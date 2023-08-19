Çinli elektrikli otomobil üreticilerini Avrupa’da iki büyük engel bekliyor

Avrupa pazarı Çinlileri zorlayacak
Çinli firmalar (BYD, Nio ve MG)için ithalat maliyetleri ve daha az gelişmiş bir elektrikli araç pazarı karşılaşılacak sorunlardan sadece birkaçı ancak Çinli firmalar umut verici bir başlangıç yapmayı başardılar. Otomobil danışmanlık şirketi Inovev'e göre, bu yıl Avrupa'da satılan yeni elektrikli araçların yüzde 8'i Çinli markalar tarafından üretildi; bu oran geçen yıl yüzde 6, 2021'de ise yüzde 4'tü. Ve bu rakamlar daha da gelişebilir. Allianz tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2025 yılına kadar kitlesel pazara yönelik, Çin yapımı en az 11 yeni elektrikli araç Avrupa'da piyasaya sürülecek.
Ek olarak Çinli üreticilerin Avrupa’ya gelişi şimdiden endişeyle karşılanıyor. Stellantis'in CEO'su Carlos Tavares'in geçen ay Avrupa'da ucuz Çin malı elektrikli araçların "istilası" konusunda uyarıda bulunması Batılı otomobil üreticilerini tedirgin etti. Ancak Çinli otomobil üreticileri için küreselleşmek o kadar da kolay değil. Bu firmalar riskeler dikkat etmek zorunda ve şu anda bile şirketler net bir odaklanma olmadan her bölgeye adım atarak aşırı derecede gerilmiş olabilirler.
Ek maliyetler
Tüketici güveni
Yapılan bir ankete göre Alman tüketicilerin sadece yüzde 14'ü Tesla'dan sonra dünyanın en büyük ikinci elektrikli araç üreticisi olan BYD’yi tanıyor. Çinli markalardan haberdar olanların da sadece yüzde 1’i veya daha azı bu markalar satın almayı düşünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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