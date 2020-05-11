Çinli crossover'a Brabus dokunuşu: WEY VV7 GT

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Genellikle Avrupalı performans modelleri üzerinde çalışmasına alışık olduğumuz Brabus, bu kez Çinli bir coupe-SUV model ile karşımızda. WEY VV7 isimli model üzerine yapılan çalışma, Çinli marka ve Brabus arasında yapılan anlaşmanın ilk meyvesi.

Çinli SUV’u daha agresif bir tasarıma kavuşturan Brabus, tamponları değiştirmenin yanı sıra çamurlukları genişletmiş, 21 inç siyah jantlar ve kırmızı fren kaliperleri kullanmış. Ayrıca siyah arka difüzör, F1 stili fren lambası, renkli camlar, tasarımı değişen stoplar, siyah tavan ve bagaj spoyler’ı da WEY VV7 GT üzerinde yapılan değişiklikler arasında.

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Brabus, genelde üzerinde çalıştığı araçların performansını da yükseltse de bu modelin teknik tarafıyla ilgilenmemiş. Sonuç olarak, SUV’un 2.0 litrelik dört silindirli turbo motoru 227 beygir güç ve 387 Nm tork üretmeye devam ediyor. 7 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen ünite, ön tekerleklere güç veriyor.

Tasarımında Brabus imzası bulunan Çinli SUV, iki ay sonra satışa sunulacak. Çinliler bu araca 191.800 Yuan’dan başlayan fiyatlarla sahip olabilecek.

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