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    Çinli SAIC, 2026'da ikinci nesil katı hal pil üretimine başlayacak

    SAIC, 2026 yılında üretimine başlayacağı ikinci nesil katı hal piller ile 400 Wh/kg enerji yoğunluğunu yakalamayı hedefliyor.                                    
    Çinli SAIC 2026'da ikinci nesil katı hal pil üretimine başlayacak Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçlardaki menzil kaygısını ortadan kaldıracağı ön görülen katı hal pillerle ilgili üretim hazırlıkları hız kazandı. Son günlerde Chery ve Honda gibi üreticilerden katı hal pil üretim hattı kurulmasıyla ilgili haberler gelirken SAIC tarafından da önemli bir açıklama geldi.

    Hedef 400 Wh/kg

    Ülkemizde de faaliyet gösteren İngiliz kökenli MG'nin çatı şirketi SAIC, ikinci nesil katı hal pil üretimine 2026 yılında başlayacağını duyurdu. Söz konusu batarya, 400 Wh/kg gibi yüksek bir enerji yoğunluğuna sahip olacak. Kıyaslamak gerekirse, Chery'nin kısa süre önce kurduğu üretim hattında ilk olarak 280 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip katı hal piller üretilecek ancak 2026'da ulaşmak istediği değer 600 Wh/kg.

    SAIC tarafından açıklanan verilere baktığımızda söz konusu batarya için açıklanan enerji yoğunluğunun hacim bakımından da 820 Wh/L olduğunu görmekteyiz. Bu iki değer de özünde bataryanın enerji depolama kapasitesini ifade ederken 400 Wh/kg, bataryanın kütle başına depolayabileceği enerji miktarını gösterir. 820 Wh/L ise hacim başına depolanabilecek enerji miktarını ifade eder.

    SAIC'in katı hal bataryasıyla ilgili altını çizdiği bir diğer nokta da güvenlik. Yangın veya patlamayla sonuçlanan termal kaçaklar için korumaya sahip olacağı belirtilen bataryanın 200 derece gibi yüksek sıcaklıklara bile dayanıklı olduğu ifade ediliyor. Ayrıca, elektrikli araçların korkulu rüyalarından biri olan soğuk hava koşullarında da performansının yüzde 90'ını koruyacağı belirtiliyor.

    Katı hal piller daha güvenli ve uzun ömürlü

    Pillerde kullanım amacına göre değişmekle birlikte kütleyi veya hacmi azaltmak, kütle/hacim başına düşen enerjiyi artırmak önemlidir. Katı hal piller, hacmi yüzde 40 ve kütleyi yüzde 25 oranında azaltmaya olanak tanıyan katı bir elektrolite sahip olmasıyla öne çıkıyor. 45 bin çevrime kadar uzun ömre sahip olan katı hal pillerde termal sızıntı riski de lityum pillere göre çok daha düşüktür.

    Haberde sözünü ettiğimiz SAIC ve Chery dışında CATL, Great Power, Sunwoda, GWM, BYD ve Honda gibi birçok şirket katı hal piller üzerinde çalışıyor.

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    R
    ru1ns 4 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 6 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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