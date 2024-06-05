BYD Seal U, markanın 5. nesil hibrit sistemiyle donatılacak

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Çinli otomotiv üreticisi BYD, geçtiğimiz hafta 5. nesil PHEV yani şarj edilebilir hibrit sistemini tanıtmış ve duyurduğu özelliklerle dikkat çekmeyi başarmıştı. Markanın bu sistemi ilk sunacağı modeller Qin L ve Seal 06 olarak açıklanmıştı.

Görünüşe göre bu yenilikçi sisteme sahip olacak üçüncü model BYD Song Plus olacak. Halihazırda satışta olan ve şarj edilebilir hibrit sistemle donatılan bu model, Türkiye'de ve Avrupa'da BYD Seal U DM-i ismiyle biliniyor.

BYD'nin 5. nesil şarj edilebilir hibrit teknolojisi 100 beygir güç ve 126 Nm tork üreten 1.5 litre benzinli motordan faydalanıyor. Normalde bu sistemde iki farklı elektrik motor seçeneği mevcut ancak hibrit SUV'da EHS160 isimli 160 kW'lık elektrik motorunun kullanılacağı belirtiliyor.

Bu noktada BYD Seal U'nun mevcut haliyle aradaki farkları merak edebilirsiniz. Türkiye'de satılan mevcut model, 96 beygir güç ve 122 Nm tork üreten bir benzinli motora sahip. Yeni sistemdeki motor görüldüğü üzere biraz daha güçlü ama asıl önemli olan termal verimlilik tarafında. Mevcut modeldeki motor yüzde 43,04'lük bir termal verimliliğe sahipken yeni sistemde bu değer yüzde 46,06'ya çıkıyor.

Elbette elektrik motoru da hibrit sistemlerde önemli bir kriter. Mevcut modelde 145 kW güç üreten bir elektrik motoru bulunurken yeni sistemde yukarıda belirttiğimiz gibi 160 kW'lık daha güçlü bir motora yer verilecek. Bu da doğal olarak otomobilin toplam güç ve performansını olumlu yönde etkileyecek.

Yeni BMW 1 Serisi tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 5 sa. önce eklendi

BYD Seal U'nun 18.3 kWsa (Türkiye'de olan) ve 26.6 kWsa'lik batarya seçenekleri yeni nesil hibrit sistemde de sunulmaya devam edecek. Lityum demir fosfat tipi 18.3 kWsa'lik batarya mevcut modelde 80 km'ye kadar saf elektrikli sürüş sağlarken yeni nesilde bu değer 91 km'ye kadar çıkıyor. Buna ek olarak yakıt tüketiminde de gözle görülür derecede iyileşme olduğu ifade ediliyor.

Tasarım olarak BYD Seal U'da herhangi bir değişim olmayacak. Bunlar elbette ilk bilgiler. Otomobilin satışa sunulmasına yakın diğer detaylar da ortaya çıkacaktır. Yeni nesil teknolojilere sahip modelin Türkiye'de de bu güncellemeyi alıp almayacağı henüz belli değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

BYD Seal U, markanın 5. nesil hibrit sistemiyle donatılacak