Çinli elektrikli SUV Zeekr 7X, Avrupa'da satışa sunuldu

AB'nin ek vergi kararına rağmen bir Çinli elektrikli otomobil daha Avrupa'da satışa sunuldu. İlk olarak Hollanda, İsveç ve Norveç'te satışa sunulan Zeekr 7X adı verilen elektrikli SUV'un fiyatı pazara göre değişmekle birlikte 54 bin eurodan başlıyor. Zeekr'ın Çinli otomotiv grubu Geely'nin çatısı altında yer alan bir marka olduğunu hatırlatalım.
Zeekr 7X, özellikleriyle neler sunuyor❓
Zeekr 7X, kardeş marka olan Volvo'nun da bazı araçlarında kullandığı SEA platformu üzerine inşa edildi. Söz konusu model; 4787 mm uzunluğa ve 2900 mm aks mesafesine sahip. Otomobilin dış tasarımında boydan boya uzanan ince ön ve arka aydınlatmalar, yuvarlak hatlar, çift renkli 21 inç jantlar ve gizli kapı kolları dikkat çekiyor.
Standart olarak yerden yüksekliği 45 mm'ye kadar artıran havalı süspansiyona da sahip olan model 539 litre bagaj hacmine sahip. Ek olarak ön kaputun altında da 66 litrelik bir ön bagaj bulunuyor. İç mekanda ise üç kollu direksiyon simidi, dijital gösterge, ön cama yansıtılan head-up display ve 16 inç dokunmatik multimedya ekranı yer alıyor. Zeekr 7X'in bilgi-eğlence sistemi Snapdragon 8295 yonga setinden güç alıyor.
Elektrikli SUV, 800V elektrik mimarisi sayesinde 480 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip. Otomobilde 75 kWsa LFP ve 100 kWsa NMC olmak üzere iki farklı batarya seçeneği mevcut. Menzil bataryaya göre WLTP'ye göre 480 km ve 615 km arasında değişiyor. Küçük bataryanın %10-80 dolum süresi 13 dakika olarak açıklandı. Büyük bataryada ise bu süre 16 dakikaya yükseliyor.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor