    Çinli lityum üreticileri fiyat artışına gidiyor

    Çinli LFP üreticileri, artan talep ve daralan arz nedeniyle fiyatları artırıyor. Ton başına yaklaşık 420 dolarlık zam, elektrikli araç ve enerji depolama bataryalarının maliyetini etkileyebilir.

    Çinli lityum üreticileri fiyat artışına gidiyor Tam Boyutta Gör
    Çinli lityum üreticileri, artan talep ve daralan arz nedeniyle fiyat artışına gidiyor. Yerel medyada yer alan haberlere göre özellikle lityum demir fosfat (LFP) üreticileri ya fiyatlarını yükseltmeyi planlıyor ya da zaten son dönemde artırdı. Öte yandan fiyat artışına giden şirketlerin ismi açıklanmadı.

    LFP fiyatları artıyor

    Şanghay Menkul Kıymetler Gazetesi’nin aktardığına göre bazı büyük LFP üreticileri yeni fiyat düzenlemeleri hazırladı. Bunlardan biri, 1 Ocak 2026 itibarıyla tüm LFP ürün hattındaki işleme ücretini ton başına 3.000 RMB (yaklaşık 420 dolar) artıracağını açıkladı. Haberde, piyasada veya hammadde fiyatlarında ciddi dalgalanmalar yaşanması durumunda ürün fiyatlarının yeniden müzakere edileceği de belirtildi.

    Başka bir büyük üretici ise 1 Kasım 2025 tarihinden itibaren LFP ürünlerinin işleme ücretini ton başına 3.000 RMB artırdı. Ancak 1 Kasım öncesinde imzalanan ve yürürlüğe giren siparişler bu artıştan etkilenmeyecek.

    LFP, elektrikli araç bataryaları ve enerji depolama sistemleri için kritik bir hammadde olarak öne çıkıyor. Artan LFP maliyetleri ve son dönem tedarik kısıtları, fiyat artışının ana nedenleri arasında gösteriliyor. Habere göre elektrikli araçlar ve enerji depolama sistemlerine yönelik talebin yükselmesi, LFP üreticilerinin kapasite kullanım oranını yüzde 95’in üzerine taşıdı.

    Sektör kaynakları, bu fiyat artış tekliflerinin LFP üreticileri açısından makul talepler olduğunu belirtiyor ancak nihai fiyat artışının müzakereler sonucunda netleşeceğini ifade ediyor. LFP, lityum bataryalarının başlıca katot malzemesi olarak kullanılıyor. 1 Aralık itibarıyla Çin’de LFP malzemelerinin spot fiyatı ton başına 39.950 RMB (5.650 dolar) ila 36.950 RMB (5.225 dolar) arasında değişiyor.

