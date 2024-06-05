BYD Seal U, markanın 5. nesil hibrit sistemiyle donatılacak

Çinli otomotiv üreticisi BYD, geçtiğimiz hafta 5. nesil PHEV yani şarj edilebilir hibrit sistemini tanıtmış ve duyurduğu özelliklerle dikkat çekmeyi başarmıştı. Markanın bu sistemi ilk sunacağı modeller Qin L ve Seal 06 olarak açıklanmıştı.
Görünüşe göre bu yenilikçi sisteme sahip olacak üçüncü model BYD Song Plus olacak. Halihazırda satışta olan ve şarj edilebilir hibrit sistemle donatılan bu model, Türkiye'de ve Avrupa'da BYD Seal U DM-i ismiyle biliniyor.
BYD'nin 5. nesil şarj edilebilir hibrit teknolojisi 100 beygir güç ve 126 Nm tork üreten 1.5 litre benzinli motordan faydalanıyor. Normalde bu sistemde iki farklı elektrik motor seçeneği mevcut ancak hibrit SUV'da EHS160 isimli 160 kW'lık elektrik motorunun kullanılacağı belirtiliyor.
Elbette elektrik motoru da hibrit sistemlerde önemli bir kriter. Mevcut modelde 145 kW güç üreten bir elektrik motoru bulunurken yeni sistemde yukarıda belirttiğimiz gibi 160 kW'lık daha güçlü bir motora yer verilecek. Bu da doğal olarak otomobilin toplam güç ve performansını olumlu yönde etkileyecek.
BYD Seal U'nun 18.3 kWsa (Türkiye'de olan) ve 26.6 kWsa'lik batarya seçenekleri yeni nesil hibrit sistemde de sunulmaya devam edecek. Lityum demir fosfat tipi 18.3 kWsa'lik batarya mevcut modelde 80 km'ye kadar saf elektrikli sürüş sağlarken yeni nesilde bu değer 91 km'ye kadar çıkıyor. Buna ek olarak yakıt tüketiminde de gözle görülür derecede iyileşme olduğu ifade ediliyor.
Tasarım olarak BYD Seal U'da herhangi bir değişim olmayacak. Bunlar elbette ilk bilgiler. Otomobilin satışa sunulmasına yakın diğer detaylar da ortaya çıkacaktır. Yeni nesil teknolojilere sahip modelin Türkiye'de de bu güncellemeyi alıp almayacağı henüz belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.