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    Anlık Bildirim

    Tesla, düşen satışlar nedeniyle Çin'de Model Y'nin üretimini azalttı

    Tesla, Çin'in Şangay kentindeki fabrikasında ürettiği Model Y'nin üretimini, düşen talep nedeniyle önemli ölçüde azalttı. Şirketin Çin'deki pazar payı azaldı.  
    Tesla, düşen satışlar nedeniyle Çin'de Model Y üretimini azalttı Tam Boyutta Gör
    Tesla, Çin'in Şangay kentindeki fabrikasında ürettiği Model Y'nin üretimini, düşen talep nedeniyle önemli ölçüde azalttı. Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nden alınan bilgilere göre, Şangay tesisinde Mart ayında 49.498 ve Nisan ayında 36.610 adet Model Y üretildi. Bu rakamlar, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre sırasıyla %17,7 ve %33 daha düşük. Gelen bilgilere göre Tesla, Mart ayından Haziran ayına kadar Model Y'nin üretimini en az %20 oranında azaltmayı planlıyor.

    Tesla, Şangay fabrikasında Model 3 ve Model Y'nin üretimini gerçekleştiriyor. Şirket, yılın ilk dört ayında Şangay tesisinde 287.359 araç üretti. Bu rakam, 2023'ün aynı dönemine göre %5 daha düşük. İlginç olarak, Model Y'nin üretimi düşerken, Model 3'ün üretimi %10 oranında arttı.

    Çin'de pazar payı düştü

    Tesla'nın, bu sene dünya genelinde 2 milyon araç satmayı hedeflerken, bu rakamın 600.000 ile 700.000'inin Çin'de gerçekleşmesini bekliyor. Bu da geçtiğimiz seneye benzer bir satış rakamı beklentisinde olduğunu gösteriyor. Ancak Çin'de hızla büyüyen elektrikli araç piyasasında Tesla'nın payı azalıyor. Geçtiğimiz sene ilk dört ayda %7,8 pazar payına sahip olan şirketin payı bu sene %6,8'e geriledi.

    Tesla, fiyat açısından daha rekabetçi olabilmek adına daha uygun fiyatlı bir model geliştiriyor. Model 2 olarak isimlendirileceği konuşulan aracın, daha önce sıfırdan geliştirilen bir model olacağı söyleniyordu. Ancak yeni raporlara göre aracın, Model 3 ve Model Y'yi temel alan sadeleştirilmiş bir model olacağı iddia ediliyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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