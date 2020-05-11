Toyota'nın en büyük hibrit SUV'u Avrupa pazarına geliyor

Toyota, ürün gamındaki en büyük hibrit SUV modeli yeni Highlander’ı görücüye çıkardı. İlk kez Avrupa pazarında satılacak olan Toyota Highlander, 2021'in ilk aylarında yollarda olacak.

Markanın dördüncü nesil kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisiyle donatılan Toyota Highlander, GA-K adı verilen platform üzerine inşa edilmiş. 4950 mm uzunluğa sahip olan hibrit SUV, 20 inçlik jantları ve geniş çamurluklarıyla oldukça heybetli görünüyor. Ayrıca, 7 kişilik kapasiteye sahip bir SUV olarak pratikliği ve geniş iç hacmiyle tüm yolcular için rahat bir ortam sağlıyor.

Toyota Highlander’daki ikinci sıra koltukların 180 mm öne kaydırılabilmesi sayesinde üçüncü sırada oturacak yetişkinler için yeterli bir alanın sunulması sağlanıyor. Ayak hareketiyle açılabilen elektrikli bagaj kapağı, 658 litrelik bagaj bölümüne erişim sağlıyor. Highlander’ın ikinci ve üçüncü sıra koltukları katlandığında, bu alan 1909 litreye kadar yükseltilebiliyor.

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Toyota Highlander’ın siyah veya grafit renk şemasıyla tercih edilebilen kabininde bolca saklama alanının yanı sıra ikinci ve üçüncü sıra koltuklardaki yolcular için USB girişleri bulunuyor. Konsolun merkezinde yer alan 12.3 inç dokunmatik multimedya ekranı, head up display, Apple CarPlay ve Android Auto desteği, kablosuz şarj ünitesi, koltuk soğutma ve dijital dikiz aynası gibi özellikler de yeni Toyota Highlander’daki donanımlar arasında.

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Toyota Highlander’ın hibrit sistemi 2.5 litre Atkinson çevrimli benzinli motor, iki elektrik motoru ve ikinci sıra koltukların altında bulunan Nikel-metal hidrit pilden oluşuyor. Biri önde biri arkada bulunan elektrik motorları, AWD-i (All-Wheel-Drive-intelligent) adı verilen dört tekerlekten çekiş özelliğine imkan veriyor. Japon üretici, toplamda 244 beygir güce sahip olan aracın ortalama emisyon değerini 146 g/km, ortalama yakıt tüketimini ise (WLTP’ye göre) 6,6 l/100 km olarak açıkladı.

Toyota Highlander’da Eco, Normal, Sport ve Trail olmak üzere dört farklı sürüş modu bulunuyor. Güvenlik tarafında sunulan Toyota Safety Sense paketi dahilinde de aktif direksiyon desteği sağlayan, yaya ve bisikletlileri algılayan Ön Çarpışma Önleyici Sistem, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Akıllı Şerit Takip Sistemi ve Otomatik Yanan Uzun Farlar gibi pek çok özellik bulunuyor.

https://newsroom.toyota.eu/toyota-launches-refined-7-seater-highlander-in-europe/

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