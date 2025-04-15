Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli elektrikli sedan, düşük enerji tüketimiyle Guinnes rekoru kırdı

    4 bin metrenin üzerinde irtifasıyla dünyanın en yüksek irtifalı karayolu olarak bilinen Qinghai-Tibet rotasında 1937 km yol alan Roewe D6, 100 km’de yalnızca 9.125 kWsa enerji tüketimine imza attı.
    Çinli elektrikli sedan, düşük tüketimiyle Guinnes rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    Çinli SAIC'in markası olan Roewe, D6 isimli elektrikli sedan modeliyle Qinghai-Tibet Karayolu'nda seri üretim bir saf elektrikli araçla en düşük enerji tüketimi kategorisinde Guinness Dünya Rekoru kırdı. Araç, 100 kilometrede 9,125 kWh enerji tüketimiyle bu başarıya ulaştı.

    İkinci nesil Roewe Nebula mimarisi üzerine inşa edilen Roewe D6, bu ayın sonunda Şanghay Otomobil Fuarı'nda resmi olarak tanıtılacak. Geçtiğimiz yılın ekim ayında da Roewe D7 DMH, tam dolu yakıt ve batarya ile 2208 km yol kat ederek şarj edilebilir hibrit araç kategorisinde en uzun mesafe kat etme alanında Guinnes Dünya Rekoru kırmıştı.

    Çinli elektrikli sedan, düşük tüketimiyle Guinnes rekoru kırdı
    Çin’in Qinghai Eyaleti başkenti Xining’den başlayan Qinghai-Tibet Karayolu, toplam 1.973 km uzunluğa sahip. Ortalama 4.000 metrenin üzerinde rakımıyla, dünyanın en yüksek irtifalı karayolu olarak biliniyor.

    Guinness Rekoru, Qinghai-Tibet Karayolu boyunca yapılan beş günlük bir sürüşün ardından elde edildi. Lhasa’dan yola çıkan Roewe D6, toplamda 1937 kilometre yol kat ederek Çin’in Qinghai eyaletindeki Xining kentine ulaştı.

    Çinli elektrikli sedan, düşük tüketimiyle Guinnes rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    Yolculuk sırasında araç, 5.231 metre yüksekliğindeki Tanggula Geçidi başta olmak üzere, Kunlun Dağları, Fenghuoshan Tüneli ve 4.700 metrenin üzerindeki birçok geçidi başarıyla geçti. Sürüş boyunca plato iklimi, donmuş zeminler, kar fırtınaları ve -12°C'ye kadar düşen sert hava koşullarıyla mücadele edildi.

    Roewe D6, 0.27 Cd sürtünme katsayısına sahip. Gövde boyutları 4.792 mm uzunluk, 1.828 mm genişlik ve 1.496 mm yükseklik olarak açıklanırken, 2.750 mm’lik bir aks mesafesi sunuyor. Roewe D6, iki farklı menzil seçeneğiyle piyasaya çıkacak. 53,9 kWsa batarya ve 105 kW (141 hp) gücündeki motorla donatılan versiyon CLTC'ye göre 520 kilometre menzil sunarken, 42,8 kWh batarya ve 95 kW (127 hp) motorla donatılan diğer versiyon ise 450 kilometre menzil vadediyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 3 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 5 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    çorlu genelevi en iyi d segmenti araçlar servo fren kısıtlı ne demek pegasus bilet iptal ücreti altın mı faiz mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite
    Acer Aspire Lite
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum