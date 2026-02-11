2027 Toyota Highlander tamamen elektrikli oldu: 515 km menzil ve yeni tasarım

Toyota’nın 20 yılı aşkın süredir satışta olan Highlander modeli, 2027 itibarıyla köklü bir değişim geçiriyor. Yeni nesil artık sadece bir jenerasyon güncellemesi değil. Model, tamamen elektrikli altyapıya geçiş yapıyor. İçten yanmalı motor seçeneği sunulmayan 2027 Highlander, Toyota’nın orta boy SUV segmentindeki elektrikli stratejisinin merkezine yerleşiyor.
2027 Toyota Highlander, özellikleriyle neler sunuyor❓
Boyutlar da ciddi şekilde artmış durumda. Toplam uzunluk 5.050 mm, genişlik 1.989 mm seviyesine çıkarken yükseklik 1.709 mm olarak açıklanıyor. En dikkat çekici artış ise 3.050 mm'lik aks mesafesinde yaşanmış. Bu değer, bir önceki nesle göre yaklaşık 20 cm'nin üzerinde artış anlamına geliyor ve iç mekânda daha ferah bir yaşam alanı sunulmasını sağlıyor. Toyota’ya göre uzayan aks mesafesi yalnızca kabin konforu için değil, batarya yerleşimi ve ağırlık dağılımı açısından da önemli rol oynuyor.
İç mekânda teknoloji ve kullanışlılık
Tüm versiyonlarda SofTex döşeme, ısıtmalı ön koltuklar, 64 renkli ambiyans aydınlatma ve Toyota’nın en güncel multimedya sistemi yer alıyor. Panoramik cam tavan XLE donanımında opsiyonel, Limited versiyonda ise standart ve markanın bugüne kadar kullandığı en büyük cam tavan olarak öne çıkıyor.
İkinci sırada standart olarak kaptan koltukları bulunuyor. XLE AWD versiyonda üçlü koltuk opsiyonu ile oturma kapasitesi altıdan yediye çıkarılabiliyor. Üçüncü sıra ise kısa boylu yetişkinler için kullanılabilir alan sunarken, USB-C girişleri ve havalandırma menfezleri gibi detaylar konforu artırıyor. Elektrikli modelin bagaj hacmi üçüncü sıra açıkken 450 litre, üçüncü sıra yatırıldığında ise 1.292 litre olarak açıklanıyor.
Elektrikli altyapı ve menzil seçenekleri
XLE AWD (dört çeker) versiyonunda aynı batarya ile menzil 435 km'ye düşerken, 95.8 kWsa’lik daha büyük batarya seçildiğinde ise 515 km'ye kadar çıkıyor. Çift motorlu versiyonlarda maksimum güç 338 beygir, tork ise 438 Nm seviyesinde.
Direksiyon arkasındaki kulakçıklar rejeneratif frenleme ayarına imkân tanıyor. Ayrıca AWD modellerde Multi-Terrain Select ve Crawl Control gibi sürüş destek sistemleri de bulunuyor. DC hızlı şarj konusunda ise yüzde 10’dan yüzde 80’e şarjın yaklaşık 30 dakikada tamamlanabildiğini belirtiyor. Batarya ön koşullandırma sistemi de özellikler arasında yer alıyor.
Güvenlik ve ekstra özellikler
Modelde dikkat çeken bir diğer özellik ise vehicle-to-load (V2L) sistemi. Bu sayede araç, dış cihazlara elektrik sağlayabiliyor ve acil durumlarda yedek güç kaynağı olarak kullanılabiliyor.
Fiyat henüz açıklanmadı
2027 Toyota Highlander’ın üretimi ABD Kentucky tesisinde yapılacak, bataryalar ise Kuzey Carolina’dan tedarik edilecek. Satışların yıl sonuna doğru başlaması planlanıyor ancak resmi fiyat henüz açıklanmış değil.
