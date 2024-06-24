Çin, yılın ilk beş ayında 2,5 milyona yakın araç ihracatı gerçekleştirdi

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Tam Boyutta Gör Otomotiv dünyasında son dönemde en çok konuşulan konular arasında Çin'e uygulanan ek vergiler var. Avrupa'da Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yüzde 38,1'e varan ek gümrük vergisi uygulanmaya başlandı. Peki Avrupa ve diğer pazarlar dahil olmak üzere Çin'in otomotiv ihracatı ne kadar? Gelin verilere yakından bakalım.

Çin Binek Araç Birliği'nin (CPCA) yaptığı açıklamaya göre, mayıs ayında 568 bin araç ihracatı gerçekleştirildi. Bu da yıllık bazda yüzde 29 artış anlamına geliyor. 2024'ün Ocak-Mayıs dönemine bakıldığında ise Çin'in 2.45 milyon araç ihracatı gerçekleştirdiğini görmekteyiz ki bu da yine yıllık yüzde 26 artış olarak tabloya yansıyor.

Çin'in ilk beş ayda ihracatını gerçekleştirdiği otomobillerin ortalama fiyatı 19 bin dolara denk geliyor. Dolar bazında bakıldığında, söz konusu dönemde 46.4 milyar dolara ulaşan otomotiv ihracatının yüzde 20,1 oranında büyüdüğünü görmekteyiz.

Ocak-Mayıs döneminde Çin'in en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkelerin başında Rusya geliyor. Savaş nedeniyle Batılı üreticilerin pazardan çekildiği Rusya, deyim yerindeyse Çin'in arka kapısı haline gelmiş durumda. Söz konusu yeni enerjili (%100 elektrik, PHEV vs.) araçlar olduğunda ise ilk sırayı Brezilya alıyor.

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En çok ihracat gerçekleştirilen ilk beş ülke:

Rusya: 372.542

Meksika: 190.897

Brezilya: 159.612

Belçika: 124.081

Birleşik Arap Emirlikleri: 114.530

En çok yeni enerjili araç ihracatı yapılan ilk beş ülke:

Brezilya: 130.967

Belçika: 115.318

Birleşik Krallık: 67.956

Tayland: 54.744

Filipinler: 45.115

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Çin geçen yıl da otomotiv ihracatını yüzde 57,4 oranında artırarak 5,2 milyon adedin üzerine çıkarmıştı. Bu yılın ilk beş ayında 2023'teki ihracatın yüzde 47'sine ulaşılmış durumda. Bakalım Avrupa'daki ek vergiler Çin'in yılın geri kalan dönemindeki ihracatını ne kadar etkileyecek.

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Çin, yılın ilk beş ayında 2,5 milyon araç ihracatı gerçekleştirdi