Kanada'nın yüzde 97 yerlilik oranıyla geliştirdiği elektrikli otomobil konsepti: Project Arrow

Tam Boyutta Gör Kanada Otomotiv Parçası Üreticileri Birliği (APMA), bundan yaklaşık üç yıl önce duyurduğu "yerli elektrikli otomobil konsepti" geliştirme projesi kapsamında Project Arrow adını verdiği konsept otomobili görücüye çıkardı.

APMA Başkanı Flavio Volpe, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen CES 2023'te de sergilenen konsept elektrikli aracın hedeflenen zamanda, hedeflenen bütçenin altında ve yüzde 97 yerlilik oranıyla tamamlandığını duyurdu. Proje için Kanada federal hükümeti ve birkaç eyalet hükümetinin toplamda 8.2 milyon dolar finansal destek sağladığı belirtiliyor.

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Fotoğraflarda gördüğünüz konsept, Carleton Üniversitesi'nin Endüstriyel Tasarım bölümündeki dört öğrenci tarafından tasarlandı ve Ontario Teknik Üniversitesi'ndeki araç mühendisliği tesisinde geliştirildi. Konseptin yapımında, madencilik sektörü de dahil olmak üzere 60'a yakın tedarikçiden alınan bileşenler kullanıldı.

Tam Boyutta Gör Teknik detaylar henüz tam olarak belli değil ancak Project Arrow konseptinde 82.5 kWsa kapasiteye sahip lityum iyon bataryanın bulunduğunu biliyoruz. Söz konusu batarya, arabanın tavanındaki güneş panelinin de yardımıyla 500 kilometre civarında sürüş menzili sağlıyor.

Ön ve arka akslara yerleştirilen birer elektrik motoru, toplamda 550 hp güç sunuyor. Bu sayede araç, 0-100 km/s hızlanmasını 3,5 saniyede tamamlıyor. APMA ayrıca konseptin seviye 3 otonom sürüş sistemi ile akıllı kokpit ve siber güvenlik teknolojisi gibi özelliklere sahip olduğunu belirtti.

APMA'nın şimdilik Project Arrow konseptini üretim bandına çıkarma planı yok. Söz konusu konsept, Kanadalı tedarikçilerin yapabileceklerini göstermek ve otomobil üreticilerinin dikkatini buraya çekmek için geliştirildi. Konseptin en önemli özelliklerinden biri de 3 boyutlu yazıcı ile üretilen kompozit şasi üzerine inşa edilmiş olması. Şasinin üretim aşamasını aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz:

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