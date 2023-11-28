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    Anlık Bildirim

    Samsung, Exynos ismini değiştirmeyi planlıyor

    Samsung'un Exynos çipleri özellikle üst seviyede istenilen başarıyı bir türlü gösteremiyorlar. Görünüşe göre firma Exynos markasının ismini değiştirmeyi düşünüyor.
    Samsung, Exynos ismini değiştirmeyi planlıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Exynos markalı çipsetleri uzun süredir piyasada bulunuyor. Ancak Exynos çipler özellikle üst seviyede istenilen başarıyı bir türlü gösteremiyorlar. Yine de Samsung için önemli bir rol oynuyorlar. Görünüşe göre firma Exynos markasının ismini değiştirmeyi düşünüyor.

    Samsung sızıntılarıyla ünlü X kullanıcısının iddiasına göre Samsung, Exynos ismini Dream Chip olarak değiştirmeyi planlıyor. Bu değişikli gerçekleşir mi bilmiyoruz ama Exynos çiplerinin kötü şöhreti nedeniyle Samsung'un yeni bir başlangıç yapmak adına böyle bir değişikliğe gitmesi sürpriz olmayacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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