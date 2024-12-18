CATL, batarya değişim hizmeti için iki yeni batarya tanıttı

CATL CEO'su Robin Zheng, batarya değişimini yaygın bir hizmet haline getirmek için en önemli şeyin batarya boyutunu standart hale getirmek olduğunu belirtiyor. Şirket bu kapsamda batarya değişimi için tasarlanmış ve standartlaştırılmış iki batarya paketi tanıttı.
Resmi olarak Choco-SEB olarak adlandırılan batarya paketleri, elektrikli araçlardaki en yaygın piller olan lityum demir fosfat (LFP) ve nikel manganez kobalt (NMC) türlerini destekliyor. A ve B segmentinde yer alan kompakt araçlar için tasarlanan bu bataryaların CLTC'ye göre 400 ile 600 kilometre arasında sürüş menzili sağlayacağı ifade ediliyor.
20# Choco-SEB batarya (A segment)
- Travel Plan (52 kWsa NMC): kilometre sınırı yok, aylık 469 yuan (2250 TL)
- Family Plan (42 kWsa LFP): aylık 3 bin km limit, aylık 369 yuan (1770 TL)
25# Choco-SEB batarya (A ve B segment)
- Travel Plan (70 kWsa NMC): kilometre sınırı yok, aylık 599 yuan (2880 TL)
- Family Plan (56 kWsa LFP): aylık 3 bin km limit, aylık 499 yuan (2400 TL)
CATL'in batarya değişim istasyon ağına kayıt olan üreticiler GAC, BAIC, Wuling ve FAW olarak açıklandı. Bu şirketlerin 2025 itibarıyla çıkaracağı bazı araçlar batarya değişim istasyonlarına uygun olarak geliştirilecek. CATL, ilk 1000 istasyonu kendi yatırımıyla kuracak. Sonraki istasyonlar ise ortaklık yoluyla faaliyete geçirilecek.
Batarya değişim hizmeti nedir?
Batarya değişimini daha önce Tesla gibi markalar tarafından da denenmiş ancak günümüzde sıklıkla Çinli Nio ile anılan bir batarya abonelik sistemi şeklinde tanımlayabiliriz. Bu ekosisteme dahil olmak üzere satılan araçlarda bataryanın maliyeti satış fiyatına dahil edilmiyor. Araç sahipleri bataryayı yukarıdakine benzer tarifeler üzerinden aylık abonelik şeklinde kullanıyorlar.
Bu hizmetten faydalanan kullanıcılar bataryanın şarjı azaldığı takdirde dilerse gidip şarj istasyonunda doldurabilir dilerse de batarya değişim istasyonuna gelip sadece 3-4 dakika içerisinde dolusuyla değiştirebilirler. Bu hizmeti bir nevi batarya kiralama olarak da yorumlayabileceğimiz için araçta hangi bataryanın takılı olduğunun bir önemi kalmıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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