2027 Toyota Highlander tamamen elektrikli oldu: 515 km menzil ve yeni tasarım

Toyota’nın 20 yılı aşkın süredir satışta olan Highlander modeli, 2027 itibarıyla köklü bir değişim geçiriyor. Yeni nesil artık sadece bir jenerasyon güncellemesi değil. Model, tamamen elektrikli altyapıya geçiş yapıyor. İçten yanmalı motor seçeneği sunulmayan 2027 Highlander, Toyota’nın orta boy SUV segmentindeki elektrikli stratejisinin merkezine yerleşiyor.

2027 Toyota Highlander, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yeni Highlander, Toyota’nın güncel tasarım dilini benimsiyor. Prius ile başlayan ve bZ serisiyle devam eden “çekiç başlı köpekbalığı” ön tasarım bu modelde de karşımıza çıkıyor. İnce LED gündüz farları, aerodinamik ön yüz, gizli kapı kolları ve daha belirgin çamurluklar modern bir görünüm sunuyor. Buna ek olarak yeni Highlander, mevcut modele göre çok daha keskin hatlara sahip.

Boyutlar da ciddi şekilde artmış durumda. Toplam uzunluk 5.050 mm, genişlik 1.989 mm seviyesine çıkarken yükseklik 1.709 mm olarak açıklanıyor. En dikkat çekici artış ise 3.050 mm'lik aks mesafesinde yaşanmış. Bu değer, bir önceki nesle göre yaklaşık 20 cm'nin üzerinde artış anlamına geliyor ve iç mekânda daha ferah bir yaşam alanı sunulmasını sağlıyor. Toyota’ya göre uzayan aks mesafesi yalnızca kabin konforu için değil, batarya yerleşimi ve ağırlık dağılımı açısından da önemli rol oynuyor.

İç mekânda teknoloji ve kullanışlılık

Tam Boyutta Gör 2027 Toyota Highlander'ın kabin tasarımı daha sade ve dijital odaklı. 14 inçlik multimedya ekranı ve 12.3 inçlik dijital gösterge paneli standart olarak sunuluyor. Buna rağmen klima gibi temel fonksiyonlar için fiziksel tuşların korunmuş olması kullanım kolaylığı açısından olumlu.

Tüm versiyonlarda SofTex döşeme, ısıtmalı ön koltuklar, 64 renkli ambiyans aydınlatma ve Toyota’nın en güncel multimedya sistemi yer alıyor. Panoramik cam tavan XLE donanımında opsiyonel, Limited versiyonda ise standart ve markanın bugüne kadar kullandığı en büyük cam tavan olarak öne çıkıyor.

İkinci sırada standart olarak kaptan koltukları bulunuyor. XLE AWD versiyonda üçlü koltuk opsiyonu ile oturma kapasitesi altıdan yediye çıkarılabiliyor. Üçüncü sıra ise kısa boylu yetişkinler için kullanılabilir alan sunarken, USB-C girişleri ve havalandırma menfezleri gibi detaylar konforu artırıyor. Elektrikli modelin bagaj hacmi üçüncü sıra açıkken 450 litre, üçüncü sıra yatırıldığında ise 1.292 litre olarak açıklanıyor.

Elektrikli altyapı ve menzil seçenekleri

Tam Boyutta Gör 2027 Highlander, tamamen elektrikli olarak sunuluyor ancak farklı güç ve batarya kombinasyonları mevcut. Giriş seviyesi XLE FWD (önden çekişli) versiyonunda 77 kWsa batarya yer alıyor ve yaklaşık 462 km menzil sunuluyor. Bu versiyon 221 beygir güç ve 269 Nm tork üretiyor.

XLE AWD (dört çeker) versiyonunda aynı batarya ile menzil 435 km'ye düşerken, 95.8 kWsa’lik daha büyük batarya seçildiğinde ise 515 km'ye kadar çıkıyor. Çift motorlu versiyonlarda maksimum güç 338 beygir, tork ise 438 Nm seviyesinde.

Direksiyon arkasındaki kulakçıklar rejeneratif frenleme ayarına imkân tanıyor. Ayrıca AWD modellerde Multi-Terrain Select ve Crawl Control gibi sürüş destek sistemleri de bulunuyor. DC hızlı şarj konusunda ise yüzde 10’dan yüzde 80’e şarjın yaklaşık 30 dakikada tamamlanabildiğini belirtiyor. Batarya ön koşullandırma sistemi de özellikler arasında yer alıyor.

Güvenlik ve ekstra özellikler

Tam Boyutta Gör Highlander, Toyota Safety Sense 4.0 paketinin ilk kullanıldığı model. Güncellenmiş çarpışma önleme sistemi, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve proaktif sürüş destek sistemi standart olarak geliyor. Limited donanımda Trafik Sıkışıklığı Asistanı, gelişmiş park sistemi ve 360 derece kamera gibi ek özellikler sunuluyor.

BYD Atto 3'te kapsamlı yenilik: 800V altyapı ve 510 km menzil 16 sa. önce eklendi

Modelde dikkat çeken bir diğer özellik ise vehicle-to-load (V2L) sistemi. Bu sayede araç, dış cihazlara elektrik sağlayabiliyor ve acil durumlarda yedek güç kaynağı olarak kullanılabiliyor.

Fiyat henüz açıklanmadı

2027 Toyota Highlander’ın üretimi ABD Kentucky tesisinde yapılacak, bataryalar ise Kuzey Carolina’dan tedarik edilecek. Satışların yıl sonuna doğru başlaması planlanıyor ancak resmi fiyat henüz açıklanmış değil.

