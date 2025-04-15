Hyundai, elektrikli araçları için kendi pil hücrelerini geliştirecek

Tam Boyutta Gör Güney Kore'den gelen bir rapora göre, Hyundai Motor Group elektrikli araçlarda daha rekabetçi olmak adına kendi pil hücrelerini geliştirmeyi ve üretmeyi planlıyor.

Şirket içi bir ekip oluşturuldu

Güney Koreli The Chosun Daily gazetesine göre Hyundai, şirket içi pil geliştirmek adına, üretim bölümü altında özel bir ekip oluşturdu. "B Görev Gücü" olarak adlandırılan ekip, üretim başkanı Jung Jun-cheul ve batarya geliştirme başkanı Choi Jae-hoon da dahil olmak üzere şirketin en iyi mühendislik uzmanlarını içeriyor.

Koreli üreticinin halihazırda şirket içi bir pil ekibi bulunuyor. Ancak bu ekip esas olarak şirket ile pil tedarikçileri LG Energy Solution ve SK On arasında, pillerini Hyundai, Kia ve Genesis modellerine entegre etmek için bir bağlantı görevi görüyor. Bu çabaların devam etmesi beklenirken, Hyundai artık kendi pil teknolojisine yatırım yapma ihtiyacını hissediyor.

Hyundai, şirket içinde batarya geliştiren ilk üretici değil. Tesla, Panasonic'in ana tedarikçilerinden biri olmaya devam etmesine rağmen, Cybertruck ve Model Y'de kullanılan 4680 tipindeki hücreleri kendisi üretiyor. BYD ise 1995 senesinde esasında bir pil şirketi olarak başladı ve daha sonra otomobil işine girerek pil hücrelerini araçlarına entegre etti. Toyota da Japonya'da elektrikli araçları için piller üretiyor ve yakın zamanda ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde 14 milyar dolarlık pil fabrikasını açtı.

Çin'in elektrikli araçlara neden öncülük ettiği açıklandı 11 sa. önce eklendi

Şirket için pil geliştirmenin avantajları ve zorlukları

Şirket içinde pil geliştirmenin birçok avantajı bulunuyor. Otomobil üreticilerinin, aracın yazılımı ve mimarisi için optimize edilmiş piller üretmesine olanak tanır. Üretim ölçeklendirildikten sonra, tedarikçi ücretlerinin ortadan kalkması ve hammaddeler ile lojistik üzerinde daha fazla kontrol sağlanması sayesinde büyük maliyet avantajları elde edilebilir. Ayrıca, araştırma ve geliştirme süreci hızlandırılabilir ve tedarik zinciri darboğazlarına olan bağımlılık azaltılabilir. Ancak, geleneksel batarya üreticielrinin onlarca yıl boyunca edindikleri üretim uzmanlığı ve büyük ölçekli ilk yatırım maliyetleri gibi zorluklar da bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.