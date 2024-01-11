Çinli Deepal G318'in tasarımı ortaya çıktı: Arkasında CATL ve Huawei var

Çinli CATL, Huawei ve Changan ortaklığında kurulan Deepal, yeni modeli G318'i duyurdu. Tasarımından da anlaşılacağı üzere arazi kullanımına odaklanan Deepal G318'in fiyatının 42 bin dolar civarında olabileceği belirtiliyor.
Orta segment SUV olarak konumlandırılan Deepal G318; 4750 mm uzunluğa, 1959 mm genişliğe, 1820 mm yüksekliğe ve 2880 mm aks mesafesine sahip. Otomobilin tasarımına baktığımızda, pek çok arazi aracı gibi köşeli hatlara sahip olduğunu görmekteyiz. C formu oluşturan ön-arka aydınlatmalar, gizli kapı kolları, tepe lambaları, güçlü bir görünüm sunan tamponlar ile çamurluk ve eteklerde plastik korumalar, G138'in dikkat çeken tasarım unsurları arasında.
Teknik detaylar henüz belli değil fakat aracın menzil uzatıcı adı verilen hibrit güç aktarma sistemine sahip olacağı belirtiliyor. Bu tarz sistemlerde tekerleklere elektrik motorları güç verirken benzinli motor da sadece bataryayı dolduran bir jeneratör görevi görüyor. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.