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    Çin, yapay zeka kontrollü dünyanın ilk hiper uydusunu fırlattı

    Çin'in 'dünyanın ilk' yapay zekalı ticari hiper uydusunu fırlattı. Hiper uydunun, altıncı nesil bir 'beyin sistemi' içeren entegre bir algılama ağı uydusu olduğu iddia ediliyor.
    Çin, yapay zeka kontrollü dünyanın ilk hiper uydusunu fırlattı Tam Boyutta Gör
    Çin’in küresel haber kanalı CGTN’ye göre, "Xingshidai-18" (Rongpiao) adlı uydu, Smart Dragon-3 (SD-3) roketiyle, 3 Şubat tarihinde Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletindeki Yangciang şehri açıklarından yerel saatle 11.06'da fırlatıldı.

    Mısır'ın NExSat-1 uydusunu da taşıyan söz konusu rokette bulunan Guoxing Aerospace Technology tarafından üretilen Xingshidai-18, dünya yörüngesine yollanan yapay zeka ile çalışan ilk ticari hiper uydu oldu.

    Tek başına bir sistem

    CGTN tarafından yayınlanan haberde bunun 'dünyanın ilk' yörüngesel yapay zeka ticari hiper uydusu olduğu iddia edilirken, Çin'e ait ticari bir roket geçen yıl yörüngeye bir grup uydu fırlatmış ve bu uydular arasında 'WonderJourney' adlı gelişmiş yapay zeka destekli bir uydu da yer almıştı. Bu uydu yer kontrolüne bağlı kalmak yerine verileri kendi başına işleyebiliyor ve gelecekte tamamen otonom uzay araçlarının önünü açmayı hedefliyordu.

    Buna karşılık, Guoxing Aerospace Technology tarafından geliştirilen ve Rongpiao ya da Xingshidai-18 olarak adlandırılan bu yeni hiper uydu, altıncı nesil bir bilgi işlem sistemi içeren entegre algılama ağı uydusu olarak nitelendiriliyor. Uydu, çevremizi daha iyi anlamamızı sağlamak için duyularımızın birlikte çalışmasına benzer şekilde farklı veri türlerini birleştiren ve analiz eden akıllı bir algoritmaya sahip. Uydu uzaktan diğer sistemlerle bağlantı ve iletişim kurabiliyor, bu da onu gelecekteki iletişim ağlarında potansiyel kullanım için çok yönlü hale getiriyor.

    2001: A Space Odyssey?

    Çin, yapay zeka kontrollü dünyanın ilk hiper uydusunu fırlattı Tam Boyutta Gör
    Uydu hakkında çok fazla bilgi bulunmamakla birlikte, pratik anlamda, Xingshidai-18'in yapay zeka algoritması muhtemelen uydunun sensörleri tarafından toplanan verileri veya girdileri işlemek ve analiz etmek için tasarlandı. Uydu yörüngeye oturduktan sonra, yapay zeka sistemlerinin gerçek uzay koşullarında doğru ve verimli çalıştığını doğrulamak için testler gerçekleştirmesi de gerekecek.

    Bu, uydudaki kameralar, spektrometreler veya diğer araçlardan gelen verilerin incelenmesi anlamına geliyor. En nihayetinde amaç, uydunun Dünya gözlemi, veri toplama ve hatta analiz edilen bilgilere dayanarak muhtemelen otonom karar verme gibi görevlerdeki yeteneklerini geliştirmek. Ancak ileriye bakıldığında, uydunun gelecekteki iletişim ağlarında daha büyük bir grubun parçası olarak birlikte çalışan birçok uydunun ilki olma ihtimali var. Bununla birlikte yapay zekanın uzaya taşınmış olması bir yandan da akıllara 2001: A Space Odyssey’i getirmiyor değil.

    Kaynakça https://news.cgtn.com/news/2024-02-03/China-launches-9-satellites-from-sea-including-one-DRO-satellite-1qTeeAlUbSM/p.html https://interestingengineering.com/science/china-allegedly-dispatches-world-first-in-orbit-ai-commercial-hypersatellite
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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