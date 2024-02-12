Çinli otomotiv firması Great Wall, Türkiye yatırımını askıya aldı: İşte nedeni

- Great Wall, Türkiye yatırımını askıya aldı
- Türkiye neden yatırımları çekemiyor?
- Skywell, Chery ve MG yatırımlarında son durum
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Great Wall, Türkiye yatırımını askıya aldı
Ekonomim’in haberine göre Great Wall, geçen perşembe ülkedeki yatırım kararını askıya aldığını bildirdi. Bu kararın arkasındaki itici güç ise sık değişen regülasyonlar ve artan işçilik maliyetleri. Great Wall Motors’un yatırımı askıya almasındaki bir diğer önemli neden de elektrikli modellerinin Avrupa’da istenilen başarıyı yakalayamamış olması.
Aktarılanlara göre yaklaşık iki hafta önce Türkiye’yi ziyaret eden ve yatırım koşullarını yerinde inceleyen Great Wall Motors geçen perşembe günü yatırım planını askıya aldığını Türk yetkililere açıklamış. Hatırlanacağı üzere elektrikli araçların ithalatına yönelik düzenleme getirilmişti. Bu düzenlemeye göre AB ülkeleri ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmayan Çin ve ABD gibi ülkelerden ithal edilen elektrikli araçlar için 7 farklı bölgede en az 20 servis noktası kurma zorunluluğu getirilmişti. Ancak bu tebliğde halen belirsiz konular var ve bu konular yatırım kararlarını etkileyebiliyor.
Türkiye neden yatırımları çekemiyor?
Küresel otomotiv pazarında agresif büyüme atağına geçen Çin, Japonya’yı geride bırakarak, dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı konumuna ulaşmıştı. Çinli firmalar küresel pazarlara yayılmak için yatırım kararları alarak yerine üretime geçerek büyümeyi sürdürmek istiyorlar. Bu yatırımları talep eden tek ülke Türkiye de değil. AB ülkeleri de bu yatırımlar için teşvikler sağlıyor. Firmalar da en cazip teşvikleri veya uygun ortamları tercih ediyor.
Skywell, Chery ve MG yatırımlarında son durum
Bu bağlamda Türkiye’ye yatırım için en somut adımı atan marka Türkiye’de Ulu Motor distribütörlüğünde satış yapan Skywell oldu. Aktarılanlara göre Skywell yetkilileri yarın (Salı) ilgili bakanlık yetkilileriyle olası teşvikler konusunda görüşme yapacak. Çinli marka, teşviklerin beklentilerini karşılaması durumunda daha hızlı aksiyon alacak. Chery tarafında ise bakanlık yetkilileri geçen hafta firma yetkililerine bir niyet mektubu verdiği ve bu mektup, Chery’nin Türkiye’de yatırım yapması durumunda hangi teşviklerin verileceği bilgilerini içeriyor.
Benzer şekilde SAIC bünyesindeki MG tarafında da yatırım görüşmeleri sürüyor. Ancak bu yatırımda da Türkiye tek alternatif değil. Yetkililer Almanya ve Fransa gibi ülkelerle yarışta olduğumuzu belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.