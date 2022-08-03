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    Çinli BYD, Almanya ve İsveç'te elektrikli otomobil satacak

    Binek araç tarafında Avrupa operasyonlarını genişletmek için bölgenin en büyük bayi gruplarından biri olan Hedin Mobility ile anlaşan Çinli üretici bu yılın son çeyreğinde teslimatlara başlayacak.
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    Çinli BYD, Almanya ve İsveç'te elektrikli otomobil satacak
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    Otomotiv dünyasındaki elektrifikasyon süreci Çinli üreticilere yaradı. Elektrikli otomobil modelleriyle farklı pazarlara yelken açmaya başlayan şirketler özellikle Avrupa ülkelerine gözü dikmiş durumda. Çinli BYD de bu konuda yeni bir atılımda bulundu.

    Kısa süre önce üç farklı elektrikli modelini Japonya'da satmaya başlayacağını duyuran BYD, bununla sınırlı kalmayıp Avrupa'daki operasyonlarını genişletecek. CnEVPost tarafından paylaşılan bilgiye göre şirket Almanya ve İsveç'te satış yapmak için distribütör olarak Hedin Mobility ile anlaştı.

    Anlaşmaya göre, Hedin Mobility İsveç'in çeşitli şehirlerinde BYD için showroom açacak. Çinli üretici Almanya için de birden fazla yerel bölgeyi kapsayacak yerel bayiler bulmak için yine Hedin Mobility ile çalışacak. İlk BYD modellerinin bu yılın son çeyreğinde Avrupalı müşterilere teslim edilmesi planlanıyor. Satılacak ilk model BYD Han isimli elektrikli sedan olacak.

    Çinli üreticinin geliştirdiği bıçak şeklindeki pillerden oluşan batarya paketine sahip BYD Han, 0-100 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede tamamlıyor. Seviye 2.5 otonom sürüş özelliği sağlayan gelişmiş sürüş asistanlarıyla donatılan araçta NEDC döngüsüne göre 605 km menzil vadediliyor. Avrupa'da geçerli olan WLTP'ye göre bu değer daha az olacaktır.

    BYD, yeni enerjili araçlar konusunda (PHEV dahil) dünyanın en büyük üreticilerinden biri ve şirket yılın ilk yarısında 640 bin adetten fazla satış gerçekleştirdi. Hedin Mobility ise Avrupa'nın en büyük bayi gruplarından bir tanesi. 230'dan fazla bayisi bulunan ve sekiz Avrupa ülkesinde operasyonları bulunan şirket artık BYD ile birlikte çalışacak.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    Sonic.Storm 1 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 3 gün önce

    Çok güzel yaw

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