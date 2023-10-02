Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli üreticiler şimdi de akıllı sürüş teknolojisine odaklanıyor

    Elektrikli otomobillerle birlikte araçlardaki akıllı teknolojilerde de ciddi bir yükseliş yaşandı. Şimdi ise Çin, akıllı sürüş alanında inovasyonu güçlendirmek için harekete geçmiş durumda.
    Çinli üreticiler şimdi de akıllı sürüş teknolojisine odaklanıyor Tam Boyutta Gör
    Otomotiv endüstrisinde büyük ve hızlı bir atılım gerçekleştiren Çin, bir sonraki adım için hazırlanıyor. Devlet medyası bugün yaptığı açıklamada Çin’in 2025 yılına kadar yardımlı ve otonom sürüş işlevlerine yönelik standartları belirlemek için yarışırken, akıllı araç tedarik zincirindeki firmaları yeniliği yaymaya adanmış gruplar oluşturmaları için destekleyecek.

    Çin için yeni hedef, tam otonom sürüş

    Temmuz ayında bu tür standartlar için hedef belirleyen dünyanın en büyük otomobil pazarı, akıllı bağlantılı araçlar (ICV) olarak adlandırılan ve henüz yeni gelişmekte olan sektörde küresel lider oyuncu olmayı istiyor. Resmi Xinhua haber ajansı, Çin'in teknolojik atılımlar gerçekleştirmek için birbirlerinin güçlü yönlerinden öğrenmelerini sağlayacak "inovasyon konsorsiyumları" oluşturmaları konusunda firmaları destekleyeceğini söyledi.

    Otonom veya yardımlı sürüş için bazı seviyeler bulunuyor. Seviye 1, beş otonom sürüş kategorisi arasında en az akıllı veya otomatik olanı olsa da, resmi veriler 2023'ün ilk yarısında Çin’deki yeni binek araçların yüzde 42'sinden fazlasının Seviye 2'ye ulaştığını gösteriyor. Tesla’lar ise bir üst basamağa yakın Seviye 2 sınıfında yer alıyor. Bu kategorideki araçlar sürüş işlevlerini yerine getirebiliyor, ancak yol koşulları değiştiğinde sürücünün her zaman görevi devralmaya hazır olması gerekiyor.

    Çinli üreticiler şimdi de akıllı sürüş teknolojisine odaklanıyor Tam Boyutta Gör
    Çin, bir aracın belirli koşullar altında kendi kendine gidebildiği Seviye 3 otomasyonuna doğru ilerlerken bu alanda Baidu'nun Apollo Go'su dikkat çekiyor. Firma haziran ayında Shenzhen şehrinin bazı bölgelerinde sürücüsüz araç çağırma hizmetini ticari olarak yürütmek için lisans aldı. Böylece bu teknoloji merkezi, Çin'in merkez şehri Wuhan, güneybatıdaki Chongqing ve başkent Pekin'in ardından bu tür bir hizmet sunan dördüncü şehir oldu.

    Çin, gelişmiş otonom sürüşün temel teknolojilerinde uzmanlaşmayı ve sonunda dünya çapında lider endüstri oyuncusu olmayı hedefliyor. Ancak Baidu ve diğer Çinli geliştiriciler, ABD'nin teknolojiye ihracat kısıtlamaları getirmesi ve Tesla gibi Batılı muadillerinin teknolojiyi geliştirme konusundaki sert rekabetinin yanı sıra jeopolitik engellerle de karşı karşıya.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gemide laleli"de bir azize üçlemesi bimcell"e geçiş kampanyaları cortebert saat hangi ülkenin yanlışlıkla küflü ekmek yedim ne yapmalıyım atm paramı vermedi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A96
    OPPO A96
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız