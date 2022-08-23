Çinli BYD, yeni SUV modeli Corvette 07'nin tasarımını paylaştı

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Çin'de PHEV yani şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli araç satışlarıyla adından söz ettiren BYD, yeni SUV modeli Corvette 07'nin resmi görsellerini paylaştı. Bir D-SUV olan BYD Corvette 07'nin tanıtımı 26 Ağustos'ta yapılacak. Fiyatının ise 250.000 Yuan (662.000 TL) civarında olacağı konuşuluyor.

Yeni BYD Corvette 07'nin uzunluğu 4820 mm, genişliği 1920 mm, yüksekliği 1750 mm ve aks mesafesi 2820 mm olarak ölçülüyor. Boyut olarak BYD Tang modeline oldukça yakın diyebiliriz. Ayrıca bu iki model aynı platformu paylaştığı için gövde yapısı ve tasarımda da benzerlikler söz konusu.

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Corvette 07, şarj edilebilir hibrit sisteme sahip bir model. Yerel kaynaklara göre araçta 139 hp güç sunan 1.5 litre turbo benzinli motor ve 145 kW'lık bir elektrik motoru bulunacak. Performanslı versiyon ise arka aks üzerine yerleştirilen 150 kW'lık ek bir motora sahip olacak. Bu noktada sadece performanslı versiyonun dört tekerlekten çekişli olacağını söylemek mümkün.

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Resmi olarak paylaşılmasa da Corvette 07'nin iç mekanına ilişkin görseller de mevcut. Bu alanda multimedya tuşlarına sahip üç kollu direksiyon simidi, küçük bir dijital gösterge paneli ve 15.6 inç boyutunda döndürülebilir multimedya ekranı karşımıza çıkıyor. DiLink 4.0 adı verilen multimedya sisteminin 5G desteğine sahip olduğu belirtiliyor.

Dış tasarımında ince farlara ve LED aydınlatmalarla çevrili büyük panjura sahip olan BYD Corvette 07'nin yan tarafında geniş çamurluklar, güçlü omuz çizgisi, 20 inçlik aerodinamik jantlar ve gizli kapı kolları göze çarpıyor. Arka tarafta ise gövde rengi spoyler, boydan boya uzanan ince LED stop grubu ve gümüş rengi detayların sunulduğu tampondan oluşan sade bir tasarım söz konusu.

BYD Corvette 07'nin tanıtımı 26 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Tüm detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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Çinli BYD, yeni SUV modeli Corvette 07'nin tasarımını paylaştı