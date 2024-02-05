Çin, yapay zeka kontrollü dünyanın ilk hiper uydusunu fırlattı

Tam Boyutta Gör Çin’in küresel haber kanalı CGTN’ye göre, "Xingshidai-18" (Rongpiao) adlı uydu, Smart Dragon-3 (SD-3) roketiyle, 3 Şubat tarihinde Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletindeki Yangciang şehri açıklarından yerel saatle 11.06'da fırlatıldı.

Mısır'ın NExSat-1 uydusunu da taşıyan söz konusu rokette bulunan Guoxing Aerospace Technology tarafından üretilen Xingshidai-18, dünya yörüngesine yollanan yapay zeka ile çalışan ilk ticari hiper uydu oldu.

Tek başına bir sistem

CGTN tarafından yayınlanan haberde bunun 'dünyanın ilk' yörüngesel yapay zeka ticari hiper uydusu olduğu iddia edilirken, Çin'e ait ticari bir roket geçen yıl yörüngeye bir grup uydu fırlatmış ve bu uydular arasında 'WonderJourney' adlı gelişmiş yapay zeka destekli bir uydu da yer almıştı. Bu uydu yer kontrolüne bağlı kalmak yerine verileri kendi başına işleyebiliyor ve gelecekte tamamen otonom uzay araçlarının önünü açmayı hedefliyordu.

Buna karşılık, Guoxing Aerospace Technology tarafından geliştirilen ve Rongpiao ya da Xingshidai-18 olarak adlandırılan bu yeni hiper uydu, altıncı nesil bir bilgi işlem sistemi içeren entegre algılama ağı uydusu olarak nitelendiriliyor. Uydu, çevremizi daha iyi anlamamızı sağlamak için duyularımızın birlikte çalışmasına benzer şekilde farklı veri türlerini birleştiren ve analiz eden akıllı bir algoritmaya sahip. Uydu uzaktan diğer sistemlerle bağlantı ve iletişim kurabiliyor, bu da onu gelecekteki iletişim ağlarında potansiyel kullanım için çok yönlü hale getiriyor.

2001: A Space Odyssey?

Tam Boyutta Gör Uydu hakkında çok fazla bilgi bulunmamakla birlikte, pratik anlamda, Xingshidai-18'in yapay zeka algoritması muhtemelen uydunun sensörleri tarafından toplanan verileri veya girdileri işlemek ve analiz etmek için tasarlandı. Uydu yörüngeye oturduktan sonra, yapay zeka sistemlerinin gerçek uzay koşullarında doğru ve verimli çalıştığını doğrulamak için testler gerçekleştirmesi de gerekecek.

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Bu, uydudaki kameralar, spektrometreler veya diğer araçlardan gelen verilerin incelenmesi anlamına geliyor. En nihayetinde amaç, uydunun Dünya gözlemi, veri toplama ve hatta analiz edilen bilgilere dayanarak muhtemelen otonom karar verme gibi görevlerdeki yeteneklerini geliştirmek. Ancak ileriye bakıldığında, uydunun gelecekteki iletişim ağlarında daha büyük bir grubun parçası olarak birlikte çalışan birçok uydunun ilki olma ihtimali var. Bununla birlikte yapay zekanın uzaya taşınmış olması bir yandan da akıllara 2001: A Space Odyssey’i getirmiyor değil.

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