Otomotiv ihracatı ağustos ayında yüzde 6 oranında geriledi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre otomotiv endüstrisinin ağustos ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 6 düşüş ile 2 milyar 269 milyon dolar oldu. Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alan sektörün aldığı pay da yüzde 10,6 oldu.

Bu yılın ocak-ağustos dönemine bakıldığında ise otomotiv endüstrisi ihracatının yüzde 4,3 artarak 19,6 milyar dolar olduğu görülürken ilk sekiz aydaki ortalama aylık ihracat 2,45 milyar dolar oldu. Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik şu açıklamada bulundu:

“Geçen ay yaşanan düşüşe rağmen ihracatımız genellikle 2 milyar doların altında seyreden ağustos ortalamasını aştı. Ağustosta en çok ihracat gerçekleştirilen ürün grubu tedarik endüstrisi oldu. Tedarik endüstrisi ile birlikte Otobüs-Minibüs-Midibüs ürün grubunda da çift haneli artış kaydettik. İspanya, ABD ve Polonya’ya ihracatımız da çift haneli arttı”

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Tedarik endüstrisinde yüzde 12 artış

Ağustosta en büyük ürün grubunu oluşturan tedarik endüstrisi yüzde 12 artışla 1 milyar 67 milyon dolarlık ihracatla dikkat çekerken binek otomobil yüzde 4 azalışla 628 milyon dolar oldu. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar yüzde 50 azalışla 297 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ürün grubu da yüzde 13 artışla 133 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya yüzde 16 artış olurken, önemli pazarlardan ABD’ye yüzde 23, Rusya’ya yüzde 16, Fransa’ya yüzde 23, İspanya’ya yüzde 48, Polonya’ya yüzde 17 ihracat artışı, Fas’a yüzde 33, Romanya’ya yüzde 27 ihracat düşüşü görüldü.

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Binek otomobillerde önemli pazarlardan İspanya’ya yüzde 48, İtalya’ya yüzde 23, Polonya’ya yüzde 60, İsrail’e yüzde 63, Fas’a yüzde 186 ihracat artışı görülürken, Birleşik Krallık’a yüzde 27, Almanya’ya yüzde 38, Slovenya’ya yüzde 30, ABD’ye yüzde 79 ihracat düşüşü yaşandı.

Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise Fransa’ya yüzde 17 ihracat düşüşü yaşanırken, Almanya’ya yüzde 172, İtalya’ya yüzde 850, Portekiz’e yüzde 353 ihracat artışı görüldü. Diğer ürün grupları arasında yer alan çekiciler ihracatı ise yüzde 54 artarak 106 milyon dolar oldu.

En büyük pazar Almanya’ya yüzde 4 artış

Ağustosta en büyük pazar olan Almanya’ya ihracat yüzde 4 artışla 323 milyon dolar oldu. İkinci büyük pazar olan Fransa’ya ihracat yüzde 3 azalışla 251 milyon dolar olurken, Birleşik Krallık’a yüzde 31 azalarak 204 milyon dolar oldu. Yine İspanya’ya yüzde 44, Amerika Birleşik Devletleri’ne yüzde 27,5, Polonya’ya yüzde 16, Avusturya’ya yüzde 190, Portekiz’e yüzde 26, Çekya’ya yüzde 71 ihracat artışı, İtalya’ya yüzde 10, Belçika’ya yüzde 29, Sovenya’ya yüzde 59, Fas’a yüzde 12, Romanya’ya da yüzde 14 ihracat düşüşü yaşandı.

Otomotiv ihracatından aldığı yüzde 63 pay ile en büyük ülke grubu olan Avrupa Birliği ülkelerine ağustosta 1 milyar 431 milyon dolar ihracat yapıldı. Geçen ay diğer Avrupa ülkelerine yüzde 26 düşüş, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi ülkelerine yüzde 22, Ortadoğu ülkelerine yüzde 26 ihracat artışı görüldü.

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Otomotiv ihracatı ağustos ayında yüzde 6 oranında geriledi