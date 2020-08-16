Tesla uygulamasına sonunda iki aşamalı doğrulama özelliği geliyor

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Geçen yıl, Tesla’nın lideri Elon Musk, firmanın mobil uygulamasında iki aşamalı doğrulama altyapısı üzerinde konuşmuştu ve iki aşamalı kimlik doğrulamasının yakında geleceğinden bahsetmişti. Bu özellik, yeni atılan tweete göre final testlerinde ve yakında tüm kullanıcılara sunulacak.

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Kullanıcılardan @vicentes tarafından atılan tweette Elon Musk’a yöneltilen iki aşamalı doğrulamaya yönelik soruya cevap veren CEO, özelliğin utanç verici ölçüde geciktiğini söyledi ve firmanın şu an son test aşamasında olduğunu belirtti. Özelliğin detaylarına göre Tesla mobil uygulaması, iki aşamalı doğrulama hizmetleri ya da SMS aracılığıyla kimlik doğrulaması yaparak girişe imkan sağlayacak.

TechCrunch’ın da belirttiği üzere, Tesla’nın uygulaması gibi bir yazılım için iki aşamalı doğrulama son derece kritik bir rol oynuyor. Uygulama desteğiyle kullanıcılar, araçlarının kilitlerini açabiliyor ve harekete geçirebiliyor, uzaktan konum bilgisi alabiliyor, aracın yazılımına müdahale edebiliyor ve hareketleri takip edilebiliyor. Bu denli derin entegrasyona sahip bir yazılımın kötü amaçlı kişiler tarafından ele geçirilmesi, hem Tesla için hem de kullanıcıları ve çevresindekiler için ciddi bir güvenlik riski oluşturacaktır.

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Elon Musk, özelliğin tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağına dair kesin bir bilgi vermedi.

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