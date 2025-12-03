GO Enerji, Ankara'da batarya paketi üretim fabrikası kuracak

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Güney Koreli LG Energy Solution ile Türk enerji şirketi GO Enerji, Ankara’da batarya paketleri üretmek üzere bir tesis kurmak için anlaşmaya vardı.

Yeni fabrikanın 2026’nın ikinci çeyreğinde açılması planlanıyor. İlk etapta 2,5 GWh üretim kapasitesiyle çalışacak tesisin iki yıl içinde 7,5 GWh seviyesine çıkması hedefleniyor. Batarya hücrelerinin bir araya getirilerek paket hâline getirildiği sistemler bu fabrikanın ana ürünü olacak. Söz konusu bataryaların enerji depolama sistemlerinde kullanılacağı ifade ediliyor.

Projeyle birlikte başlangıçta 100 kişiye istihdam sağlanacak. Kapasitenin artışıyla bu sayı 900’e kadar çıkacak. Batarya paketlerinin montajı için yapılacak ilk yatırım 45 milyon euro olarak açıklandı. Uzun vadede toplam yatırımın 1 milyar euroyu aşacağı belirtiliyor.

GO Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yıldız, fabrikanın “Made in Türkiye” etiketi ve GOEN-BESS markasıyla hem iç pazara hem de LG Energy Solution’ın küresel müşterilerine hizmet vereceğini söyledi. İhracatın Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’ya yapılması planlanıyor.

Ortaklık kapsamında yalnızca üretim yapılmayacak. Aynı zamanda bir Ar-Ge merkezi de kurulacak. Bu merkez, Türkiye’de batarya teknolojilerine yönelik yerli inovasyonu teşvik edecek ve ileride batarya hücresi üretiminin önünü açabilecek çalışmalar yürütecek. Ar-Ge yatırımı, yüksek teknoloji alanındaki yetenek havuzunu genişletmeyi de hedefliyor.

Ortaklık kapsamında LG'nin üretim yapacak şirkete herhangi bir ortaklığı olmayacak. Firmanın tüm hisseleri GO Enerji'ye ait. LG'nin Polonya fabrikasında üretilen kese tipi hücreleri alacaklarını ve elektronik devreler-yazılımlar dahil tüm sistemi Ankara’daki fabrikada üreteceklerini söyleyen Gökhan Yıldız, bunun LG açısından da bir ilk olduğunu, ilk kez bir başka ülkeye kendi markaları dışında bir markaya hücre vermiş olacaklarını kaydetti.

