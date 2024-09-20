Çin’in 3 ay çalışması planlanan Ay keşif aracı 6 yıldır görevde

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Tam Boyutta Gör Çin’in Yutu 2 keşif aracı, Ay’ın karanlık yüzündeki, daha doğrusu uzak tarafındaki tarihi inişinden bu yana neredeyse altı yıl geçmesine rağmen halen aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyor. 2019 yılının Ocak ayında Chang’e 4 misyonu kapsamında Ay’ın uzak tarafına gerçekleştirilen bu ilk başarılı iniş, Çin’in Ay görevlerindeki önemli adımlardan biri olarak kayıtlara geçmişti.

3 ay çalışması planlanmıştı

Yutu 2, Ay’da sadece üç ay veya üç Ay günü boyunca çalışması planlanan bir keşif aracı olmasına rağmen, bugüne kadar 71 Ay günü boyunca aktif kalmayı başardı. Misyonun bu olağanüstü başarısı, Çin’in 2023 yılındaki karmaşık Chang’e 6 misyonuyla Ay’dan örnek toplama ve bu örnekleri Dünya’ya getirme başarısına da zemin hazırladı.

Tam Boyutta Gör Yutu 2’nin son durumu, Çin kültüründe önemli bir tarih olan Sonbahar Ortası Festivali’ne denk gelen dolunay günü yapılan nadir bir güncellemeyle duyuruldu. Bu güncellemede, keşif aracının Von Karman Krateri’nde çektiği görüntüler yer alıyor. Güney Kutbu-Aitken Havzası’ndaki bu bölgede, keşif aracının Ay regolitinde bıraktığı izler, farklı boyutlardaki kraterler ve uzaklardaki Ay tepeleri dikkat çekiyor.

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Tam Boyutta Gör Keşif aracı şu ana kadar 1.613 metre yol kat etti. Ancak son yıllarda hızının yavaşladığı gözlemleniyor. Yutu 2, 2022 yılının Eylül ayına kadar 1.300 metre yol almıştı, bu da yaklaşık üç buçuk yıllık bir sürede elde edilen bir mesafeydi. Son iki yılda ise sadece 305 metre ek yol kat etti. Bu yavaşlamanın, aracın aşınan parçaları, Ay yüzeyindeki zorlu koşullar ya da diğer Ay misyonlarının yarattığı talepler gibi faktörlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı net değil.

Çin'in ayrıca Ay'ın uzak tarafındaki görevleri desteklemek üzere Ay yörüngesinde çalışan Queqiao ve Queqiao 2 adlı iki yörünge aracı bulunuyor. Çin’in bir sonraki Ay iniş görevi olan Chang’e 7 ise 2026 yılında Ay’ın güney kutbunu hedef alacak.

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