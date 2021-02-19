Skoda Kushaq şimdi de çizim görselleriyle karşımızda

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India 2.0 projesiyle Hindistan pazarında yeni bir başlangıç yapmayı planlayan Skoda, bu kapsamdaki ilk adımı olan Kushaq isimli crossover modelinin örtüsünü önümüzdeki ay kaldıracak. Şirket şimdilik Skoda Kushaq ile ilgili teaser kampanyasına devam ediyor.

Çekyalı üretici şimdi de Skoda Kushaq'ın gövde tasarımını gösteren çizim görselleri paylaştı. Kompakt crossover'ın tasarımına baktığımızda, ön bölümdeki tipik Skoda panjurunun iki parçadan oluşan ince aydınlatmalarla çevrelendiğini görüyoruz. Tamponun kenarlarında büyük hava kanalları ve alt kısımda gümüş renkli koruma plakası göze çarpıyor.

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Skoda Kushaq'ın gümüş renkli raylara sahip tavanı B sütunundan itibaren eğim kazanıyor. Belirgin omuz çizgisi düz bir biçimde stoplara kadar uzanırken, geniş çamurluklar ve büyük tekerlekler de kompakt modeli olduğundan daha kalıplı gösteriyor. Fakat bu detayların çizimlerde gerçekte olduğundan daha agresif gösterildiğini belirtmekte fayda var. Arkada ise spoyler, L şekilli stoplar ve reflektörler ve gümüş renkli koruma plakası dikkat çekiyor.

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Kushaq, Çekyalı üreticinin Hindistan pazarına özel olacak şekilde elden geçirdiği MQB-A0-IN platformu üzerine yükselecek. Otomobilin aks mesafesi 2651 mm olarak açıklandı yani ülkemizde de satılan Kamiq ile aynı. Skoda, otomobilin oldukça geniş bagaj hacmi sunacağını belirtiyor. Kaputun altındaysa 1.0 ve 1.5 litre TSI benzinli üniteler bulunacak. Söz konusu üniteler donanım seviyesine bağlı olarak manuel veya otomatik şanzımanla kombine edilebilecek.

*Haberin kapak görseli Vision IN konseptine ait

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