Çinli üreticiler şimdi de akıllı sürüş teknolojisine odaklanıyor

Tam Boyutta Gör Otomotiv endüstrisinde büyük ve hızlı bir atılım gerçekleştiren Çin, bir sonraki adım için hazırlanıyor. Devlet medyası bugün yaptığı açıklamada Çin’in 2025 yılına kadar yardımlı ve otonom sürüş işlevlerine yönelik standartları belirlemek için yarışırken, akıllı araç tedarik zincirindeki firmaları yeniliği yaymaya adanmış gruplar oluşturmaları için destekleyecek.

Çin için yeni hedef, tam otonom sürüş

Temmuz ayında bu tür standartlar için hedef belirleyen dünyanın en büyük otomobil pazarı, akıllı bağlantılı araçlar (ICV) olarak adlandırılan ve henüz yeni gelişmekte olan sektörde küresel lider oyuncu olmayı istiyor. Resmi Xinhua haber ajansı, Çin'in teknolojik atılımlar gerçekleştirmek için birbirlerinin güçlü yönlerinden öğrenmelerini sağlayacak "inovasyon konsorsiyumları" oluşturmaları konusunda firmaları destekleyeceğini söyledi.

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Otonom veya yardımlı sürüş için bazı seviyeler bulunuyor. Seviye 1, beş otonom sürüş kategorisi arasında en az akıllı veya otomatik olanı olsa da, resmi veriler 2023'ün ilk yarısında Çin’deki yeni binek araçların yüzde 42'sinden fazlasının Seviye 2'ye ulaştığını gösteriyor. Tesla’lar ise bir üst basamağa yakın Seviye 2 sınıfında yer alıyor. Bu kategorideki araçlar sürüş işlevlerini yerine getirebiliyor, ancak yol koşulları değiştiğinde sürücünün her zaman görevi devralmaya hazır olması gerekiyor.

Tam Boyutta Gör Çin, bir aracın belirli koşullar altında kendi kendine gidebildiği Seviye 3 otomasyonuna doğru ilerlerken bu alanda Baidu'nun Apollo Go'su dikkat çekiyor. Firma haziran ayında Shenzhen şehrinin bazı bölgelerinde sürücüsüz araç çağırma hizmetini ticari olarak yürütmek için lisans aldı. Böylece bu teknoloji merkezi, Çin'in merkez şehri Wuhan, güneybatıdaki Chongqing ve başkent Pekin'in ardından bu tür bir hizmet sunan dördüncü şehir oldu.

Çin, gelişmiş otonom sürüşün temel teknolojilerinde uzmanlaşmayı ve sonunda dünya çapında lider endüstri oyuncusu olmayı hedefliyor. Ancak Baidu ve diğer Çinli geliştiriciler, ABD'nin teknolojiye ihracat kısıtlamaları getirmesi ve Tesla gibi Batılı muadillerinin teknolojiyi geliştirme konusundaki sert rekabetinin yanı sıra jeopolitik engellerle de karşı karşıya.

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