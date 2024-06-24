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    Çin, yılın ilk beş ayında 2,5 milyona yakın araç ihracatı gerçekleştirdi

    Son olarak Avrupa ülkelerinde elektrikli otomobillere yönelik ek vergiyle karşı karşıya kalan Çin, yıllık bazdaki otomotiv ihracatını artırmaya devam ediyor.     
    Çin, yılın ilk beş ayında 2,5 milyon araç ihracatı gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    Otomotiv dünyasında son dönemde en çok konuşulan konular arasında Çin'e uygulanan ek vergiler var. Avrupa'da Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yüzde 38,1'e varan ek gümrük vergisi uygulanmaya başlandı. Peki Avrupa ve diğer pazarlar dahil olmak üzere Çin'in otomotiv ihracatı ne kadar? Gelin verilere yakından bakalım.

    Çin Binek Araç Birliği'nin (CPCA) yaptığı açıklamaya göre, mayıs ayında 568 bin araç ihracatı gerçekleştirildi. Bu da yıllık bazda yüzde 29 artış anlamına geliyor. 2024'ün Ocak-Mayıs dönemine bakıldığında ise Çin'in 2.45 milyon araç ihracatı gerçekleştirdiğini görmekteyiz ki bu da yine yıllık yüzde 26 artış olarak tabloya yansıyor.

    Çin'in ilk beş ayda ihracatını gerçekleştirdiği otomobillerin ortalama fiyatı 19 bin dolara denk geliyor. Dolar bazında bakıldığında, söz konusu dönemde 46.4 milyar dolara ulaşan otomotiv ihracatının yüzde 20,1 oranında büyüdüğünü görmekteyiz.

    Ocak-Mayıs döneminde Çin'in en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkelerin başında Rusya geliyor. Savaş nedeniyle Batılı üreticilerin pazardan çekildiği Rusya, deyim yerindeyse Çin'in arka kapısı haline gelmiş durumda. Söz konusu yeni enerjili (%100 elektrik, PHEV vs.) araçlar olduğunda ise ilk sırayı Brezilya alıyor.

    Çin, yılın ilk beş ayında 2,5 milyon araç ihracatı gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör

    En çok ihracat gerçekleştirilen ilk beş ülke:

    • Rusya: 372.542
    • Meksika: 190.897
    • Brezilya: 159.612
    • Belçika: 124.081
    • Birleşik Arap Emirlikleri: 114.530

    En çok yeni enerjili araç ihracatı yapılan ilk beş ülke:

    • Brezilya: 130.967
    • Belçika: 115.318
    • Birleşik Krallık: 67.956
    • Tayland: 54.744
    • Filipinler: 45.115

    Çin geçen yıl da otomotiv ihracatını yüzde 57,4 oranında artırarak 5,2 milyon adedin üzerine çıkarmıştı. Bu yılın ilk beş ayında 2023'teki ihracatın yüzde 47'sine ulaşılmış durumda. Bakalım Avrupa'daki ek vergiler Çin'in yılın geri kalan dönemindeki ihracatını ne kadar etkileyecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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