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    Çinli Deepal G318'in tasarımı ortaya çıktı: Arkasında CATL ve Huawei var

    Deepal G318'in teknik detayları henüz belli değil ancak menzil uzatıcı adı verilen hibrit güç aktarma sistemiyle satışa sunulacağı konuşuluyor. İşte detaylar     

    Çinli CATL, Huawei ve Changan ortaklığında kurulan Deepal, yeni modeli G318'i duyurdu. Tasarımından da anlaşılacağı üzere arazi kullanımına odaklanan Deepal G318'in fiyatının 42 bin dolar civarında olabileceği belirtiliyor.

    Orta segment SUV olarak konumlandırılan Deepal G318; 4750 mm uzunluğa, 1959 mm genişliğe, 1820 mm yüksekliğe ve 2880 mm aks mesafesine sahip. Otomobilin tasarımına baktığımızda, pek çok arazi aracı gibi köşeli hatlara sahip olduğunu görmekteyiz. C formu oluşturan ön-arka aydınlatmalar, gizli kapı kolları, tepe lambaları, güçlü bir görünüm sunan tamponlar ile çamurluk ve eteklerde plastik korumalar, G138'in dikkat çeken tasarım unsurları arasında.

    Çinli Deepal G318'in tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Deepal, diğer bazı ikonik arazi araçlarında olduğu gibi stepneyi bagaj kapağının üzerine konumlandırmış. Üst bölümünde geniş bir fren lambası bulunan bagaj kapağı yana doğru açılıyor. Bunların dışında, G318'in son dönemde adını sıkça duyduğumuz 360 derece tank dönüşü özelliğine de sahip olacağı belirtiliyor.

    Teknik detaylar henüz belli değil fakat aracın menzil uzatıcı adı verilen hibrit güç aktarma sistemine sahip olacağı belirtiliyor. Bu tarz sistemlerde tekerleklere elektrik motorları güç verirken benzinli motor da sadece bataryayı dolduran bir jeneratör görevi görüyor. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 1 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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