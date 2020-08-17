Çinli CATL, içeriğinde pahalı metaller olmayan bir batarya geliştiriyor

Tam Boyutta Gör

Elektrikli araçların hayati organlarından biri olan bataryalar aynı zamanda en pahalı parçalardan biri. Dolayısıyla elektrikli araçların yayılma hızını artırmak için düşük maliyetli bataryalar geliştirmek büyük önem taşıyor.

Elektrikli araçlara güç veren bataryalarda nikel ve kobalt kilit rol oynuyor ve günümüzde bu metallerin fiyatı oldukça yüksek. Öyle ki Tesla CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz ay maden şirketlerinden daha fazla nikel üretmelerini istemiş ve bataryaların şu anki maliyetinin Tesla’nın büyümesinin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu belirtmişti.

İlginizi Çekebilir

Türk firma, AB'nin elektrikli araç bataryalarına yönelik MARBEL Projesi'ne dahil oldu

Japon Panasonic’ten Güney Koreli LG Chem’e kadar pek çok batarya üreticisi, nikel-kobalt-alüminyum oksit (NGA) veya nikel-manganez-kobalt (NCM) pillerdeki pahalı kobalt kullanımını en aza indirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Çin’in en büyük batarya üreticisi CATL de bu konuda yeni bir açıklamada bulunarak yeni tip elektrikli araç bataryası üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Ayrıca Bkz. "Tesla uygulamasına sonunda iki aşamalı doğrulama özelliği geliyor"

CATL Kıdemli Yöneticisi Meng Xiangfeng’in Şanghay’da düzenlenen endüstri konferansında yaptığı açıklamaya göre, söz konusu batarya şu anki NGA, NCM ve lityum demir fosfat (LFP) bataryalardan daha farklı ve nikel veya kobalt gibi pahalı metaller içermiyor. Şimdilik bu açıklamayla yetinen yönetici, geliştirdikleri bataryayla ilgili detay vermedi. Fakat projenin amacı dikkate alındığında, bu yeni bataryanın pahalı metallere bağımlılığı azaltacağı ve maliyetleri aşağı çekeceği söylenebilir.

Tesla’nın batarya tedarikçilerinden biri olan Ningde merkezli CATL aynı zamanda Toyota, Honda, Volkswagen ve Daimler gibi pek çok üreticiyle iş birliği içerisinde. Bunun yanı sıra şirket, sürüş menzilinin artırılması için pil hücrelerinin doğrudan şasiye entegre edilmesi gibi farklı teknolojiler de geliştiriyor.

https://www.reuters.com/article/us-catl-batteries/chinas-catl-is-developing-new-ev-battery-with-no-nickel-cobalt-exec-says-idUSKCN25B0BA

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.