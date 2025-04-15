Çinli elektrikli sedan, düşük enerji tüketimiyle Guinnes rekoru kırdı

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Tam Boyutta Gör Çinli SAIC'in markası olan Roewe, D6 isimli elektrikli sedan modeliyle Qinghai-Tibet Karayolu'nda seri üretim bir saf elektrikli araçla en düşük enerji tüketimi kategorisinde Guinness Dünya Rekoru kırdı. Araç, 100 kilometrede 9,125 kWh enerji tüketimiyle bu başarıya ulaştı.

İkinci nesil Roewe Nebula mimarisi üzerine inşa edilen Roewe D6, bu ayın sonunda Şanghay Otomobil Fuarı'nda resmi olarak tanıtılacak. Geçtiğimiz yılın ekim ayında da Roewe D7 DMH, tam dolu yakıt ve batarya ile 2208 km yol kat ederek şarj edilebilir hibrit araç kategorisinde en uzun mesafe kat etme alanında Guinnes Dünya Rekoru kırmıştı.

Çin’in Qinghai Eyaleti başkenti Xining’den başlayan Qinghai-Tibet Karayolu, toplam 1.973 km uzunluğa sahip. Ortalama 4.000 metrenin üzerinde rakımıyla, dünyanın en yüksek irtifalı karayolu olarak biliniyor.

Guinness Rekoru, Qinghai-Tibet Karayolu boyunca yapılan beş günlük bir sürüşün ardından elde edildi. Lhasa’dan yola çıkan Roewe D6, toplamda 1937 kilometre yol kat ederek Çin’in Qinghai eyaletindeki Xining kentine ulaştı.

Tam Boyutta Gör Yolculuk sırasında araç, 5.231 metre yüksekliğindeki Tanggula Geçidi başta olmak üzere, Kunlun Dağları, Fenghuoshan Tüneli ve 4.700 metrenin üzerindeki birçok geçidi başarıyla geçti. Sürüş boyunca plato iklimi, donmuş zeminler, kar fırtınaları ve -12°C'ye kadar düşen sert hava koşullarıyla mücadele edildi.

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Roewe D6, 0.27 Cd sürtünme katsayısına sahip. Gövde boyutları 4.792 mm uzunluk, 1.828 mm genişlik ve 1.496 mm yükseklik olarak açıklanırken, 2.750 mm’lik bir aks mesafesi sunuyor. Roewe D6, iki farklı menzil seçeneğiyle piyasaya çıkacak. 53,9 kWsa batarya ve 105 kW (141 hp) gücündeki motorla donatılan versiyon CLTC'ye göre 520 kilometre menzil sunarken, 42,8 kWh batarya ve 95 kW (127 hp) motorla donatılan diğer versiyon ise 450 kilometre menzil vadediyor.

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Çinli elektrikli sedan, düşük tüketimiyle Guinnes rekoru kırdı