Huawei ve JAC tanıttı: 138 bin dolarlık lüks elektrikli sedan S800

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Tam Boyutta Gör Yaptığı iş birlikleri ve ortaklıklar kapsamında kendi teknolojilerini entegre ettiği otomobil sayısı sadece 32 ayda 500 bini aşan Huawei, Çinli üretici JAC ile kurduğu Maextro markasının ilk modelini tanıttı. S800 adı verilen lüks sedan modelin fiyatı 138 bin dolardan başlıyor.

Maextro S800; 5480 mm uzunluğa, 2000 mm genişliğe, 1536 mm yüksekliğe ve 3370 mm aks mesafesine sahip. Otomobilin gövde tasarımına baktığımızda marşpiyellerden kapı kollarına ve çerçevelere kadar pek çok alanda parlak krom malzemeye yer verildiğini görmekteyiz.

Yuvarlak hatların hakim olduğu otomobilde ince gündüz LED'leri tampon kenarlarındaki dikey farlarla kombine edilmiş. Ayrıca, ön camın üzerinde otomobilin gelişmiş sürücü asistan teknolojilerine yol gösteren Lidar sensörü yer alıyor. Lidar dışında modelin dört bir yanına konumlandırılmış kameralar da dikakt çekiyor.

Tam Boyutta Gör S800'e yandan baktığımızda tavan çizgisinin coupe stili yay gibi arka uca kadar devam ettiğini görmekteyiz. Jant tasarımı ve çift renkli gövde tasarımı ise bize yıllardır lüks sedan denince ilk akla gelen modellerden birini anımsatıyor. Arka kısımda ise boydan boya uzanan LED stoplar ve dijital dikiz aynası olarak kullanılan kamera göze çarpıyor.

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Teknik detaylar henüz açıklanmadı fakat S800'ün Huawei'nin ikinci nesil Tuling Intelligent Chassis sistemi üzerine inşa edildiğini ve seviye 3 akıllı sürüş mimarisiyle tasarlandığını biliyoruz. %100 elektrikli güç aktarma sistemine sahip olan modelin diğer detayları ilerleyen süreçte açıklanacak.

S800, JAC'ın yeni fabrikasında üretilecek. Şirket, söz konusu modelden yılda 35 bin adet üretmeyi planlıyor.

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Huawei ve JAC tanıttı: 138 bin dolarlık lüks elektrikli sedan