Çinli elektrikli sedan BYD Seal'ın iç mekanı da ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

BYD, yeni elektrikli sedan modeli Seal'ın dış tasarımına ek olarak iç mekanına ilişkin görseller de paylaştı. Geçtiğimiz yıl Ocean-X konseptiyle ön gösterimi yapılan model, markanın yeni elektrikli araç mimarisi e-platform 3.0 üzerine inşa edilmiş.

BYD Seal, özellikleriyle neler sunuyor?

Gelen bilgiye göre BYD Seal, 4800 mm uzunluğa, 1875 mm genişliğe, 1460 mm yüksekliğe ve 2920 mm aks mesafesine sahip. Bu ölçülerle Tesla Model 3'ten biraz daha büyük bir model olan Seal, Çin pazarındaki NIO ET5 ve BMW i3 eDrive35L gibi rakiplerle boy ölçüşecek.

BYD Seal, oldukça dinamik bir gövde tasarımına sahip. Düşük ön profil, kaputtaki çizgiler, ince aydınlatmalar, C formu oluşturan gündüz LED'leri ve tampondaki hava kanalları, elektrikli sedana sportif bir görünüm kazandırmış. Profilden bakıldığında ise dört kapılı coupe silüeti, aerodinamik jantlar, gizli kapı kolları ve yüksek omuz çizgisi göze çarpıyor.

Panoramik cam tavan özelliğine de sahip olan BYD Seal'ın arka bölümünde boydan boya uzanan LED stoplar dikkat çekiyor. Bunun dışında sade bir yapıya sahip olan alanda büyük bir difüzöre ve hava kanallarına yer verilmiş.

Elektrikli sedanın iç mekanı da oldukça iddialı. Üzerinde kontrol düğmeleri bulunan üç kollu direksiyon simidinin tasarımı göze hoş görünüyor. Konsoldaki havalandırma menfezleri de bir bütün olarak ele alınmış. Sert ve yumuşak yüzeylerin yanı sıra kapı içleri ve konsolda süet benzeri bir döşemeye de yer verilmiş gibi görünüyor.

Tam Boyutta Gör

Otomobilde tablet ekranlar da göze çarpıyor. Sürücünün önünde 8.8 inç dijital gösterge paneli ve merkezde 15.6 inç dokunmatik multimedya ekranı kullanılmış. Bunun dışında ön cama yansıtılan sanal gösterge paneli de listede gibi görünüyor. Orta konsolda ise iki telefonu aynı anda kablosuz şarj edebilen üniteye, küçük bir vites anahtarına ve daire şeklinde konumlandırılan düğmelere yer verilmiş.

700 kilometreye kadar menzil

Teknik özelliklerine baktığımızda BYD Seal'ın farklı güç ve batarya seçeneklerine sahip olduğunu görüyoruz. Arkadan itişli versiyonda kullanılan elektrikli motor 201 veya 308 beygir güç üretiyor. En üstte yer alan çift motorlu versiyonda ise önde 214, arkada 308 beygir güç üreten e-motorlar bulunuyor. Bu versiyonun 0-100 km/s hızlanması 3.8 saniye sürüyor.

Konfigürasyona göre BYD'nin 800V bataryası 550 km, 650 km ve 700 km sürüş menzili sağlıyor. Elbette bu değerler Çin'deki ölçümler için geçerli. Aynı şekilde bu seçeneklere göre otomobilin ağırlğı da 1885 kg ila 2150 kg arasında değişiyor.

Yerel medyaya göre BYD Seal'ın Çin'deki fiyatı 220 bin ila 280 bin Yuan (~492 bin TL - 627 bin TL) arasında değişecek. Öte yandan elektrikli sedan sadece bu pazara özel bir model olmayacak. 2023'ten itibaren diğer pazarlara da açılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Çinli elektrikli sedan BYD Seal'ın iç mekanı da ortaya çıktı