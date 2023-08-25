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    Çinli BYD, IAA 2023 Münih Otomobil Fuarı’nda yeni modellerini sergileyecek

    Yılın son çeyreğinde Türkiye'de satışlara başlamayı planlayan BYD, bunun hemen öncesinde 5-10 Eylül arasında gerçekleştirilecek Münih Otomobil Fuarı’nda yeniliklerini sergilemeye hazırlanıyor.
    Çinli BYD, Münih'te yeni modellerini sergileyecek Tam Boyutta Gör
    BYD, Münih’te yeni modellerini otomobil severlerle buluştururken, elektrikli otomobil teknolojisinde geldiği son noktayı da gözler önüne serecek. Almanya’da gerçekleştirilecek fuarda D segmenti sedan modeli BYD SEAL ve D segmenti SUV modeli BYD SEAL U modellerinin yanı sıra E segmenti sedan BYD HAN, E segmenti SUV BYD TANG, C segmenti hatchback BYD DOLPHIN ve C segmenti SUV BYD ATTO 3 fuar alanında beğeniye sunulacak.

    BYD’den Almanya’da Avrupa prömiyeri

    Çinli BYD, Münih'te yeni modellerini sergileyecek
    BYD, son olarak ürün gamına eklediği kullanışlı, konforlu, geniş ve fonksiyonel BYD SEAL U modelinin Avrupa prömiyerini IAA Mobility Fuarı’nda gerçekleştirecek. Yüksek seviyede güvenlik, konfor ve fonksiyonel özellikleri şık bir tasarımla kombine eden BYD SEAL U, BYD SEAL sedan modeli gibi markanın okyanustan ilham alan tasarım dilini yansıtıyor. BYD SEAL U, 420 km menzil sunan 71.8 kWsa ve 500 km menzil sunan 87 kWsa BYD Blade Batarya seçeneklerine sahip olacak.

    Fuarda Avrupalı müşterilerle tanıştırılacak bir diğer yenilik ise D sedan segmentindeki temsilcisi BYD SEAL olacak. Akıcı ve sportif tasarımıyla dikkat çeken otomobil, prestijli iF Ürün Tasarım Ödülü’nün de sahibi. Tam elektrikli BYD SEAL de, sportif hatlarıyla markanın Ocean X tasarım dilini yansıtıyor. BYD’nin gövdeyi ve Blade Bataryayı entegre eden son CTB(Cell-to-Body)  teknolojisiyle sunulan BYD SEAL, üstün bir rijitliğe de sahip.

    Çinli BYD, Münih'te yeni modellerini sergileyecek
    BYD SEAL aynı zamanda BYD’nin son iTAC (Intelligent Torque Adaption Control) teknolojisi sayesinde üstün güvenlik performansı ve denge sunuyor. WLTP ortalama ölçümlerine göre 570 kilometre menzile sahip olan BYD SEAL, 82.5 kWh BYD Blade Batarya ile sunulacak. BYD SEAL ayrıca 230 kW arkadan itişli ve 390 kW dört çeker sürüşlü versiyonlarla tercih edilebilecek.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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