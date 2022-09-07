Çinli otomotiv devi BYD'nin Avrupa'da yayılma planları netleşiyor

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Tang/Han/Atto 3

Son dönemde Çinli üretici BYD'nin Avrupa'da yayılma planları sıkça gündeme geliyor. Bundan bir ay önce BYD'nin Almanya ve İsveç'te elektrikli otomobil satacağını öğrenmiştik. Ancak görünen o ki şirketin planları bununla sınırlı değil.

Yapılan yeni duyuruya göre BYD, yukarıda adı geçen iki ülkenin yanı sıra Hollanda ve Danimarka'da da elektrikli araç satmaya başlayacak. Takvim konusunda henüz açıklanan net bir tarih yok ancak ilk müşteri teslimatlarının 2022'nin son çeyreğine planlandığını biliyoruz.

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BYD yaklaşık 1 yıldır Norveç'te varlık gösteriyor. Çinli üretici burada yaptığı gibi diğer ülkelerde de önde gelen bayı gruplarıyla stratejik iş birliği yaparak ilerleyecek. Bu noktada Hollanda'da Louwman, İsveç ve Almanya'da Hedin Mobility Group ve Danimarka'da Nic. Christiansen Group ile iş birliği yapılacağını görüyoruz.

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Dediğimiz gibi Çinli şirket 2021'in ağustos ayından bu yana Norveç'te varlık gösteriyor ve burada sadece Tang adı verilen tamamen elektrikli modelini satıyor. Ancak şirket, yayılma politikasıyla birlikte model sayısını da üçe çıkaracak. Yukarıda bahsi geçen ülkelerde Tang modelinin yanı sıra Atto 3 ve Han modelleri de satılacak.

Özellik olarak bu modellerin Çin'de satılan versiyonlarından pek farkı yok. Ekim ayında Paris Otomobil Fuarı'nda sergilenmesi planlanan modeller BYD'nin ünlü bıçak tipi lityum demir fosfat (LFP) batarya paketi ile donatılmış. Buna ek olarak, BYD'nin e-Platform 3.0 mimarisi üzerine yükselen Atto 3 modelinde ısı pompası da standart olarak sunuluyor.

Avrupa'da satılacak elektrikli BYD modellerinin temel özellikleri şöyle:

Avrupa'da satılacak BYD modelleri - BYD Atto 3 BYD Tang BYD Han Boyutlar (U/G/Y) 4455/1875/1615 4870/1950/1725 4995/1910/1495 Aks mesafesi (mm) 2720 2820 2920 Sürüş tipi Önden Dört tekerlekten Dört tekerlekten Son hız (km/s) 160 180 180 Motor gücü (kW) 150 380 380 0-100 km/s hızlanma 7,3 sn 4,6 sn 3,9 sn WLTP Menzil (km) 420 400 521 Bagaj hacmi (l) 440/1338 235/940/1655 410 Oturma kapasitesi 5 7 5 Batarya kapasitesi (kWsa) 60,48 86,4 86,4 DC şarj süresi (%30-80) 29 dk 30 dk 30 dk

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Çinli otomotiv devi BYD'nin Avrupa'da yayılma planları netleşiyor