örnek maddelerle birlikte yüzeyden kendini tekrar yörüngeye fırlatması ve yörüngedeki diğer iki modüle kenetlenmesi planlanıyor. Sonrasında ise geriye kalan tek şey artık Dünya'ya geri dönmek olacak.

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    Chang'e 5 misyonun toplamda 23 gün gibi kısa bir sürede tamamlanması hedefleniyor. Çinli araştırmacıların ifadelerine göre Chang'e 5, toplanan Ay parçalarıyla birlikte 16-17 Aralık gibi Dünya'ya iniş yapmış olacak.

    Çin, uzayda 44 yıldır yapılamayanı yapıyor: Ay'dan taşlar getirilecek
    Tam Boyutta Gör

    Chang'e 5'in başarılı geri dönüşü uzay araştırmaları için tarihi bir an olarak değerlendirilebilir. Sovyetler Birliği'nin 1976 yılındaki Luna 24 görevinden bu yana benzer bir başarıya imza atan bir ülke olmamıştı. Yani tam 44 yıl sonra nihayet Dünya'da yeni Ay taşları görmüş olacağız.

    Çin özellikle de son 10 yıl içerisinde Ay'da çok önemli başarılara imza atıyor. Örneğin Chang'e 3 görevinde 2013 yılında Ay yüzeyine başarılı bir iniş gerçekleştirilmiş ve böylece 1976 yılından sonra ilk kez Ay'a bir uzay aracı iniş yapmıştı. Çin daha sonra 2019'da ise Chang'e 4 göreviyle Ay'ın uzak tarafına iniş yapan ilk ülke olarak tarihe geçmeyi başardı.

    Çin'in Ay'daki asıl planları ise henüz yeni yeni başlıyor diyebiliriz. Uzak Doğu ülkesinin şu anda uzaydaki en büyük hedefi, 2030'lu yıllar gibi Ay'ın güney kutbuna bir taykonot indirmek. Çin bu hedef doğrultusunda önümüzdeki 5 yıllık süreç için Ay'ın güney kutbuna iki farklı insansız görev düzenlemeyi planlıyor.



    https://www.sciencemag.org/news/2020/11/china-set-bring-back-first-rocks-moon-more-40-years Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    2 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    2 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    3 gün önce
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