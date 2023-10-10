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    Xiaomi'nin ilk otomobili menzil artırıcı hibrit sisteme sahip olabilir

    Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin geliştirdiği ilk otomobille ilgili yerel medyadan yeni haberler gelmeye devam ediyor. Modena adını taşıması beklenen modelin bu yılın sonunda tanıtılması planlanıyor.
    Xiaomi'nin otomobili menzil artırıcı hibrit versiyonla gelebilir Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin merakla beklenen elektrikli otomobiliyle ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Bu seferki haberler, Modena ismiyle piyasaya sürülmesi beklenen otomobilin yalnızca %100 elektrikli versiyona sahip olmayacağını gösteriyor.

    Yerel kaynaklardan gelen bilgiye göre, Xiaomi Modena, %100 elektrikli olarak iki farklı versiyonla sunulmasının yanı sıra EREV yani menzil artırıcı adı verilen hibrit versiyonla da tercih edilebilecek. Bunun için şirketin menzil artırıcı sistem geliştirecek mühendisler işe almaya başladığı belirtiliyor.

    Bataryalı elektrikli versiyonların giriş seviyesinde BYD'nin 400V elektrik mimarisine sahip Blade bataryaları kullanılacak. Üst seviyede ise dünya devi CATL'in 800V'luk Qilin bataryası kullanılacak ve bu versiyonda batarya kapasitesi 101 kWsa olacak.

    Bunun dışında müşterilere yukarıda sözünü ettiğimiz menzil artırıcı hibrit versiyonun da sunulacağı söyleniyor. Bu versiyonda 1.5 litre atmosferik veya 1.5 litre turbo benzinli motor ile büyük bir bataryanın kombine edileceği ifade ediliyor.

    Xiaomi'nin otomobili menzil artırıcı hibrit versiyonla gelebilir Tam Boyutta Gör
    EREV modeller, otomobil dünyasında şarj edilebilir hibritler ile %100 elektrikli araçlar arasında bir köprü görevi görüyor. Bu otomobiller yine sadece elektrik motorunun gücüyle ilerliyor. İçten yanmalı motor ise sürüş esnasında bir jeneratör gibi bataryayı şarj etmek için kullanılıyor. Elbette bu otomobillerde bataryayı fişe takarak şarj etmek de mümkün oluyor.

    Aslına bakılırsa EREV seçeneği Xiaomi için güvenli bir adım. Menzil artırıcı sisteme sahip araçlar, bataryalı elektrikli araçlar kadar büyük bataryalar gerektirmediği için maliyet açısından da daha uygun oluyor. Bunun yanı sıra kullanım senaryosu olarak da kullanıcıya şarj ve menzil konusunda daha fazla seçenek tanıyarak güven veriyor. Günümüzde hala elektrikli otomobillerin tercih edilmemesinin en büyük nedenlerinden biri menzil kaygısı.

    Xiaomi, bir elektrikli otomobil geliştirip üreteceğini duyuralı iki yıl oldu. Çinli üreticinin otomobiliyle ilgili görseller ve casus fotoğraflar birçok kez karşımıza çıktı. Yerel medyanın haberine göre, Xiaomi, Pekin'deki fabrikasında haftada 50 adet prototip üretiyor. Piyasaya sürüldüğünde Tesla Model 3 ve BYD Seal gibi dişli rakiplerle karşılaşacak olan Xiaomi Modena'nın 200.000 Yuan'dan (760 bin TL) başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.

    Kaynakça https://pandaily.com/the-first-xiaomi-car-will-introduce-an-extended-range-version-1-5t-l-range-extender-fastback-coupe/ https://carnewschina.com/2023/10/03/xiaomi-might-be-planning-range-extenders-as-phone-maker-recruits-erev-engineers/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 1 gün önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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