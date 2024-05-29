Tesla, düşen satışlar nedeniyle Çin'de Model Y'nin üretimini azalttı

Tesla, Şangay fabrikasında Model 3 ve Model Y'nin üretimini gerçekleştiriyor. Şirket, yılın ilk dört ayında Şangay tesisinde 287.359 araç üretti. Bu rakam, 2023'ün aynı dönemine göre %5 daha düşük. İlginç olarak, Model Y'nin üretimi düşerken, Model 3'ün üretimi %10 oranında arttı.
Çin'de pazar payı düştü
Tesla'nın, bu sene dünya genelinde 2 milyon araç satmayı hedeflerken, bu rakamın 600.000 ile 700.000'inin Çin'de gerçekleşmesini bekliyor. Bu da geçtiğimiz seneye benzer bir satış rakamı beklentisinde olduğunu gösteriyor. Ancak Çin'de hızla büyüyen elektrikli araç piyasasında Tesla'nın payı azalıyor. Geçtiğimiz sene ilk dört ayda %7,8 pazar payına sahip olan şirketin payı bu sene %6,8'e geriledi.
Tesla, fiyat açısından daha rekabetçi olabilmek adına daha uygun fiyatlı bir model geliştiriyor. Model 2 olarak isimlendirileceği konuşulan aracın, daha önce sıfırdan geliştirilen bir model olacağı söyleniyordu. Ancak yeni raporlara göre aracın, Model 3 ve Model Y'yi temel alan sadeleştirilmiş bir model olacağı iddia ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.