Çinli Deepal G318'in tasarımı ortaya çıktı: Arkasında CATL ve Huawei var

Çinli CATL, Huawei ve Changan ortaklığında kurulan Deepal, yeni modeli G318'i duyurdu. Tasarımından da anlaşılacağı üzere arazi kullanımına odaklanan Deepal G318'in fiyatının 42 bin dolar civarında olabileceği belirtiliyor.

Orta segment SUV olarak konumlandırılan Deepal G318; 4750 mm uzunluğa, 1959 mm genişliğe, 1820 mm yüksekliğe ve 2880 mm aks mesafesine sahip. Otomobilin tasarımına baktığımızda, pek çok arazi aracı gibi köşeli hatlara sahip olduğunu görmekteyiz. C formu oluşturan ön-arka aydınlatmalar, gizli kapı kolları, tepe lambaları, güçlü bir görünüm sunan tamponlar ile çamurluk ve eteklerde plastik korumalar, G138'in dikkat çeken tasarım unsurları arasında.

Tam Boyutta Gör Deepal, diğer bazı ikonik arazi araçlarında olduğu gibi stepneyi bagaj kapağının üzerine konumlandırmış. Üst bölümünde geniş bir fren lambası bulunan bagaj kapağı yana doğru açılıyor. Bunların dışında, G318'in son dönemde adını sıkça duyduğumuz 360 derece tank dönüşü özelliğine de sahip olacağı belirtiliyor.

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Teknik detaylar henüz belli değil fakat aracın menzil uzatıcı adı verilen hibrit güç aktarma sistemine sahip olacağı belirtiliyor. Bu tarz sistemlerde tekerleklere elektrik motorları güç verirken benzinli motor da sadece bataryayı dolduran bir jeneratör görevi görüyor. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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Çinli Deepal G318'in tasarımı ortaya çıktı