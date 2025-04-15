Çinli elektrikli sedan, düşük enerji tüketimiyle Guinnes rekoru kırdı

İkinci nesil Roewe Nebula mimarisi üzerine inşa edilen Roewe D6, bu ayın sonunda Şanghay Otomobil Fuarı'nda resmi olarak tanıtılacak. Geçtiğimiz yılın ekim ayında da Roewe D7 DMH, tam dolu yakıt ve batarya ile 2208 km yol kat ederek şarj edilebilir hibrit araç kategorisinde en uzun mesafe kat etme alanında Guinnes Dünya Rekoru kırmıştı.
Guinness Rekoru, Qinghai-Tibet Karayolu boyunca yapılan beş günlük bir sürüşün ardından elde edildi. Lhasa’dan yola çıkan Roewe D6, toplamda 1937 kilometre yol kat ederek Çin’in Qinghai eyaletindeki Xining kentine ulaştı.
Roewe D6, 0.27 Cd sürtünme katsayısına sahip. Gövde boyutları 4.792 mm uzunluk, 1.828 mm genişlik ve 1.496 mm yükseklik olarak açıklanırken, 2.750 mm’lik bir aks mesafesi sunuyor. Roewe D6, iki farklı menzil seçeneğiyle piyasaya çıkacak. 53,9 kWsa batarya ve 105 kW (141 hp) gücündeki motorla donatılan versiyon CLTC'ye göre 520 kilometre menzil sunarken, 42,8 kWh batarya ve 95 kW (127 hp) motorla donatılan diğer versiyon ise 450 kilometre menzil vadediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç
Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir