Çinli SAIC, 2026'da ikinci nesil katı hal pil üretimine başlayacak

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Tam Boyutta Gör Elektrikli araçlardaki menzil kaygısını ortadan kaldıracağı ön görülen katı hal pillerle ilgili üretim hazırlıkları hız kazandı. Son günlerde Chery ve Honda gibi üreticilerden katı hal pil üretim hattı kurulmasıyla ilgili haberler gelirken SAIC tarafından da önemli bir açıklama geldi.

Hedef 400 Wh/kg

Ülkemizde de faaliyet gösteren İngiliz kökenli MG'nin çatı şirketi SAIC, ikinci nesil katı hal pil üretimine 2026 yılında başlayacağını duyurdu. Söz konusu batarya, 400 Wh/kg gibi yüksek bir enerji yoğunluğuna sahip olacak. Kıyaslamak gerekirse, Chery'nin kısa süre önce kurduğu üretim hattında ilk olarak 280 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip katı hal piller üretilecek ancak 2026'da ulaşmak istediği değer 600 Wh/kg.

SAIC tarafından açıklanan verilere baktığımızda söz konusu batarya için açıklanan enerji yoğunluğunun hacim bakımından da 820 Wh/L olduğunu görmekteyiz. Bu iki değer de özünde bataryanın enerji depolama kapasitesini ifade ederken 400 Wh/kg, bataryanın kütle başına depolayabileceği enerji miktarını gösterir. 820 Wh/L ise hacim başına depolanabilecek enerji miktarını ifade eder.

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SAIC'in katı hal bataryasıyla ilgili altını çizdiği bir diğer nokta da güvenlik. Yangın veya patlamayla sonuçlanan termal kaçaklar için korumaya sahip olacağı belirtilen bataryanın 200 derece gibi yüksek sıcaklıklara bile dayanıklı olduğu ifade ediliyor. Ayrıca, elektrikli araçların korkulu rüyalarından biri olan soğuk hava koşullarında da performansının yüzde 90'ını koruyacağı belirtiliyor.

Katı hal piller daha güvenli ve uzun ömürlü

Pillerde kullanım amacına göre değişmekle birlikte kütleyi veya hacmi azaltmak, kütle/hacim başına düşen enerjiyi artırmak önemlidir. Katı hal piller, hacmi yüzde 40 ve kütleyi yüzde 25 oranında azaltmaya olanak tanıyan katı bir elektrolite sahip olmasıyla öne çıkıyor. 45 bin çevrime kadar uzun ömre sahip olan katı hal pillerde termal sızıntı riski de lityum pillere göre çok daha düşüktür.

Haberde sözünü ettiğimiz SAIC ve Chery dışında CATL, Great Power, Sunwoda, GWM, BYD ve Honda gibi birçok şirket katı hal piller üzerinde çalışıyor.

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