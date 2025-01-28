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    Çinli lüks sedan, yedi Maybach S-Serisi arasında yengeç yürüyüşü yaptı

    Huawei ve JAC tarafından geliştirilen 5.5 metrelik lüks elektrikli sedan Maextro S800, yengeç modunu en büyük rakiplerinden biri olan Maybach S-Serisi modeller arasında sergiledi.
    Çinli lüks sedan, Maybach'lar arasında yengeç yürüyüşü yaptı Tam Boyutta Gör
    Huawei ve JAC tarafından ortaklaşa geliştirilen yeni Maextro S800, geçtiğimiz haftalarda tanıtılmış ve insan müdahalesi gerektirmeyen otonom şarj fonksiyonuyla gündeme gelmişti. Çinlilerin S-Serisi olarak anılan model bu kez lüks otomobil segmentinin demirbaşı olan Maybach S-Serisi'nin yanında yengeç yürüyüşü yaptı.

    Yapılan açıklamaya göre Maextro S800'ün arka tekerlekleri 16 dereceye kadar sağa/sola dönebiliyor. Bu da rakipleri arasındaki en yüksek değer. Karşılaştırmak gerekirse, Mercedes-Benz S-Serisi'nin arka tekerlekleri 10 dereceye, Rolls-Royce Ghost'un arka tekerlekleri ise 5 dereceye kadar dönebiliyor.

    Çinli lüks sedan, Maybach'lar arasında yengeç yürüyüşü yaptı Tam Boyutta Gör
    Bu özellik, otomobilin belli bir hıza kadar dar alanlarda konforlu bir şekilde hareket edebilmesini sağlıyor. Bu özellik gereksiz gibi görünse de S800 yaklaşık 5.5 metre gövde uzunluğuna sahip, yani çoğu rakibinden daha büyük bir sedan olduğu için fayda sağlayabileceği düşünülüyor.

    Maextro S800'ün %100 elektrikli versiyonu önde bir ve arkada iki olmak üzere toplam üç elektrik motoruna sahip. Bu motorlar toplamda 635 kW (852hp) güç üretiyor. Ayrıca otomobilin CLTC'ye göre 371 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunan EREV (menzil uzatıcı) versiyonları da bulunuyor. Söz konusu modelin fiyatı 136 bin dolar ile 205 bin dolar arasında değişiklik gösteriyor.

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    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    B
    berkandinçay 1 gün önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

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