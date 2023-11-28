Samsung, Exynos ismini değiştirmeyi planlıyor

Samsung sızıntılarıyla ünlü X kullanıcısının iddiasına göre Samsung, Exynos ismini Dream Chip olarak değiştirmeyi planlıyor. Bu değişikli gerçekleşir mi bilmiyoruz ama Exynos çiplerinin kötü şöhreti nedeniyle Samsung'un yeni bir başlangıç yapmak adına böyle bir değişikliğe gitmesi sürpriz olmayacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.