Çinli lüks sedan, yedi Maybach S-Serisi arasında yengeç yürüyüşü yaptı

Yapılan açıklamaya göre Maextro S800'ün arka tekerlekleri 16 dereceye kadar sağa/sola dönebiliyor. Bu da rakipleri arasındaki en yüksek değer. Karşılaştırmak gerekirse, Mercedes-Benz S-Serisi'nin arka tekerlekleri 10 dereceye, Rolls-Royce Ghost'un arka tekerlekleri ise 5 dereceye kadar dönebiliyor.
Maextro S800'ün %100 elektrikli versiyonu önde bir ve arkada iki olmak üzere toplam üç elektrik motoruna sahip. Bu motorlar toplamda 635 kW (852hp) güç üretiyor. Ayrıca otomobilin CLTC'ye göre 371 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunan EREV (menzil uzatıcı) versiyonları da bulunuyor. Söz konusu modelin fiyatı 136 bin dolar ile 205 bin dolar arasında değişiklik gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)