Çinli elektrikli otomobil üreticilerini Avrupa’da iki büyük engel bekliyor

Tam Boyutta Gör Çinli üreticiler elektrikli otomobillere erkenden giriş yaptı ve şimdilerde bunun ciddi avantajını yaşıyorlar. Kendi ülkelerinde yabancı rakiplerini geride bırakarak satış sıralamasında üst sıralara tırmanan Çin'in elektrikli otomobil (EV) üreticileri için hedef Avrupa'ya çevrilmiş durumda ancak onları burada bir dizi zorluk bekliyor.

Avrupa pazarı Çinlileri zorlayacak

Çinli firmalar (BYD, Nio ve MG)için ithalat maliyetleri ve daha az gelişmiş bir elektrikli araç pazarı karşılaşılacak sorunlardan sadece birkaçı ancak Çinli firmalar umut verici bir başlangıç yapmayı başardılar. Otomobil danışmanlık şirketi Inovev'e göre, bu yıl Avrupa'da satılan yeni elektrikli araçların yüzde 8'i Çinli markalar tarafından üretildi; bu oran geçen yıl yüzde 6, 2021'de ise yüzde 4'tü. Ve bu rakamlar daha da gelişebilir. Allianz tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2025 yılına kadar kitlesel pazara yönelik, Çin yapımı en az 11 yeni elektrikli araç Avrupa'da piyasaya sürülecek.

Tesla, günde 1.000'den fazla Cybertruck rezervasyonu alıyor 1 gün önce eklendi

Ek olarak Çinli üreticilerin Avrupa’ya gelişi şimdiden endişeyle karşılanıyor. Stellantis'in CEO'su Carlos Tavares'in geçen ay Avrupa'da ucuz Çin malı elektrikli araçların "istilası" konusunda uyarıda bulunması Batılı otomobil üreticilerini tedirgin etti. Ancak Çinli otomobil üreticileri için küreselleşmek o kadar da kolay değil. Bu firmalar riskeler dikkat etmek zorunda ve şu anda bile şirketler net bir odaklanma olmadan her bölgeye adım atarak aşırı derecede gerilmiş olabilirler.

Ek maliyetler

Tam Boyutta Gör Çinli elektrikli otomobil üreticilerinin elindeki en büyük koz fiyat. Araştırmalra göre Çin'de bir elektrikli aracın ortalama fiyatı 2022'nin ilk yarısında 32.000 avronun (35.000 dolar) altındayken, Avrupa'da bu rakam 56.000 avro civarında. Ancak Çinli markalar Avrupa'da kendi ülkelerinde olduğu kadar ucuza otomobil satmakta zorlanacak gibi görünüyor. Geely'nin sahibi olduğu Çinli marka Zeekr'in Avrupa CEO'su Spiros Fotinos, lojistik, satış vergileri, ithalat vergisi ve Avrupa sertifikasyonu için gereklilikleri karşılamanın maliyetleri artırdığını söyledi.

Tüketici güveni

Tam Boyutta Gör Maliyetlerin arkasında bir de tüketici güveni gibi önemli bir sorun var. Çinli markalar her alanda olduğu gibi elektrikli otomobil dünyasında da “marka” olmakta zorlanıyor. MG gibi bazı Çinli markalar Avrupa'da iyi bilinirken, XPeng ve Nio gibi diğerlerinin güven inşa etmesi gerekiyor. Anketler, Avrupa'daki potansiyel elektrikli araç alıcılarının çoğunun Çinli markaları tanımadığını gösteriyor. Tanıyanlar ise bir Çin otomobili satın almakta tereddüt ediyor.

Yapılan bir ankete göre Alman tüketicilerin sadece yüzde 14'ü Tesla'dan sonra dünyanın en büyük ikinci elektrikli araç üreticisi olan BYD’yi tanıyor. Çinli markalardan haberdar olanların da sadece yüzde 1’i veya daha azı bu markalar satın almayı düşünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Çinli otomobil üreticilerini Avrupa'da iki dev engel bekliyor