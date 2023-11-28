Tam Boyutta Gör Samsung'un Exynos markalı çipsetleri uzun süredir piyasada bulunuyor. Ancak Exynos çipler özellikle üst seviyede istenilen başarıyı bir türlü gösteremiyorlar. Yine de Samsung için önemli bir rol oynuyorlar. Görünüşe göre firma Exynos markasının ismini değiştirmeyi düşünüyor.

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Samsung sızıntılarıyla ünlü X kullanıcısının iddiasına göre Samsung, Exynos ismini Dream Chip olarak değiştirmeyi planlıyor. Bu değişikli gerçekleşir mi bilmiyoruz ama Exynos çiplerinin kötü şöhreti nedeniyle Samsung'un yeni bir başlangıç yapmak adına böyle bir değişikliğe gitmesi sürpriz olmayacaktır.

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Samsung, Exynos ismini değiştirmeyi planlıyor