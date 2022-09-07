Çinli otomotiv devi BYD'nin Avrupa'da yayılma planları netleşiyor

Tang/Han/Atto 3
Son dönemde Çinli üretici BYD'nin Avrupa'da yayılma planları sıkça gündeme geliyor. Bundan bir ay önce BYD'nin Almanya ve İsveç'te elektrikli otomobil satacağını öğrenmiştik. Ancak görünen o ki şirketin planları bununla sınırlı değil.
Yapılan yeni duyuruya göre BYD, yukarıda adı geçen iki ülkenin yanı sıra Hollanda ve Danimarka'da da elektrikli araç satmaya başlayacak. Takvim konusunda henüz açıklanan net bir tarih yok ancak ilk müşteri teslimatlarının 2022'nin son çeyreğine planlandığını biliyoruz.
BYD yaklaşık 1 yıldır Norveç'te varlık gösteriyor. Çinli üretici burada yaptığı gibi diğer ülkelerde de önde gelen bayı gruplarıyla stratejik iş birliği yaparak ilerleyecek. Bu noktada Hollanda'da Louwman, İsveç ve Almanya'da Hedin Mobility Group ve Danimarka'da Nic. Christiansen Group ile iş birliği yapılacağını görüyoruz.
Dediğimiz gibi Çinli şirket 2021'in ağustos ayından bu yana Norveç'te varlık gösteriyor ve burada sadece Tang adı verilen tamamen elektrikli modelini satıyor. Ancak şirket, yayılma politikasıyla birlikte model sayısını da üçe çıkaracak. Yukarıda bahsi geçen ülkelerde Tang modelinin yanı sıra Atto 3 ve Han modelleri de satılacak.
Özellik olarak bu modellerin Çin'de satılan versiyonlarından pek farkı yok. Ekim ayında Paris Otomobil Fuarı'nda sergilenmesi planlanan modeller BYD'nin ünlü bıçak tipi lityum demir fosfat (LFP) batarya paketi ile donatılmış. Buna ek olarak, BYD'nin e-Platform 3.0 mimarisi üzerine yükselen Atto 3 modelinde ısı pompası da standart olarak sunuluyor.
Avrupa'da satılacak elektrikli BYD modellerinin temel özellikleri şöyle:
|-
|BYD Atto 3
|BYD Tang
|BYD Han
|Boyutlar (U/G/Y)
|4455/1875/1615
|4870/1950/1725
|4995/1910/1495
|Aks mesafesi (mm)
|2720
|2820
|2920
|Sürüş tipi
|Önden
|Dört tekerlekten
|Dört tekerlekten
|Son hız (km/s)
|160
|180
|180
|Motor gücü (kW)
|150
|380
|380
|0-100 km/s hızlanma
|7,3 sn
|4,6 sn
|3,9 sn
|WLTP Menzil (km)
|420
|400
|521
|Bagaj hacmi (l)
|440/1338
|235/940/1655
|410
|Oturma kapasitesi
|5
|7
|5
|Batarya kapasitesi (kWsa)
|60,48
|86,4
|86,4
|DC şarj süresi (%30-80)
|29 dk
|30 dk
|30 dk
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler