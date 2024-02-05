Çin, yapay zeka kontrollü dünyanın ilk hiper uydusunu fırlattı

Mısır'ın NExSat-1 uydusunu da taşıyan söz konusu rokette bulunan Guoxing Aerospace Technology tarafından üretilen Xingshidai-18, dünya yörüngesine yollanan yapay zeka ile çalışan ilk ticari hiper uydu oldu.
Tek başına bir sistem
CGTN tarafından yayınlanan haberde bunun 'dünyanın ilk' yörüngesel yapay zeka ticari hiper uydusu olduğu iddia edilirken, Çin'e ait ticari bir roket geçen yıl yörüngeye bir grup uydu fırlatmış ve bu uydular arasında 'WonderJourney' adlı gelişmiş yapay zeka destekli bir uydu da yer almıştı. Bu uydu yer kontrolüne bağlı kalmak yerine verileri kendi başına işleyebiliyor ve gelecekte tamamen otonom uzay araçlarının önünü açmayı hedefliyordu.
Buna karşılık, Guoxing Aerospace Technology tarafından geliştirilen ve Rongpiao ya da Xingshidai-18 olarak adlandırılan bu yeni hiper uydu, altıncı nesil bir bilgi işlem sistemi içeren entegre algılama ağı uydusu olarak nitelendiriliyor. Uydu, çevremizi daha iyi anlamamızı sağlamak için duyularımızın birlikte çalışmasına benzer şekilde farklı veri türlerini birleştiren ve analiz eden akıllı bir algoritmaya sahip. Uydu uzaktan diğer sistemlerle bağlantı ve iletişim kurabiliyor, bu da onu gelecekteki iletişim ağlarında potansiyel kullanım için çok yönlü hale getiriyor.
2001: A Space Odyssey?
Bu, uydudaki kameralar, spektrometreler veya diğer araçlardan gelen verilerin incelenmesi anlamına geliyor. En nihayetinde amaç, uydunun Dünya gözlemi, veri toplama ve hatta analiz edilen bilgilere dayanarak muhtemelen otonom karar verme gibi görevlerdeki yeteneklerini geliştirmek. Ancak ileriye bakıldığında, uydunun gelecekteki iletişim ağlarında daha büyük bir grubun parçası olarak birlikte çalışan birçok uydunun ilki olma ihtimali var. Bununla birlikte yapay zekanın uzaya taşınmış olması bir yandan da akıllara 2001: A Space Odyssey’i getirmiyor değil.Kaynakça https://news.cgtn.com/news/2024-02-03/China-launches-9-satellites-from-sea-including-one-DRO-satellite-1qTeeAlUbSM/p.html https://interestingengineering.com/science/china-allegedly-dispatches-world-first-in-orbit-ai-commercial-hypersatellite Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.