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    Çinli Geely'den yeni bir elektrikli sedan geliyor: İşte ilk ipuçları

    Geely, 2023 yılında ürün gamındaki "yeni enerjili araç" sayısını artırmayı planlıyor. Üst segmentte yer alacak elektrikli sedan da bunlardan biri olacak.         
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    Çinli Geely'den yeni elektrikli sedan geliyor: İşte ilk ipuçları Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv devi Geely, piyasaya süreceği yeni elektrikli sedan modeliyle ilgili kısa bir ipucu videosu paylaştı. Henüz adı açıklanmayan bu gizemli model, 2023 yılında resmi olarak tanıtılacak.

    Şimdilik sadece silüetini görebildiğimiz Geely elektrikli sedanın genel anlamda sportif çizgilere sahip olduğunu söylemek mümkün. Önden bakıldığında kaput çizgisi ve gündüz LED'leriyle sert bir görünüm sunan otomobilin yan profilinde coupe tarzı tavan çizgisini görmekteyiz.

    Bunun dışında kapı kolları ve tekerleklerin belli yerlerinde aydınlatmalar dikkat çekiyor. Bu detaylardan yola çıkarak arka kapıların geriye doğru açıldığını söyleyebiliriz. Ayrıca, arka tarafa doğru genişleyen omuz çizgisi de elektrikli sedana kaslı bir görünüm kazandırmış.

    Son olarak arka taraf, yandan bakıldığında biraz Porsche modellerini anımsatıyor. Bu alanda henüz görebildiğimiz tek detay, boydan boya uzanan ince LED ışık imzası. Söz konusu modelle ilgili diğer tasarım detaylarını ilerleyen aylarda görmemiz mümkün.

    Teknik detaylar henüz belli değil ancak grubun Zeekr, Polestar ve Lotus gibi markalarında da kullanılan SEA platformu üzerine inşa edileceğini biliyoruz. Boyut olarak ise bazı yerel kaynaklara göre BYD Seal ve Zeekr 001 arasında olacak. Bu noktada 4900 mm civarında uzunluğa ve 2950 mm gibi bir aks mesafesine sahip olmasını bekleyebiliriz.

    Bilmeyenler için Geely Holding Grubu'nun Volvo, Polestar, Lynk & Co, Radar, Zeekr, LEVC, Geometry ve Lotus gibi markaları bünyesinde barındırdığını belirtelim. Smart ve Aston Martin'de de hisseleri bulunan grubun kümülatif satışları 2022 yılında 2.3 milyon adede ulaştı.

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    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

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    ChelseaNy 23 saat önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 4 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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