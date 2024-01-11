Çinli elektrikli araçları zorlu bir yıl bekliyor: İşte detaylar

Piyasa zorlaşıyor
Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası’nda listelenen Nio ve Xpeng hisseleri sırasıyla %18 ve %16'dan fazla düşerken, Li Autohas bu yıl şu ana kadar %12 değer kaybetti. Şu sıralarda dünya genelinde adından sıkça söz ettiren BYD ve Zhejiang Leapmotor, 2024 yılında sırasıyla yaklaşık %2,5 ve %12 değer kaybetti.
Bernstein analistleri bu ayın başlarında Çin'in elektrikli araç sektörüne ilişkin bir raporda "İç pazardaki rekabetin yoğun bir şekilde devam etmesini bununla birlikte fiyatlandırma ve karlılık üzerinde baskı oluşturmasını bekliyoruz" demişti. Morgan Stanley raporunda da rekabet endişeleri vurgulanıyor: “Rekabet ve makro belirsizlikler devam ettiği için Çin'in otomobil pazarı yıla dalgalı bir başlangıç yaptığından yatırımcılar temkinli.”
Fiyat savaşları derinleşiyor
BYD, Li Auto ve Geely'nin 2023 satış hedeflerini tutturması, Xpeng ve Nio'nun ise bu hedeflerin gerisinde kalmasıyla Çin elektrikli araç pazarında rekabet yoğunlaşırken fiyat savaşları da büyüyor. Her ne kadar elektrikli araç talebi dirençli olmaya devam edecek olsa da, sektör arz tarafında üç büyük zorlukla karşı karşıya kalacak: kapasite fazlası, yeni model lansmanları ve artan rekabete işaret eden Huawei ve Xiaomi gibi yeni oyuncuların oyuna katılması.
Öte yandan mevcut raporlar 2024 yılı boyunca Çin’in 100’den fazla yeni elektrikli araç modelini piyasaya süreceğini gösteriyor. Öte yandan geçtiğimiz yıl Tesla, Çin de dahil olmak üzere birçok kez fiyat indirimine giderken, yerli rakipleri BYD, Nio, Li Auto ve Xpeng de aynı yolu izlemişlerdi. Şimdi ise hayatta kalmak için kendileriyle rekabet edecekler. Çinli elektrikli araç üreticileri daha yeni ürünler ve daha düşük fiyatlarla müşteri çekmeye çalıştıkça, karlılıkları daha fazla baskı altına girebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.