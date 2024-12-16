Çinli elektrikli SUV Zeekr 7X, Avrupa'da satışa sunuldu

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AB'nin ek vergi kararına rağmen bir Çinli elektrikli otomobil daha Avrupa'da satışa sunuldu. İlk olarak Hollanda, İsveç ve Norveç'te satışa sunulan Zeekr 7X adı verilen elektrikli SUV'un fiyatı pazara göre değişmekle birlikte 54 bin eurodan başlıyor. Zeekr'ın Çinli otomotiv grubu Geely'nin çatısı altında yer alan bir marka olduğunu hatırlatalım.

Zeekr 7X, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Zeekr 7X, yerel pazarda yani Çin'de geçtiğimiz eylül ayında satışa sunulmuştu. Söz konusu modelin Çin'deki fiyatı güncel kurla 30 bin eurodan başlıyor. Markanın Avrupa pazarına sunduğu üçüncü model olan Zeekr 7X, tek ve çift motorlu olarak tercih edilebiliyor. Avrupa'daki teslimatlar önümüzdeki yılın yaz aylarında başlayacak.

Zeekr 7X, kardeş marka olan Volvo'nun da bazı araçlarında kullandığı SEA platformu üzerine inşa edildi. Söz konusu model; 4787 mm uzunluğa ve 2900 mm aks mesafesine sahip. Otomobilin dış tasarımında boydan boya uzanan ince ön ve arka aydınlatmalar, yuvarlak hatlar, çift renkli 21 inç jantlar ve gizli kapı kolları dikkat çekiyor.

Standart olarak yerden yüksekliği 45 mm'ye kadar artıran havalı süspansiyona da sahip olan model 539 litre bagaj hacmine sahip. Ek olarak ön kaputun altında da 66 litrelik bir ön bagaj bulunuyor. İç mekanda ise üç kollu direksiyon simidi, dijital gösterge, ön cama yansıtılan head-up display ve 16 inç dokunmatik multimedya ekranı yer alıyor. Zeekr 7X'in bilgi-eğlence sistemi Snapdragon 8295 yonga setinden güç alıyor.

Tam Boyutta Gör 11 kamera ve 1 radar ile donatılan modelin arkadan itişli versiyonu 310 kW güç ve 440 Nm tork sunuyor. Çift motora sahip dört tekerlekten çekişli versiyon ise toplam 470 kW güç ve 710 Nm tork değerlerine sahip. İkinci seçeneğin 0-100 km/s hızlanma süresi 3,8 saniye olarak karşımıza çıkıyor.

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Elektrikli SUV, 800V elektrik mimarisi sayesinde 480 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip. Otomobilde 75 kWsa LFP ve 100 kWsa NMC olmak üzere iki farklı batarya seçeneği mevcut. Menzil bataryaya göre WLTP'ye göre 480 km ve 615 km arasında değişiyor. Küçük bataryanın %10-80 dolum süresi 13 dakika olarak açıklandı. Büyük bataryada ise bu süre 16 dakikaya yükseliyor.

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Çinli elektrikli SUV Zeekr 7X, Avrupa'da satışa sunuldu