Çinli Chery, TIGGO ailesine iki yeni hibrit seçenek ekledi

Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv üreticisi Chery, dünya genelindeki bayilerini test sürüşü etkinliğinde bir araya getirdi. Gerçekleştirilen organizasyonda markanın iddialı TIGGO model ailesi de test edilmek üzere hazır bulundu.

Katılımcılar, TIGGO’nun iki yeni PHEV (şarj edilebilen hibrit) versiyonunu deneyimleme fırsatı buldu. Bu kapsamda TIGGO 8 PRO e+ ve TIGGO 7 PRO e+ modelleri küresel satıcılara; daha düşük enerji tüketimi ve daha yüksek güç üretimi ile Chery'nin hibrit alanındaki teknik üstünlüğünü kanıtlamış oldu.

Menzili 1000 kilometreye ulaşıyor

Chery ekibi, araçların temel PHEV teknolojisini teknik açıdan da tanıttı. Dünyanın ilk DHT teknolojisi ile Chery, “3 motor, 3 vites, 9 çalışma modu ve 11 vites oranı”na sahip benzinli ve elektrik motorları, motor kontrolörü ve şanzımanı ilk kez bir araya getiriyor. Sistem, 1.5T hibrite özgü bir motor ve yüksek enerji yoğunluğuna sahip batarya ile yakıt (benzin) ve elektrikli sürüş arasında geçiş yaparak üstün performans ve yaklaşık 1000 kilometre menzil sunuyor.

TIGGO 8 PRO e+ aynı zamanda, sınıfı için dikkat çekici bir menzil olan 75 kilometrelik mesafeyi tamamen elektrik motoruyla kat edebiliyor. Böylece, yüksek gaz tepkisi ve orta ve düşük hızlarda son derece sessiz bir ortam sağlayarak tamamen elektrikli sürüş deneyimi yaşatıyor. Chery'nin 1.5T hibrit motor ile donatılan TIGGO 8 PRO e+ modeli, test sürüşü sürecinde yoğun ilgi ile karşılandı. 0’dan 100 km/s hıza 7,5 saniyede ulaşarak katılımcıları performansıyla etkileyen otomobil, parkurdaki tepe engelini aşarken de yüksek gücü ve dengesiyle dikkat çekti.

Tam Boyutta Gör Katılımcılar yeni enerji sisteminin sağlamış olduğu üstün performans dışında üstün sürüş konforunun ve kapsamlı akıllı teknolojilerin de keyfini çıkardı. Ayrıca, 10 adedin üzerinde ADAS (Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri) işleviyle TIGGO 8 PRO e+, üstün sürüş güvenliği de sağlıyor.

Chery’nin yeni bir enerji dış tasarımına sahip ilk PHEV modeli olan TIGGO 7 PRO e+, teknolojik konfigürasyon ile modaya uygun bir görünümü birleştiren lüks bir SUV olarak öne çıkıyor. Otomobil aynı zamanda modern tasarımı ve teknolojik donanımları kadar gelişmiş güvenlik ve konfor özellikleriyle de katılımcıların beğenisini kazandı. 24,6 inçlik çift dev ekran, eller serbest elektrikli bagaj kapağı ve kablosuz akıllı telefon şarjı dahil zengin teknolojik donanımlarıyla TIGGO 7 PRO e+ katılıcılarından takdir topladı.

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Chery, TIGGO 8 PRO e+ ve TIGGO 7 PRO e+ olmak üzere iki PHEV ürünün ardından gelecekte ayrıca BEV (Bataryalı elektrikli araç) ve diğer güç türleri şeklinde daha fazla yeni enerji ürünü pazara sunacak. Böylece tüm kullanıcılara düşük karbonlu ve çevre dostu ulaşım alışkanlıkları oluşturma konusunda yardımcı olacak.

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Çinli Chery, TIGGO ailesine iki yeni hibrit seçenek ekledi