Çin, yılın ilk beş ayında 2,5 milyona yakın araç ihracatı gerçekleştirdi

Çin Binek Araç Birliği'nin (CPCA) yaptığı açıklamaya göre, mayıs ayında 568 bin araç ihracatı gerçekleştirildi. Bu da yıllık bazda yüzde 29 artış anlamına geliyor. 2024'ün Ocak-Mayıs dönemine bakıldığında ise Çin'in 2.45 milyon araç ihracatı gerçekleştirdiğini görmekteyiz ki bu da yine yıllık yüzde 26 artış olarak tabloya yansıyor.
Çin'in ilk beş ayda ihracatını gerçekleştirdiği otomobillerin ortalama fiyatı 19 bin dolara denk geliyor. Dolar bazında bakıldığında, söz konusu dönemde 46.4 milyar dolara ulaşan otomotiv ihracatının yüzde 20,1 oranında büyüdüğünü görmekteyiz.
Ocak-Mayıs döneminde Çin'in en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkelerin başında Rusya geliyor. Savaş nedeniyle Batılı üreticilerin pazardan çekildiği Rusya, deyim yerindeyse Çin'in arka kapısı haline gelmiş durumda. Söz konusu yeni enerjili (%100 elektrik, PHEV vs.) araçlar olduğunda ise ilk sırayı Brezilya alıyor.
En çok ihracat gerçekleştirilen ilk beş ülke:
- Rusya: 372.542
- Meksika: 190.897
- Brezilya: 159.612
- Belçika: 124.081
- Birleşik Arap Emirlikleri: 114.530
En çok yeni enerjili araç ihracatı yapılan ilk beş ülke:
- Brezilya: 130.967
- Belçika: 115.318
- Birleşik Krallık: 67.956
- Tayland: 54.744
- Filipinler: 45.115
Çin geçen yıl da otomotiv ihracatını yüzde 57,4 oranında artırarak 5,2 milyon adedin üzerine çıkarmıştı. Bu yılın ilk beş ayında 2023'teki ihracatın yüzde 47'sine ulaşılmış durumda. Bakalım Avrupa'daki ek vergiler Çin'in yılın geri kalan dönemindeki ihracatını ne kadar etkileyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.