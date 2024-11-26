Huawei ve JAC tanıttı: 138 bin dolarlık lüks elektrikli sedan S800

Maextro S800; 5480 mm uzunluğa, 2000 mm genişliğe, 1536 mm yüksekliğe ve 3370 mm aks mesafesine sahip. Otomobilin gövde tasarımına baktığımızda marşpiyellerden kapı kollarına ve çerçevelere kadar pek çok alanda parlak krom malzemeye yer verildiğini görmekteyiz.
Yuvarlak hatların hakim olduğu otomobilde ince gündüz LED'leri tampon kenarlarındaki dikey farlarla kombine edilmiş. Ayrıca, ön camın üzerinde otomobilin gelişmiş sürücü asistan teknolojilerine yol gösteren Lidar sensörü yer alıyor. Lidar dışında modelin dört bir yanına konumlandırılmış kameralar da dikakt çekiyor.
Teknik detaylar henüz açıklanmadı fakat S800'ün Huawei'nin ikinci nesil Tuling Intelligent Chassis sistemi üzerine inşa edildiğini ve seviye 3 akıllı sürüş mimarisiyle tasarlandığını biliyoruz. %100 elektrikli güç aktarma sistemine sahip olan modelin diğer detayları ilerleyen süreçte açıklanacak.
S800, JAC'ın yeni fabrikasında üretilecek. Şirket, söz konusu modelden yılda 35 bin adet üretmeyi planlıyor.
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.