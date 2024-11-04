Çinli Nio, ilk hibrit modelini denizaşırı ülkelerde satacak

Çinli Nio, ürün gamında kısa süre önce tanıttığı Onvo L60 gibi %100 elektrikli araçlar bulunduran bir marka ve sadece 3 dakika gibi kısa bir sürede boş bataryayı dolusuyla değiştirmeyi sağlayan batarya değişim istasyonlarıyla tanınıyor.
Ek vergi hibrite yönlendirdi
Reuters'ın haberine göre Nio da bu kapsamda plan değiştiren üreticilerden biri oldu ve ilk PHEV modelini 2026 yılının sonunda Firefly markası altında satmaya başlayacak. Teslimatlar ise 2027 yılında başlayacak. Nio'nun bu modeli sadece denizaşırı pazarlarda (Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika vb.) satacağı belirtiliyor.
Pil değişim ağı beklenenden yavaş ilerliyor
Nio, Avrupa pazarına 2021 yılında Norveç ile giriş yaptı ve ardından Almanya, Hollanda, Danimarka ve İsveç gibi pazarlara açıldı. Kısa süre önce Avrupa Komisyonu tarafından alınan ek vergi kararı Nio'yu da vurdu. Şirket artık yüzde 10 gümrük vergisinin üzerine yüzde 20,8 oranında ek vergiye tabi tutuluyor.
Nio'nun batarya değişim istasyonları ve yeni modeli Onvo L6 hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videomuzu izleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über