Çinli Great Wall için Avrupa'da işler iyi gitmiyor: Almanya'daki genel merkezini kapatıyor

Geçtiğimiz sene Avrupa'da 6.300 araç satabildi
Şirketin Avrupa genel merkezini kapatma kararı büyük olasılıkla satışların düşük olmasından kaynaklanıyor. Great Wall, 2023 yılında küresel pazarlarda toplam 316.018 adet otomobil sattı ancak bunların yalnızca 6.300'ü Avrupa'da gerçekleşti. Şirket yakın zamanda, Çin dışında 1 milyon otomobil satma hedefini, zorlu piyasa koşullarını gerekçe göstererek 2025'ten 2030'a ertelediğini duyurmuştu.
Alman medya kuruluşu Manager Magazin'in haberine göre, Great Wall'un Münih'teki ofisleri Ağustos ayı sonunda kapanacak ve 100 çalışanın tamamı işten çıkarılacak. Aynı kaynak, çalışanların ve ortak şirketlerin çoktan bilgilendirildiğini öne sürüyor.
Çinli üretici, 2024 yılında İspanya, İtalya, Portekiz, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, İsviçre, Danimarka, İzlanda ve Bulgaristan'a genişlemeyi planlamıştı ancak bu planlar şuanda iptal adildi. Öte yandan firma, Almanya, İngiltere, İrlanda ve İsveç'te halihazırda kurulmuş olan ortaklık anlaşmalarına uyacak. Avrupa ofislerinin kapatılmasıyla, genel yönetim artık doğrudan Çin'deki genel merkezinden gerçekleştirilecek.
Great Wall şu anda Avrupa'da Ora 03'ün (daha önce Ora Funky Cat olarak biliniyordu) yanı sıra Wey 03 ve Wey 05 SUV modellerini satıyor. Panamera tarzı Ora 07 sedanın Avrupa lansmanının, daha önce duyurulduğu gibi 2024 yazında gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz bilinmiyor. Sene başında, Great Wall'un ülkemizde yapmayı planladığı yatırımın iptal edildiği haberini sizlere vermiştik. Bu iptal kararında, şirketin Avrupa pazarındaki başarısızlığının bir payı olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.