Audi, Çin'de dört halkalı logosunu taşımayan yeni elektrikli konsept aracını tanıttı: AUDI E

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Tam Boyutta Gör Alman otombil üretici Audi, Çin'de dört halkalı ikonik logosunu içermeyen AUDI markasını duyurdu ve yeni markanın ilk modeli olan AUDI E isimli konsept aracını tanıttı.

Yeni konsept otomobilin önünde klasik Audi logosu yerine AUDI yazısı yer alıyor. Şirket, SAIC ile ortak olarak geliştirilen markanın %100 Audi DNA'sına sahip olduğunu belirtiyor. Şirketin tanıttığı konsept otomobil, 2025 ortalarında piyasaya sürülmesi beklenen üç modelin önizlemesi niteliğinde.

AUDI E Konsept özellikleri

AUDI E, tamamen elektrikli Sportback tipinde bir otomobil. 4.870 mm uzunluğunda, 1.990 mm genişliğinde, 1.460 mm yüksekliğinde ve 2.950 mm dingil mesafesine sahip araç, kabaca Auid A5 boyutlarında. Ancak Çin pazarına yönelik olduğundan tasarım dili tamamen farklı.

Tam Boyutta Gör Ön tarafta aydınlatılmış AUDI yazısı, LED farlar ve sensörler, hava girişine benzeyen siyah dikdörtgen bir çerçevenin içerisine yerleştirilmiş. Arka tarafta da benzer tasarıma sahip çerçeve şeklindeki stop lambaları ilginç bir görüntü oluşturuyor. Yan profilden bakıldığında şişkin çamurluklar, arkaya doğru alçalan panaromik cam tavan ile station wagon oranlarına sahip bir araç görüntüsünde.

İç kısıma baktığımzda, mikrofiber döşemeler, ahşap kaplamalar ve ön konsolu boydan boya kaplayan bilgi-eğlence sistemi ve dijital aynalar göze çarpıyor. Oldukça sade tasarımlı kabinde, direksiyon ve cam düğmeleri hariç fiziksel tuş yer almıyor.

Tam Boyutta Gör Konsept araç, Audi ve SAIC tarafından ortaklaşa geliştirilen yeni "Gelişmiş Dijitalleştirilmiş Platform" üzerinde geliştirildi. Her bir aks üzerinde yer alan iki elektrik motoruyla AUDI E, toplamda 764 beygir (570 kW) güç ve 800 Nm tork sunuyor. Otomobilin 0-100 km/s hızlanma değeri ise 3,6 saniye olarak belirtiliyor. AUDI, Çin'e özgü olarak geliştirilen ADAS sistemiyle "gerçek Audi" seviyesinde konfor ve sürüş dinamikleri vadediyor.

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800V mimariye sahip 100 kWh kapasiteli büyük bir batarya paketiyle gelen araç, CLTC ölçümlerine göre 700 km gibi yüksek bir menzil değeri sunuyor ve sadece 10 dakika şarj ile 370 km'den fazla menzil elde edebiliyor.

AUDI'nin ilk üç tamamen elektrikli üretim modeli orta ve üst segmentte yer alacak ve önümüzdeki sene piyasaya çıkacak. Audi'nin Çin'de Q4 e-tron (FAW), Q5 e-tron (SAIC), Q6 e-tron (SAIC) ve e-tron GT gibi birçok elektrikli modelinin yer aldığını belirtelim.

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Audi, Çin'de AUDI E isimli elektrikli konsept aracını tanıttı