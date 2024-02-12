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    Anlık Bildirim

    Çinli otomotiv firması Great Wall, Türkiye yatırımını askıya aldı: İşte nedeni

    Bir süredir Türkiye’ye yatırım yapmayı planlayan Çin’in en büyük otomotiv firmalarından birisi olan Great Wall, Türkiye yatırımını askıya aldı. Peki bu hamlenin arkasındaki neden ne?
    Çinli otomotiv firması Great Wall, Türkiye yatırımını askıya aldı Tam Boyutta Gör
    Otomotiv endüstrisi, Türkiye için en önemli konulardan birisi. Büyük bir gelir kapısı olan bu endüstri için ise çanlar çok uzunca bir süre önce çalmaya başladı. Bazı yatırımlar görmüş olsak da on yıllardır yeni bir tesis kurumunu içeren yatırımlar gelmedi. Ancak şimdi Türkiye için büyük bir fırsat var: Çinliler. Öte yandan görünüşe göre büyümek ve küresele açılmak isteyenler Çinli otomotiv şirketleri için Türkiye çok da cazip değil. Zira kısa bir süre önce Çin’in en büyük otomotiv firmalarından birisi olan Great Wall’un Türkiye yatırımını askıya aldığı bildirildi.

    Great Wall, Türkiye yatırımını askıya aldı

    Ekonomim’in haberine göre Great Wall, geçen perşembe ülkedeki yatırım kararını askıya aldığını bildirdi. Bu kararın arkasındaki itici güç ise sık değişen regülasyonlar ve artan işçilik maliyetleri. Great Wall Motors’un yatırımı askıya almasındaki bir diğer önemli neden de elektrikli modellerinin Avrupa’da istenilen başarıyı yakalayamamış olması.

    Aktarılanlara göre yaklaşık iki hafta önce Türkiye’yi ziyaret eden ve yatırım koşullarını yerinde inceleyen Great Wall Motors geçen perşembe günü yatırım planını askıya aldığını Türk yetkililere açıklamış. Hatırlanacağı üzere elektrikli araçların ithalatına yönelik düzenleme getirilmişti. Bu düzenlemeye göre AB ülkeleri ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmayan Çin ve ABD gibi ülkelerden ithal edilen elektrikli araçlar için 7 farklı bölgede en az 20 servis noktası kurma zorunluluğu getirilmişti. Ancak bu tebliğde halen belirsiz konular var ve bu konular yatırım kararlarını etkileyebiliyor.

    Türkiye neden yatırımları çekemiyor?

    Çinli otomotiv firması Great Wall, Türkiye yatırımını askıya aldı Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv üreticileriyle yakın temasta olan bir sektör temsilcisi, bu markaların Türkiye’ye yatırım yapmak konusunda eskisi kadar cesur olamadıklarını söylüyor: Yatırımcı garanti istiyor. Çünkü korkuyorlar. Ben bugün yatırım yaparım, yarın regülasyon değişir endişesi var. Regülasyonların değişmeyeceğinden emin değiller.”

    Küresel otomotiv pazarında agresif büyüme atağına geçen Çin, Japonya’yı geride bırakarak, dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı konumuna ulaşmıştı. Çinli firmalar küresel pazarlara yayılmak için yatırım kararları alarak yerine üretime geçerek büyümeyi sürdürmek istiyorlar. Bu yatırımları talep eden tek ülke Türkiye de değil. AB ülkeleri de bu yatırımlar için teşvikler sağlıyor. Firmalar da en cazip teşvikleri veya uygun ortamları tercih ediyor.

    Skywell, Chery ve MG yatırımlarında son durum

    Bu bağlamda Türkiye’ye yatırım için en somut adımı atan marka Türkiye’de Ulu Motor distribütörlüğünde satış yapan Skywell oldu. Aktarılanlara göre Skywell yetkilileri yarın (Salı) ilgili bakanlık yetkilileriyle olası teşvikler konusunda görüşme yapacak. Çinli marka, teşviklerin beklentilerini karşılaması durumunda daha hızlı aksiyon alacak. Chery tarafında ise bakanlık yetkilileri geçen hafta firma yetkililerine bir niyet mektubu verdiği ve bu mektup, Chery’nin Türkiye’de yatırım yapması durumunda hangi teşviklerin verileceği bilgilerini içeriyor.

    Benzer şekilde SAIC bünyesindeki MG tarafında da yatırım görüşmeleri sürüyor. Ancak bu yatırımda da Türkiye tek alternatif değil. Yetkililer Almanya ve Fransa gibi ülkelerle yarışta olduğumuzu belirtiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 14 saat önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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