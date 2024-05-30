Çinli Great Wall için Avrupa'da işler iyi gitmiyor: Almanya'daki genel merkezini kapatıyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çinli otomobil üreticileri, uygun fiyatlı elektrikli araçlarıyla dünyaya açılarak başarılı satış rakamlarına ulaştılar. Ancak bütün üreticiler aynı başarıyı gerçekleştiremiyor. Great Wall Motors da onlardan biri. Firma için Avrupa'da işler pek iyi gitmiyor. Şirketin, Almanya'daki genel merkezini kapatarak yönetim ekibi de dahil olmak üzere tüm personelini işten çıkaracağı bildiriliyor. Great Wall Motors'un otomobilleri Avrupa pazarında satılmaya devam edecek ancak daha önce planlan diğer ülkelere genişleme hedefi iptal ediliyor.

Geçtiğimiz sene Avrupa'da 6.300 araç satabildi

Şirketin Avrupa genel merkezini kapatma kararı büyük olasılıkla satışların düşük olmasından kaynaklanıyor. Great Wall, 2023 yılında küresel pazarlarda toplam 316.018 adet otomobil sattı ancak bunların yalnızca 6.300'ü Avrupa'da gerçekleşti. Şirket yakın zamanda, Çin dışında 1 milyon otomobil satma hedefini, zorlu piyasa koşullarını gerekçe göstererek 2025'ten 2030'a ertelediğini duyurmuştu.

Alman medya kuruluşu Manager Magazin'in haberine göre, Great Wall'un Münih'teki ofisleri Ağustos ayı sonunda kapanacak ve 100 çalışanın tamamı işten çıkarılacak. Aynı kaynak, çalışanların ve ortak şirketlerin çoktan bilgilendirildiğini öne sürüyor.

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Çinli üretici, 2024 yılında İspanya, İtalya, Portekiz, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, İsviçre, Danimarka, İzlanda ve Bulgaristan'a genişlemeyi planlamıştı ancak bu planlar şuanda iptal adildi. Öte yandan firma, Almanya, İngiltere, İrlanda ve İsveç'te halihazırda kurulmuş olan ortaklık anlaşmalarına uyacak. Avrupa ofislerinin kapatılmasıyla, genel yönetim artık doğrudan Çin'deki genel merkezinden gerçekleştirilecek.

Great Wall şu anda Avrupa'da Ora 03'ün (daha önce Ora Funky Cat olarak biliniyordu) yanı sıra Wey 03 ve Wey 05 SUV modellerini satıyor. Panamera tarzı Ora 07 sedanın Avrupa lansmanının, daha önce duyurulduğu gibi 2024 yazında gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz bilinmiyor. Sene başında, Great Wall'un ülkemizde yapmayı planladığı yatırımın iptal edildiği haberini sizlere vermiştik. Bu iptal kararında, şirketin Avrupa pazarındaki başarısızlığının bir payı olabilir.

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Çinli Great Wall için Avrupa'da işler iyi gitmiyor