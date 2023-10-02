Çinli üreticiler şimdi de akıllı sürüş teknolojisine odaklanıyor

Çin için yeni hedef, tam otonom sürüş
Temmuz ayında bu tür standartlar için hedef belirleyen dünyanın en büyük otomobil pazarı, akıllı bağlantılı araçlar (ICV) olarak adlandırılan ve henüz yeni gelişmekte olan sektörde küresel lider oyuncu olmayı istiyor. Resmi Xinhua haber ajansı, Çin'in teknolojik atılımlar gerçekleştirmek için birbirlerinin güçlü yönlerinden öğrenmelerini sağlayacak "inovasyon konsorsiyumları" oluşturmaları konusunda firmaları destekleyeceğini söyledi.
Otonom veya yardımlı sürüş için bazı seviyeler bulunuyor. Seviye 1, beş otonom sürüş kategorisi arasında en az akıllı veya otomatik olanı olsa da, resmi veriler 2023'ün ilk yarısında Çin’deki yeni binek araçların yüzde 42'sinden fazlasının Seviye 2'ye ulaştığını gösteriyor. Tesla’lar ise bir üst basamağa yakın Seviye 2 sınıfında yer alıyor. Bu kategorideki araçlar sürüş işlevlerini yerine getirebiliyor, ancak yol koşulları değiştiğinde sürücünün her zaman görevi devralmaya hazır olması gerekiyor.
Çin, gelişmiş otonom sürüşün temel teknolojilerinde uzmanlaşmayı ve sonunda dünya çapında lider endüstri oyuncusu olmayı hedefliyor. Ancak Baidu ve diğer Çinli geliştiriciler, ABD'nin teknolojiye ihracat kısıtlamaları getirmesi ve Tesla gibi Batılı muadillerinin teknolojiyi geliştirme konusundaki sert rekabetinin yanı sıra jeopolitik engellerle de karşı karşıya.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.