Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Skoda Kushaq şimdi de çizim görselleriyle karşımızda

    Kompakt modelin tanıtılmasına az zaman kalsa da Çekyalı üreticiden yeni ipuçları gelmeye devam ediyor. Daha önce kamuflajlı fotoğraflar paylaşan şirket bu kez de Kushaq'ın çizim görsellerini paylaştı.
    19 Şubat 2021, 13:30 (10 sa.)
    1,6b
    18
    13
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Skoda Kushaq şimdi de çizim görselleriyle karşımızda
    Tam Boyutta Gör

    India 2.0 projesiyle Hindistan pazarında yeni bir başlangıç yapmayı planlayan Skoda, bu kapsamdaki ilk adımı olan Kushaq isimli crossover modelinin örtüsünü önümüzdeki ay kaldıracak. Şirket şimdilik Skoda Kushaq ile ilgili teaser kampanyasına devam ediyor.

    Çekyalı üretici şimdi de Skoda Kushaq'ın gövde tasarımını gösteren çizim görselleri paylaştı. Kompakt crossover'ın tasarımına baktığımızda, ön bölümdeki tipik Skoda panjurunun iki parçadan oluşan ince aydınlatmalarla çevrelendiğini görüyoruz. Tamponun kenarlarında büyük hava kanalları ve alt kısımda gümüş renkli koruma plakası göze çarpıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni Skoda Kushaq'ın kamuflajlı fotoğrafları paylaşıldı

    Skoda Kushaq şimdi de çizim görselleriyle karşımızda
    Tam Boyutta Gör

    Skoda Kushaq'ın gümüş renkli raylara sahip tavanı B sütunundan itibaren eğim kazanıyor. Belirgin omuz çizgisi düz bir biçimde stoplara kadar uzanırken, geniş çamurluklar ve büyük tekerlekler de kompakt modeli olduğundan daha kalıplı gösteriyor. Fakat bu detayların çizimlerde gerçekte olduğundan daha agresif gösterildiğini belirtmekte fayda var. Arkada ise spoyler, L şekilli stoplar ve reflektörler ve gümüş renkli koruma plakası dikkat çekiyor.

    Ayrıca Bkz. "Yerli otomobil fabrikası ne durumda? TOGG'dan yeni bilgiler geldi"

    Kushaq, Çekyalı üreticinin Hindistan pazarına özel olacak şekilde elden geçirdiği MQB-A0-IN platformu üzerine yükselecek. Otomobilin aks mesafesi 2651 mm olarak açıklandı yani ülkemizde de satılan Kamiq ile aynı. Skoda, otomobilin oldukça geniş bagaj hacmi sunacağını belirtiyor. Kaputun altındaysa 1.0 ve 1.5 litre TSI benzinli üniteler bulunacak. Söz konusu üniteler donanım seviyesine bağlı olarak manuel veya otomatik şanzımanla kombine edilebilecek.

    *Haberin kapak görseli Vision IN konseptine ait



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    hasanmerto (Hasan Mertoğlu) 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çinli cep telefonu firmalarinin(Oppo ve Huawei), sadece Hindistan içim ürettikleri cep telefonu markalari var ve onlarin yaninda Samsung'un sadece Hindistan'a ürettiği modeller var onlar bize geliyordu.



    Şimdi de muhtemelen Kushaq gelecek ve bizde satacak:)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    #ism@il 16 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Çok küçük bir suvcuk olacağı belli.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ben Kemal Geliyorum 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Marka sakattı. Model ismiyle uyum sağlamış.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    shikaruzu (laimu ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu skoda modellerini kim isimlendiriyor? yakında taşşaq çıkarsa hiç şaşmam
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    xamaximax 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    ipimle kushaqım skmle da.aqım :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    yc#1 (Yavuz Can) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'ye gelse %10 gümrük vergisi + %18 KDV + %50 ÖTV + MTV + Tescil ve Ruhsat derken adı Tashaq olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    P pbmax (toecamber toecamber) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    globalde iyi bir isim analizi yapamamışlar belliki..

    Kushaq... sıkıntılı
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kadalt (kadir altunışık) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu arabayı alırsak çok kuşşak geçerler,

