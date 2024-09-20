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    Çin’in 3 ay çalışması planlanan Ay keşif aracı 6 yıldır görevde

    Çin'in Yutu 2 keşif aracı, Ay'ın uzak yüzünde geçirdiği yaklaşık 6 yılın ardından hala güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Keşif aracının sadece 3 ay çalışması planlanmıştı.
    Çin’in 3 ay çalışması planlanan Ay keşif aracı 6 yıldır görevde Tam Boyutta Gör
    Çin’in Yutu 2 keşif aracı, Ay’ın karanlık yüzündeki, daha doğrusu uzak tarafındaki tarihi inişinden bu yana neredeyse altı yıl geçmesine rağmen halen aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyor. 2019 yılının Ocak ayında Chang’e 4 misyonu kapsamında Ay’ın uzak tarafına gerçekleştirilen bu ilk başarılı iniş, Çin’in Ay görevlerindeki önemli adımlardan biri olarak kayıtlara geçmişti.

    3 ay çalışması planlanmıştı

    Yutu 2, Ay’da sadece üç ay veya üç Ay günü boyunca çalışması planlanan bir keşif aracı olmasına rağmen, bugüne kadar 71 Ay günü boyunca aktif kalmayı başardı. Misyonun bu olağanüstü başarısı, Çin’in 2023 yılındaki karmaşık Chang’e 6 misyonuyla Ay’dan örnek toplama ve bu örnekleri Dünya’ya getirme başarısına da zemin hazırladı.

    Çin’in 3 ay çalışması planlanan Ay keşif aracı 6 yıldır görevde Tam Boyutta Gör
    Yutu 2’nin son durumu, Çin kültüründe önemli bir tarih olan Sonbahar Ortası Festivali’ne denk gelen dolunay günü yapılan nadir bir güncellemeyle duyuruldu. Bu güncellemede, keşif aracının Von Karman Krateri’nde çektiği görüntüler yer alıyor. Güney Kutbu-Aitken Havzası’ndaki bu bölgede, keşif aracının Ay regolitinde bıraktığı izler, farklı boyutlardaki kraterler ve uzaklardaki Ay tepeleri dikkat çekiyor.

     

    Çin’in 3 ay çalışması planlanan Ay keşif aracı 6 yıldır görevde Tam Boyutta Gör
    Keşif aracı şu ana kadar 1.613 metre yol kat etti. Ancak son yıllarda hızının yavaşladığı gözlemleniyor. Yutu 2, 2022 yılının Eylül ayına kadar 1.300 metre yol almıştı, bu da yaklaşık üç buçuk yıllık bir sürede elde edilen bir mesafeydi. Son iki yılda ise sadece 305 metre ek yol kat etti. Bu yavaşlamanın, aracın aşınan parçaları, Ay yüzeyindeki zorlu koşullar ya da diğer Ay misyonlarının yarattığı talepler gibi faktörlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı net değil.

    Çin'in ayrıca Ay'ın uzak tarafındaki görevleri desteklemek üzere Ay yörüngesinde çalışan Queqiao ve Queqiao 2 adlı iki yörünge aracı bulunuyor. Çin’in bir sonraki Ay iniş görevi olan Chang’e 7 ise 2026 yılında Ay’ın güney kutbunu hedef alacak.

    Kaynakça https://www.space.com/china-yutu-2-rover-moon-far-side-2024-video https://news.cgtn.com/news/2024-09-17/China-s-Yutu-2-lunar-rover-beams-back-images-from-moon-s-far-side-1wYxUaNEewU/p.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 4 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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