Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    GO Enerji, Ankara'da batarya paketi üretim fabrikası kuracak

    LG Energy Solution ve GO Enerji arasında imzalanan stratejik yatırım ortaklığı ile Ankara’da kurulması planlanan fabrikada LG'den alınan kese tipi hücreler batarya paketi haline getirilecek.

    GO Enerji, Ankara'da batarya paketi üretim fabrikası kuracak Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli LG Energy Solution ile Türk enerji şirketi GO Enerji, Ankara’da batarya paketleri üretmek üzere bir tesis kurmak için anlaşmaya vardı.

    Yeni fabrikanın 2026’nın ikinci çeyreğinde açılması planlanıyor. İlk etapta 2,5 GWh üretim kapasitesiyle çalışacak tesisin iki yıl içinde 7,5 GWh seviyesine çıkması hedefleniyor. Batarya hücrelerinin bir araya getirilerek paket hâline getirildiği sistemler bu fabrikanın ana ürünü olacak. Söz konusu bataryaların enerji depolama sistemlerinde kullanılacağı ifade ediliyor.

    Projeyle birlikte başlangıçta 100 kişiye istihdam sağlanacak. Kapasitenin artışıyla bu sayı 900’e kadar çıkacak. Batarya paketlerinin montajı için yapılacak ilk yatırım 45 milyon euro olarak açıklandı. Uzun vadede toplam yatırımın 1 milyar euroyu aşacağı belirtiliyor.

    GO Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yıldız, fabrikanın “Made in Türkiye” etiketi ve GOEN-BESS markasıyla hem iç pazara hem de LG Energy Solution’ın küresel müşterilerine hizmet vereceğini söyledi. İhracatın Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’ya yapılması planlanıyor.

    Ortaklık kapsamında yalnızca üretim yapılmayacak. Aynı zamanda bir Ar-Ge merkezi de kurulacak. Bu merkez, Türkiye’de batarya teknolojilerine yönelik yerli inovasyonu teşvik edecek ve ileride batarya hücresi üretiminin önünü açabilecek çalışmalar yürütecek. Ar-Ge yatırımı, yüksek teknoloji alanındaki yetenek havuzunu genişletmeyi de hedefliyor.

    Ortaklık kapsamında LG'nin üretim yapacak şirkete herhangi bir ortaklığı olmayacak. Firmanın tüm hisseleri GO Enerji'ye ait. LG'nin Polonya fabrikasında üretilen kese tipi hücreleri alacaklarını ve elektronik devreler-yazılımlar dahil tüm sistemi Ankara’daki fabrikada üreteceklerini söyleyen Gökhan Yıldız, bunun LG açısından da bir ilk olduğunu, ilk kez bir başka ülkeye kendi markaları dışında bir markaya hücre vermiş olacaklarını kaydetti.

    Kaynakça https://bigpara.hurriyet.com.tr/haberler/ekonomi-haberleri/ankarada-uretilip-avrupa-afrika-ve-ortadoguya-satilacak-bataryaya-45-milyon-euro-yatirim_ID1621320/ https://www.ekonomigazetesi.com/sirket-haberleri/go-enerji-turkiyede-depolama-sistemi-yatirimi-yapacak-65972
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD Atto 2, Türkiye fiyatı belli oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tecil bitince ne olur yeni bina neden sallanır devirdaim pompası bozulursa ne olur hgw fiber güçlü modem mod saat ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A6 Pro
    Oppo A6 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ACER NITRO ANV15-41-R2C6
    ACER NITRO ANV15-41-R2C6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum