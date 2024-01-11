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    Çinli elektrikli araçları zorlu bir yıl bekliyor: İşte detaylar

    Çin'in elektrikli araçları 2024'e geri viteste başlıyor. Pazarda devam eden fiyat savaşı ve yoğunlaşan rekabet, Çin'in elektrikli araç üreticilerinin karlılığını azalttı.
    Çinli elektrikli araçları zorlu bir yıl bekliyor: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre 2024 yılı Çinli elektrikli otomobil üreticileri için kolay bir yıl olmayacak. Halihazırda pazardaki yoğun rekabet ve devam eden fiyat savaşlarının otomobil üreticilerinin karlılığını baskıladığı belirtiliyor. Bu, genel piyasa duyarlılığının zayıf kalmasıyla da birleşince Çinli elektrikli otomobil üreticilerinin hisseleri ciddi düşüşlerle yeni yıla başladı.

    Piyasa zorlaşıyor

    Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası’nda listelenen Nio ve Xpeng hisseleri sırasıyla %18 ve %16'dan fazla düşerken, Li Autohas bu yıl şu ana kadar %12 değer kaybetti. Şu sıralarda dünya genelinde adından sıkça söz ettiren BYD ve Zhejiang Leapmotor, 2024 yılında sırasıyla yaklaşık %2,5 ve %12 değer kaybetti.

    Bernstein analistleri bu ayın başlarında Çin'in elektrikli araç sektörüne ilişkin bir raporda "İç pazardaki rekabetin yoğun bir şekilde devam etmesini bununla birlikte fiyatlandırma ve karlılık üzerinde baskı oluşturmasını bekliyoruz" demişti. Morgan Stanley raporunda da rekabet endişeleri vurgulanıyor: “Rekabet ve makro belirsizlikler devam ettiği için Çin'in otomobil pazarı yıla dalgalı bir başlangıç yaptığından yatırımcılar temkinli.”

    Çinli elektrikli araçları zorlu bir yıl bekliyor: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Çin Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre, Çin anakarasında, binek elektrikli araç satışlarındaki büyüme 2023'ün üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemindeki %108'den %28'e düşmüştü. Fitch Ratings'e göre büyümedeki yavaşlama 2024 yılında daha da derinleşecek. Ancak şunu belirtelim: bu, büyümede yavaşlama anlamına geliyor. Zaten 2024 yılı raporları Çin’in yurtiçi binek otomobil talebinin hafif bir artışla 22 milyon adede yükselmesini bekliyor.

    Fiyat savaşları derinleşiyor

    BYD, Li Auto ve Geely'nin 2023 satış hedeflerini tutturması, Xpeng ve Nio'nun ise bu hedeflerin gerisinde kalmasıyla Çin elektrikli araç pazarında rekabet yoğunlaşırken fiyat savaşları da büyüyor. Her ne kadar elektrikli araç talebi dirençli olmaya devam edecek olsa da, sektör arz tarafında üç büyük zorlukla karşı karşıya kalacak: kapasite fazlası, yeni model lansmanları ve artan rekabete işaret eden Huawei ve Xiaomi gibi yeni oyuncuların oyuna katılması.

    Öte yandan mevcut raporlar 2024 yılı boyunca Çin’in 100’den fazla yeni elektrikli araç modelini piyasaya süreceğini gösteriyor. Öte yandan geçtiğimiz yıl Tesla, Çin de dahil olmak üzere birçok kez fiyat indirimine giderken, yerli rakipleri BYD, Nio, Li Auto ve Xpeng de aynı yolu izlemişlerdi. Şimdi ise hayatta kalmak için kendileriyle rekabet edecekler. Çinli elektrikli araç üreticileri daha yeni ürünler ve daha düşük fiyatlarla müşteri çekmeye çalıştıkça, karlılıkları daha fazla baskı altına girebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 1 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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