    ipimle kuşağım 😂😂
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    4 435 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Otomobilden hiç anlamam arkadaşlar, Kodiaq mıdır nedir kampanya varken almayı düşünüyordum. Bunu beklesem mi acaba? Aynı sınıf mı onu bile anlamadım daha küçük gibi duruyor
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    yc#1 (Yavuz Can) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) 435
    Kodiaq D, Karoq C, Kamiq ise Kushaq gibi B segmenti. 2 beden küçük
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C cand. 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kara kuşak mı
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    khytr89 +320 marcelor +271 veleciraptor +246 WB +186 TheCaliph_ +176 CleanCoders +156 cocainbar +150 1BilimAdamı +122 Phant0mTR +116 Yanfo +107
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 shkoksal ilk kez +511 2 WB 6. kez +449 3 yc#1 ilk kez +397
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    18 Kişi Okuyor (0 Üye, 18 Misafir) 4 Masaüstü 14 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1628 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, skoda kushaq ve
    5 etiket daha skoda crossover kompakt suv hindistan Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası247,2b
    Twitter Profili98,4b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı315b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 sa. Dokunmatik ekranlı akıllı diş fırçası Oclean x Pro yüzde 5 indirimde 4 sa. OmniVision’ın yeni sensörü otomatik odaklamayı iyileştiriyor 5 sa. SolarWinds saldırganları Microsoft ürünlerine sızdı ama sıkıntı yok 5 sa. Amazon, Build It platformuyla kitle fonlaması pazarına giriyor 5 sa. RTX 3060'lar madencilerin elinde patladı: Kısıtlama BIOS düzeyinde olabilir 6 sa. Hyundai yöneticileri 'Apple Car' açıklamasının ardından soruşturmayla karşı karşıya 6 sa. Siri’de can sıkan hata: Mrt eşitlik işareti eşitlik işareti pat 6 sa. Nvidia madencilere savaş açtı! Tüm yeni Ampere kartlar kripto para kazımı kısıtıyla gelebilir 6 sa. Android 12 ilk önizleme sürümü yayınlandı 6 sa. Size Synology NAS çözümlerinin ideal tamamlayıcısını sunmaktan gurur duyuyoruz: 7 sa. e-Devlet uygulamasının iOS versiyonu yenilendi: Koyu mod ve Siri desteği 7 sa. Twitter sesli mesaj dönemini başlatıyor 7 sa. Bitexen, %100 Çekiliş ile Oyun Dünyasına Steam Kartı Hediye Ediyor 8 sa. Huawei'in en iddialı kulaklığı | FreeBuds Studio hakkında her şey 8 sa. Oppo Find X3 Neo'nun yüksek kaliteli görüntüleri yayınlandı 8 sa. Karadeniz'deki doğal gazın üretim ve iletim altyapısına 780 milyon liralık yatırım 9 sa. Çinli elektrikli SUV Türkiye'de: İşte Seres 3 fiyatı ve özellikleri 9 sa. Microsoft, buluta bağlanmak istemeyenler için Office 2021 ve Office LTSC'yi duyurdu 9 sa. Netflix özel filmi The Trial of the Chicago 7, 48 saatliğine YouTube'da ücretsiz oldu 10 sa. Fear The Walking Dead 6. sezonun 2. kısmından fragman yayınlandı 10 sa. GÖRÜNTÜLENEN Skoda Kushaq şimdi de çizim görselleriyle karşımızda Sonraki POCO'nun artık yeni bir logosu ve maskotu var 11 sa. Metro Exodus geliştiricisi Xbox Series S'in ilerde geliştiricilere sıkıntı çıkaracağını söylüyor 12 sa. RTX 3060’ın kazma performansı kırpılacak, madencilere özel kartlar yolda 12 sa. WhatsApp gizlilik sözleşmesini gözümüze sokmaya devam edecek 13 sa. ASUS ROG Phone 5 resmen onaylandı: 6.000 mAh bataryalı oyuncu telefonu 13 sa. The Punisher ve Jessica Jones'un yayın hakları tekrar Marvel Stüdyoları'na geçti 16 sa. Perseverance Mars'a iniş yaptı: İşte yüzeyden ilk fotoğraf 19 sa. RX 6700 XT’nin çıkış tarihi ortaya çıktı 21 sa. Hayatta kalma aksiyon oyunu Don't Eat Pete, Android için erken erişime açıldı 22 sa. Suudi Arabistan'dan oyun dünyasına büyük yatırım 23 sa. HBO Max’in Aquaman animasyon dizisinden ilk görsel yayınlandı 23 sa. Kovid-19 salgınından sert etkilenen THY, 17,3 milyar TL zarar açıkladı 1 gün Haftalık Mobil Oyun Önerisi 12: The Pathless 1 gün Metro, Borderlands ve Saint’s Row’un bağlı olduğu şirkette 150 farklı oyun geliştirme aşamasında 1 gün Chrome OS'a yerel ekran kaydedici geliyor 1 gün Usta yönetmen Stanley Kubrick'in tamamlanmamış filmi ölümünden 22 yıl sonra tekrar hayata geçiriliyor 1 gün Google Material Design dolaylı olarak webe geliyor 1 gün Electronic Arts’ın Codemasters satın alımı gerçekleşti: 1.2 milyar dolar 1 gün Zack Snyder's Justice League'in resmi soundtrack'i yayınlandı 1 gün Katlanabilir iPhone için LG Display de devrede Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız