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Çinli Nio, ürün gamında kısa süre önce tanıttığı Onvo L60 gibi %100 elektrikli araçlar bulunduran bir marka ve sadece 3 dakika gibi kısa bir sürede boş bataryayı dolusuyla değiştirmeyi sağlayan batarya değişim istasyonlarıyla tanınıyor.

Ek vergi hibrite yönlendirdi

Tam Boyutta Gör Şimdiye dek Nio'nun hibrit otomobil satmak gibi bir planı bulunmuyordu ancak son dönemde özellikle AB tarafından Çin menşeli elektrikli araçlara yöneli getirilen ek vergi, Çinli markaların rotasını PHEV yani şarj edilebilir hibrit araçlara çevirmesine sebep oldu.

Reuters'ın haberine göre Nio da bu kapsamda plan değiştiren üreticilerden biri oldu ve ilk PHEV modelini 2026 yılının sonunda Firefly markası altında satmaya başlayacak. Teslimatlar ise 2027 yılında başlayacak. Nio'nun bu modeli sadece denizaşırı pazarlarda (Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika vb.) satacağı belirtiliyor.

Pil değişim ağı beklenenden yavaş ilerliyor

Tam Boyutta Gör Nio'nun durumunda Çin dışındaki ülkelerde batarya değişim istasyonu ağının genişlemesindeki yavaşlık da etkili oldu. Çin dışında bu altyapıyı kurmak Nio'nun beklediğinden daha zorlu bir süreç oldu. Şirket başlangıçta 2023 yılının sonuna kadar Avrupa'da 120 batarya değişim istasyonu kurmayı planlıyordu ancak bugün itibarıyla şirketin beş Avrupa ülkesinde 57 adet istasyonu bulunuyor.

Nio, Avrupa pazarına 2021 yılında Norveç ile giriş yaptı ve ardından Almanya, Hollanda, Danimarka ve İsveç gibi pazarlara açıldı. Kısa süre önce Avrupa Komisyonu tarafından alınan ek vergi kararı Nio'yu da vurdu. Şirket artık yüzde 10 gümrük vergisinin üzerine yüzde 20,8 oranında ek vergiye tabi tutuluyor.

Nio'nun batarya değişim istasyonları ve yeni modeli Onvo L6 hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videomuzu izleyebilirsiniz.

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Çinli Nio, ilk hibrit modelini denizaşırı ülkelerde satacak