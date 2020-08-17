Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çinli CATL, içeriğinde pahalı metaller olmayan bir batarya geliştiriyor

    CATL Kıdemli Yöneticisi Meng Xiangfeng, günümüz elektrikli araçlarında kullanılan bataryaların aksine nikel veya kobalt gibi pahalı metaller içermeyen yeni bir batarya üzerinde çalıştıklarını açıkladı
    4 gün
    1,7b
    3
    4
    Otomobi...
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Çinli CATL, içeriğinde pahalı metaller olmayan bir batarya geliştiriyor
    Tam Boyutta Gör

    Elektrikli araçların hayati organlarından biri olan bataryalar aynı zamanda en pahalı parçalardan biri. Dolayısıyla elektrikli araçların yayılma hızını artırmak için düşük maliyetli bataryalar geliştirmek büyük önem taşıyor.

    Elektrikli araçlara güç veren bataryalarda nikel ve kobalt kilit rol oynuyor ve günümüzde bu metallerin fiyatı oldukça yüksek. Öyle ki Tesla CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz ay maden şirketlerinden daha fazla nikel üretmelerini istemiş ve bataryaların şu anki maliyetinin Tesla’nın büyümesinin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu belirtmişti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Türk firma, AB'nin elektrikli araç bataryalarına yönelik MARBEL Projesi'ne dahil oldu

    Japon Panasonic’ten Güney Koreli LG Chem’e kadar pek çok batarya üreticisi, nikel-kobalt-alüminyum oksit (NGA) veya nikel-manganez-kobalt (NCM) pillerdeki pahalı kobalt kullanımını en aza indirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Çin’in en büyük batarya üreticisi CATL de bu konuda yeni bir açıklamada bulunarak yeni tip elektrikli araç bataryası üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "Tesla uygulamasına sonunda iki aşamalı doğrulama özelliği geliyor"

    CATL Kıdemli Yöneticisi Meng Xiangfeng’in Şanghay’da düzenlenen endüstri konferansında yaptığı açıklamaya göre, söz konusu batarya şu anki NGA, NCM ve lityum demir fosfat (LFP) bataryalardan daha farklı ve nikel veya kobalt gibi pahalı metaller içermiyor. Şimdilik bu açıklamayla yetinen yönetici, geliştirdikleri bataryayla ilgili detay vermedi. Fakat projenin amacı dikkate alındığında, bu yeni bataryanın pahalı metallere bağımlılığı azaltacağı ve maliyetleri aşağı çekeceği söylenebilir.

    Tesla’nın batarya tedarikçilerinden biri olan Ningde merkezli CATL aynı zamanda Toyota, Honda, Volkswagen ve Daimler gibi pek çok üreticiyle iş birliği içerisinde. Bunun yanı sıra şirket, sürüş menzilinin artırılması için pil hücrelerinin doğrudan şasiye entegre edilmesi gibi farklı teknolojiler de geliştiriyor.



