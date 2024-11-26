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    Anlık Bildirim

    Huawei ve JAC tanıttı: 138 bin dolarlık lüks elektrikli sedan S800

    Huawei ve JAC ortaklığında kurulan Maextro markasının ilk modeli yaklaşık 5.5 metre uzunluğa sahip S800 isimli bu elektrikli sedan oldu.                         
    Huawei ve JAC tanıttı: 138 bin dolarlık lüks elektrikli sedan Tam Boyutta Gör
    Yaptığı iş birlikleri ve ortaklıklar kapsamında kendi teknolojilerini entegre ettiği otomobil sayısı sadece 32 ayda 500 bini aşan Huawei, Çinli üretici JAC ile kurduğu Maextro markasının ilk modelini tanıttı. S800 adı verilen lüks sedan modelin fiyatı 138 bin dolardan başlıyor.

    Maextro S800; 5480 mm uzunluğa, 2000 mm genişliğe, 1536 mm yüksekliğe ve 3370 mm aks mesafesine sahip. Otomobilin gövde tasarımına baktığımızda marşpiyellerden kapı kollarına ve çerçevelere kadar pek çok alanda parlak krom malzemeye yer verildiğini görmekteyiz.

    Yuvarlak hatların hakim olduğu otomobilde ince gündüz LED'leri tampon kenarlarındaki dikey farlarla kombine edilmiş. Ayrıca, ön camın üzerinde otomobilin gelişmiş sürücü asistan teknolojilerine yol gösteren Lidar sensörü yer alıyor. Lidar dışında modelin dört bir yanına konumlandırılmış kameralar da dikakt çekiyor.

    Huawei ve JAC tanıttı: 138 bin dolarlık lüks elektrikli sedan Tam Boyutta Gör
    S800'e yandan baktığımızda tavan çizgisinin coupe stili yay gibi arka uca kadar devam ettiğini görmekteyiz. Jant tasarımı ve çift renkli gövde tasarımı ise bize yıllardır lüks sedan denince ilk akla gelen modellerden birini anımsatıyor. Arka kısımda ise boydan boya uzanan LED stoplar ve dijital dikiz aynası olarak kullanılan kamera göze çarpıyor.

    Teknik detaylar henüz açıklanmadı fakat S800'ün Huawei'nin ikinci nesil Tuling Intelligent Chassis sistemi üzerine inşa edildiğini ve seviye 3 akıllı sürüş mimarisiyle tasarlandığını biliyoruz. %100 elektrikli güç aktarma sistemine sahip olan modelin diğer detayları ilerleyen süreçte açıklanacak.

    S800, JAC'ın yeni fabrikasında üretilecek. Şirket, söz konusu modelden yılda 35 bin adet üretmeyi planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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