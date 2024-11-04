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    Anlık Bildirim

    Çinli Nio, ilk hibrit modelini denizaşırı ülkelerde satacak

    Reuters'ın şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Avrupa'nın uygulamaya aldığı ek vergi kararı Nio'nun çareyi hibrit araç satmakta buldu ve ilk modelin 2026'da satışa sunacak.

    Çinli Nio, ürün gamında kısa süre önce tanıttığı Onvo L60 gibi %100 elektrikli araçlar bulunduran bir marka ve sadece 3 dakika gibi kısa bir sürede boş bataryayı dolusuyla değiştirmeyi sağlayan batarya değişim istasyonlarıyla tanınıyor.

    Ek vergi hibrite yönlendirdi

    Çinli Nio, ilk hibrit modelini denizaşırı ülkelerde satacak Tam Boyutta Gör
    Şimdiye dek Nio'nun hibrit otomobil satmak gibi bir planı bulunmuyordu ancak son dönemde özellikle AB tarafından Çin menşeli elektrikli araçlara yöneli getirilen ek vergi, Çinli markaların rotasını PHEV yani şarj edilebilir hibrit araçlara çevirmesine sebep oldu.

    Reuters'ın haberine göre Nio da bu kapsamda plan değiştiren üreticilerden biri oldu ve ilk PHEV modelini 2026 yılının sonunda Firefly markası altında satmaya başlayacak. Teslimatlar ise 2027 yılında başlayacak. Nio'nun bu modeli sadece denizaşırı pazarlarda (Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika vb.) satacağı belirtiliyor.

    Pil değişim ağı beklenenden yavaş ilerliyor

    Çinli Nio, ilk hibrit modelini denizaşırı ülkelerde satacak Tam Boyutta Gör
    Nio'nun durumunda Çin dışındaki ülkelerde batarya değişim istasyonu ağının genişlemesindeki yavaşlık da etkili oldu. Çin dışında bu altyapıyı kurmak Nio'nun beklediğinden daha zorlu bir süreç oldu. Şirket başlangıçta 2023 yılının sonuna kadar Avrupa'da 120 batarya değişim istasyonu kurmayı planlıyordu ancak bugün itibarıyla şirketin beş Avrupa ülkesinde 57 adet istasyonu bulunuyor.

    Nio, Avrupa pazarına 2021 yılında Norveç ile giriş yaptı ve ardından Almanya, Hollanda, Danimarka ve İsveç gibi pazarlara açıldı. Kısa süre önce Avrupa Komisyonu tarafından alınan ek vergi kararı Nio'yu da vurdu. Şirket artık yüzde 10 gümrük vergisinin üzerine yüzde 20,8 oranında ek vergiye tabi tutuluyor.

    Nio'nun batarya değişim istasyonları ve yeni modeli Onvo L6 hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videomuzu izleyebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 3 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 5 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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