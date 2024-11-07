Audi, Çin'de dört halkalı logosunu taşımayan yeni elektrikli konsept aracını tanıttı: AUDI E

Yeni konsept otomobilin önünde klasik Audi logosu yerine AUDI yazısı yer alıyor. Şirket, SAIC ile ortak olarak geliştirilen markanın %100 Audi DNA'sına sahip olduğunu belirtiyor. Şirketin tanıttığı konsept otomobil, 2025 ortalarında piyasaya sürülmesi beklenen üç modelin önizlemesi niteliğinde.
AUDI E Konsept özellikleri
AUDI E, tamamen elektrikli Sportback tipinde bir otomobil. 4.870 mm uzunluğunda, 1.990 mm genişliğinde, 1.460 mm yüksekliğinde ve 2.950 mm dingil mesafesine sahip araç, kabaca Auid A5 boyutlarında. Ancak Çin pazarına yönelik olduğundan tasarım dili tamamen farklı.
İç kısıma baktığımzda, mikrofiber döşemeler, ahşap kaplamalar ve ön konsolu boydan boya kaplayan bilgi-eğlence sistemi ve dijital aynalar göze çarpıyor. Oldukça sade tasarımlı kabinde, direksiyon ve cam düğmeleri hariç fiziksel tuş yer almıyor.
800V mimariye sahip 100 kWh kapasiteli büyük bir batarya paketiyle gelen araç, CLTC ölçümlerine göre 700 km gibi yüksek bir menzil değeri sunuyor ve sadece 10 dakika şarj ile 370 km'den fazla menzil elde edebiliyor.
AUDI'nin ilk üç tamamen elektrikli üretim modeli orta ve üst segmentte yer alacak ve önümüzdeki sene piyasaya çıkacak. Audi'nin Çin'de Q4 e-tron (FAW), Q5 e-tron (SAIC), Q6 e-tron (SAIC) ve e-tron GT gibi birçok elektrikli modelinin yer aldığını belirtelim.
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über