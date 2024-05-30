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    Anlık Bildirim

    Çinli Great Wall için Avrupa'da işler iyi gitmiyor: Almanya'daki genel merkezini kapatıyor

    Çinli otomobil üreticisi Great Wall Motors için Avrupa'da işler pek iyi gitmiyor. Şirket, Almanya'daki genel merkezini kapatmaya hazırlanıyor.                  
    Çinli Great Wall için Avrupa'da işler iyi gitmiyor Tam Boyutta Gör
    Çinli otomobil üreticileri, uygun fiyatlı elektrikli araçlarıyla dünyaya açılarak başarılı satış rakamlarına ulaştılar. Ancak bütün üreticiler aynı başarıyı gerçekleştiremiyor. Great Wall Motors da onlardan biri. Firma için Avrupa'da işler pek iyi gitmiyor. Şirketin, Almanya'daki genel merkezini kapatarak yönetim ekibi de dahil olmak üzere tüm personelini işten çıkaracağı bildiriliyor. Great Wall Motors'un otomobilleri Avrupa pazarında satılmaya devam edecek ancak daha önce planlan diğer ülkelere genişleme hedefi iptal ediliyor. 

    Geçtiğimiz sene Avrupa'da 6.300 araç satabildi

    Şirketin Avrupa genel merkezini kapatma kararı büyük olasılıkla satışların düşük olmasından kaynaklanıyor. Great Wall, 2023 yılında küresel pazarlarda toplam 316.018 adet otomobil sattı ancak bunların yalnızca 6.300'ü Avrupa'da gerçekleşti. Şirket yakın zamanda, Çin dışında 1 milyon otomobil satma hedefini, zorlu piyasa koşullarını gerekçe göstererek 2025'ten 2030'a ertelediğini duyurmuştu.

    Alman medya kuruluşu Manager Magazin'in haberine göre, Great Wall'un Münih'teki ofisleri Ağustos ayı sonunda kapanacak ve 100 çalışanın tamamı işten çıkarılacak. Aynı kaynak, çalışanların ve ortak şirketlerin çoktan bilgilendirildiğini öne sürüyor. 

    Çinli üretici, 2024 yılında İspanya, İtalya, Portekiz, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, İsviçre, Danimarka, İzlanda ve Bulgaristan'a genişlemeyi planlamıştı ancak bu planlar şuanda iptal adildi. Öte yandan firma, Almanya, İngiltere, İrlanda ve İsveç'te halihazırda kurulmuş olan ortaklık anlaşmalarına uyacak. Avrupa ofislerinin kapatılmasıyla, genel yönetim artık doğrudan Çin'deki genel merkezinden gerçekleştirilecek.

    Great Wall şu anda Avrupa'da Ora 03'ün (daha önce Ora Funky Cat olarak biliniyordu) yanı sıra Wey 03 ve Wey 05 SUV modellerini satıyor. Panamera tarzı Ora 07 sedanın Avrupa lansmanının, daha önce duyurulduğu gibi 2024 yazında gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz bilinmiyor. Sene başında, Great Wall'un ülkemizde yapmayı planladığı yatırımın iptal edildiği haberini sizlere vermiştik. Bu iptal kararında, şirketin Avrupa pazarındaki başarısızlığının bir payı olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    megane 2 kronik sorunlar eskorta gidilir mi minoxil sakal çıkarır mı polislik zor mu csm support nedir

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