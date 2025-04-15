Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hyundai, elektrikli araçları için kendi pil hücrelerini geliştirecek

    Güney Kore'den gelen bir rapora göre, Hyundai Motor Group elektrikli araçlarda daha rekabetçi olmak adına kendi pil hücrelerini geliştirmeyi ve üretmeyi planlıyor.
    Hyundai, kendi pil hücrelerini geliştirecek Tam Boyutta Gör
    Güney Kore'den gelen bir rapora göre, Hyundai Motor Group elektrikli araçlarda daha rekabetçi olmak adına kendi pil hücrelerini geliştirmeyi ve üretmeyi planlıyor.

    Şirket içi bir ekip oluşturuldu

    Güney Koreli The Chosun Daily gazetesine göre Hyundai, şirket içi pil geliştirmek adına, üretim bölümü altında özel bir ekip oluşturdu. "B Görev Gücü" olarak adlandırılan ekip, üretim başkanı Jung Jun-cheul ve batarya geliştirme başkanı Choi Jae-hoon da dahil olmak üzere şirketin en iyi mühendislik uzmanlarını içeriyor.

    Koreli üreticinin halihazırda şirket içi bir pil ekibi bulunuyor. Ancak bu ekip esas olarak şirket ile pil tedarikçileri LG Energy Solution ve SK On arasında, pillerini Hyundai, Kia ve Genesis modellerine entegre etmek için bir bağlantı görevi görüyor. Bu çabaların devam etmesi beklenirken, Hyundai artık kendi pil teknolojisine yatırım yapma ihtiyacını hissediyor.

    Hyundai, şirket içinde batarya geliştiren ilk üretici değil. Tesla, Panasonic'in ana tedarikçilerinden biri olmaya devam etmesine rağmen, Cybertruck ve Model Y'de kullanılan 4680 tipindeki hücreleri kendisi üretiyor. BYD ise 1995 senesinde esasında bir pil şirketi olarak başladı ve daha sonra otomobil işine girerek pil hücrelerini araçlarına entegre etti. Toyota da Japonya'da elektrikli araçları için piller üretiyor ve yakın zamanda ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde 14 milyar dolarlık pil fabrikasını açtı.

    Şirket için pil geliştirmenin avantajları ve zorlukları

    Şirket içinde pil geliştirmenin birçok avantajı bulunuyor. Otomobil üreticilerinin, aracın yazılımı ve mimarisi için optimize edilmiş piller üretmesine olanak tanır. Üretim ölçeklendirildikten sonra, tedarikçi ücretlerinin ortadan kalkması ve hammaddeler ile lojistik üzerinde daha fazla kontrol sağlanması sayesinde büyük maliyet avantajları elde edilebilir. Ayrıca, araştırma ve geliştirme süreci hızlandırılabilir ve tedarik zinciri darboğazlarına olan bağımlılık azaltılabilir. Ancak, geleneksel batarya üreticielrinin onlarca yıl boyunca edindikleri üretim uzmanlığı ve büyük ölçekli ilk yatırım maliyetleri gibi zorluklar da bulunuyor.

    Kaynakça https://insideevs.com/news/756553/hyundai-in-house-ev-battery-development-report/ https://www.chosun.com/english/industry-en/2025/04/09/FIJKWISZEBHHDFBXHCXMDAE2PI/#:~:text=South%20Korea's%20auto%20giant%20Hyundai,just%20a%20five%2Dminute%20charge
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 3 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 5 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    türk kızları seks hint yağı göze faydaları kadınlar en çok neyden hoşlanır direksiyon sınavından kalanlar yorumları yaşamak istememek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A25 5G
    Samsung Galaxy A25 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Acer TravelMate P4
    Acer TravelMate P4
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum