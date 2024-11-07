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    Audi, Çin'de dört halkalı logosunu taşımayan yeni elektrikli konsept aracını tanıttı: AUDI E

    Audi, Çin'de dört halkalı ikonik logosunu içermeyen AUDI markasını duyurdu ve yeni markanın ilk modeli olan AUDI E isimli konsept aracını tanıttı. Otomobilin özellikleri neler?
    Audi, Çin'de AUDI E isimli elektrikli konsept aracını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Alman otombil üretici Audi, Çin'de dört halkalı ikonik logosunu içermeyen AUDI markasını duyurdu ve yeni markanın ilk modeli olan AUDI E isimli konsept aracını tanıttı.

    Yeni konsept otomobilin önünde klasik Audi logosu yerine AUDI yazısı yer alıyor. Şirket, SAIC ile ortak olarak geliştirilen markanın %100 Audi DNA'sına sahip olduğunu belirtiyor. Şirketin tanıttığı konsept otomobil, 2025 ortalarında piyasaya sürülmesi beklenen üç modelin önizlemesi niteliğinde.

    AUDI E Konsept özellikleri

    AUDI E, tamamen elektrikli Sportback tipinde bir otomobil. 4.870 mm uzunluğunda, 1.990 mm genişliğinde, 1.460 mm yüksekliğinde ve 2.950 mm dingil mesafesine sahip araç, kabaca Auid A5 boyutlarında. Ancak Çin pazarına yönelik olduğundan tasarım dili tamamen farklı.

    Audi, Çin'de AUDI E isimli elektrikli konsept aracını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Ön tarafta aydınlatılmış AUDI yazısı, LED farlar ve sensörler, hava girişine benzeyen siyah dikdörtgen bir çerçevenin içerisine yerleştirilmiş. Arka tarafta da benzer tasarıma sahip çerçeve şeklindeki stop lambaları ilginç bir görüntü oluşturuyor. Yan profilden bakıldığında şişkin çamurluklar, arkaya doğru alçalan panaromik cam tavan ile station wagon oranlarına sahip bir araç görüntüsünde.

    İç kısıma baktığımzda, mikrofiber döşemeler, ahşap kaplamalar ve ön konsolu boydan boya kaplayan bilgi-eğlence sistemi ve dijital aynalar göze çarpıyor. Oldukça sade tasarımlı kabinde, direksiyon ve cam düğmeleri hariç fiziksel tuş yer almıyor.

    Audi, Çin'de AUDI E isimli elektrikli konsept aracını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Konsept araç, Audi ve SAIC tarafından ortaklaşa geliştirilen yeni "Gelişmiş Dijitalleştirilmiş Platform" üzerinde geliştirildi. Her bir aks üzerinde yer alan iki elektrik motoruyla AUDI E, toplamda 764 beygir (570 kW) güç ve 800 Nm tork sunuyor. Otomobilin 0-100 km/s hızlanma değeri ise 3,6 saniye olarak belirtiliyor. AUDI, Çin'e özgü olarak geliştirilen ADAS sistemiyle "gerçek Audi" seviyesinde konfor ve sürüş dinamikleri vadediyor.

    800V mimariye sahip 100 kWh kapasiteli büyük bir batarya paketiyle gelen araç, CLTC ölçümlerine göre 700 km gibi yüksek bir menzil değeri sunuyor ve sadece 10 dakika şarj ile 370 km'den fazla menzil elde edebiliyor.

    AUDI'nin ilk üç tamamen elektrikli üretim modeli orta ve üst segmentte yer alacak ve önümüzdeki sene piyasaya çıkacak. Audi'nin Çin'de Q4 e-tron (FAW), Q5 e-tron (SAIC), Q6 e-tron (SAIC) ve e-tron GT gibi birçok elektrikli modelinin yer aldığını belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 6 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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