    https://www.reuters.com/article/us-catl-batteries/chinas-catl-is-developing-new-ev-battery-with-no-nickel-cobalt-exec-says-idUSKCN25B0BA Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    homebird (Bilen BİLİR) 4 gün (düzenlendi) en beğenilen
    İçten yanmalı motorlu arabaların hala yaygın şekilde piyasada olmasının tek sebebi bataryanın pahalı olması. Batarya ucuzlarsa benzinli ve dizel araçların sonu gelir.
    İçten yanmalı motorlu arabaların hala yaygın şekilde piyasada olmasının tek sebebi bataryanın pahalı olması. Batarya ucuzlarsa benzinli ve dizel araçların sonu ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    SuperVisör (mahir cam) 4 gün
    Bor kullanmak varken kullanmazlar çünkü türkü kimse sevmiyor Osmanlıdan acıları var kasıtlı kullanmıyorlar en iyi en uzun şarj süresi saglayan Bordur açıklandı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Evil Clown (furkan saygaç) 4 gün
    Umarım uzun yıllar sürmeden batarya maliyeti konusunda güzel gelişmeler olur. Yoksa bu gidişle Türkiye'de elektrikli araç hayal gibi duruyor. Gerçi benzinli de hayal bize :)
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Elektrikliarabasever 4 gün
    CATL aynı zamanda Tesla'nın Çin'deki pil tedarikçisi ortak batarya zerinde çalışıyorlar diyorlardı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    homebird (Bilen BİLİR) 4 gün (düzenlendi) en beğenilen
    İçten yanmalı motorlu arabaların hala yaygın şekilde piyasada olmasının tek sebebi bataryanın pahalı olması. Batarya ucuzlarsa benzinli ve dizel araçların sonu gelir.
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Karsan, elektrikli araçlara yönelik teknoloji laboratuvarı kuracak 3 gün ASUS Zenfone 7 oldukça rekabetçi bir fiyatlandırmayla geliyor 3 gün Bilim insanları, araştırma için inceledikleri tüm insan dokularında plastik atık tespit etti 3 gün Microsoft Flight Simulator 2020 çıktı: PC için Xbox Game Pass fırsatı 3 gün 700 beygirlik arazi canavarı 2021 RAM 1500 TRX tanıtıldı 3 gün Anket sonuçlarına göre yazılım geliştiricilerinin 2020 yılındaki durumu 3 gün Android 11 güncellemesi almayacak Xiaomi telefonların listesi ortaya çıktı 3 gün SpaceX, bugün fırlatacağı Falcon 9 roketiyle iki rekor birden kırmayı planlıyor 3 gün Samsung, üç nesil Android güncellemesi alacak cihazları açıkladı 3 gün Colgate yapay zeka destekli diş fırçasını satışa sunuyor 3 gün Apple, Epic Games'i tehdit ettikten sonra ilk kez konuştu: "İstisna olmayacak" 3 gün Cep telefonu alımında yeni dönem başladı! İşte, “TAAK” yani “Telefon Alırken Anında Katkı Kolaylığı” hakkında bilinmesi gerekenler 3 gün Formula 1, Kasım ayında seyircili olarak Türkiye’ye geliyor 3 gün Internet Explorer ve Edge gelecek yıl veda edecek 3 gün iQOO 5 serisi tanıtıldı: Snapdragon 865, 50MP kamera, LPDDR5 RAM 4 gün Google Chrome web sitelerinin enerji tasarrufu moduna geçmesine olanak sağlayacak 4 gün Apple'dan Epic'e büyük tehdit: "App Store lisansınız iptal edilecek" 4 gün GeForce RTX 3090 ekran kartının fiyatı 2000$’a kadar çıkabilir 4 gün Günlük vaka sayısı yeniden 1200'ün üzerinde (17 Ağustos) 4 gün Apple Arcade'lik kontrolcü "Steelseries Nimbus+ incelemesi" 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Çinli CATL, içeriğinde pahalı metaller olmayan bir batarya geliştiriyor Sonraki Amazon’da okula hazırlık indirimleri başladı 4 gün HP ve Lenovo dizüstü pazarının yarısına hakim 4 gün Digitimes: Bellek fiyatları son çeyrekte %10 daha düşecek 4 gün Microsoft Notepad uygulamasını mağaza üzerinden gizli gizli güncelliyor 4 gün 2021 Geely Preface'in üretim versiyonu ilk resmi görselleriyle karşınızda 4 gün Intel Avengers işlemcileri duyuruldu 4 gün Pandemi süreci Angry Birds serisini coşturdu 4 gün Savunma sanayinde 7 Türk şirketi ilk 100'e girmeyi başardı 4 gün DSÖ verilerine göre 30’dan fazla ülkede Covid-19 vaka sayısı binin üzerinde 4 gün iPhone üretimi Vietnam’a kaydırılabilir 4 gün 25 mm Kara Topu'nun yerli imkanlarla geliştirilmesi için görüşmeler başladı 4 gün Uygun fiyatlı yenilenmiş telefon satışı için son aşamaya gelindi 4 gün Netflix’in Atiye dizisinin 2. sezon yayın tarihi açıklandı 4 gün AeroSeeder hava aracı; örtü bitkisi ekimini kolaylaştırıyor 4 gün Dirt 5’in sistem gereksinimleri yayınlandı 4 gün Snapdragon 730G yonga seti güncelleniyor 4 gün DFC Intelligence’ın raporuna göre dünyada 3 milyardan fazla insan video oyunu oynuyor 4 gün BiP Acil Durum Butonu’na kayıtlı kullanıcı sayısı 2 milyonu aştı 5 gün Grönland buzullarındaki erime, artık dönüşü olmayan yola girdi! İnsanlık için alarm zilleri çalıyor 5 gün Micron yeni nesil HBM bellek üzerinde çalıştığını duyurdu Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız