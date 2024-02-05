SWM, 8 yeni hizmet noktasıyla satış ve satış sonrası ağını genişletiyor

Çinli Shineray Group bünyesinde faaliyet gösteren İtalyan SWM markası, G01 ve G01F isimli iki SUV modeliyle Türkiye pazarına giriş yapmasının ardından satış ve satış sonrası hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. İlk aşamada İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Konya, Denizli ve Trabzon olmak üzere 7 şehirde 8 bayiyle satış ve satış sonrası hizmeti veren SWM Türkiye, bayi ağını hızla güçlendirecek adımlar atmaya devam ediyor.
Şubatta 3 yeni bayi daha açılıyor
Türkiye pazarı için yatırımları artırdıklarını söyleyen ATMO Grubu Türkiye CEO’su Anton Chernov, “7 ilde 8 SWM bayisi ile yola çıktık. Şubat ayında bu ağa Antalya ve Diyarbakır’da açacağımız satış ve satış sonrası hizmet noktalarını eklemeyi hedefliyoruz. İlk çeyrekte de ayrıca Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu’da yeni satış ve satış sonrası servis noktalarımızı açarak büyümeye devam edeceğiz. Bayi ağımızı genişletmek için çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz” dedi.
Türkiye pazarına iddialı bir fiyat politikasıyla giriş yaptıklarını ifade eden Anton Chernov, “Ocak ayında da lansman fiyatlarımızla satışa devam ettik. Sabit fiyat güvencesiyle sunduğumuz otomobillerimizi kademe kademe müşterilerimize teslim etmeye başladık. Araçlarımıza çok yoğun bir talep var. Şimdiden 2 binden fazla müşterimiz sıraya yazılmış durumda. Bu yoğun ilgiye cevap vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bayi ağımızı genişleterek Türk tüketicisinin SWM markasına ulaşmasını kolaylaştıracağız” diye konuştu.
SWM G01 ve G01F özellikleri
SWM G01, Türkiye’de Comfort ve Elite olmak üzere iki farklı donanımla satın alınabiliyor. Comfort donanımında motor sadece 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilirken, Elite donanım versiyonunda ise 7 ileri DCT şanzıman yer alıyor. Sürüş keyfini pratik bir SUV’un kullanmanın rahatlığıyla birleştiren G01, her ayrıntısıyla İtalyan otomotiv mühendisliğinin tutkusunu ve yenilikçi tarzını yansıtıyor.
Alman mühendisliğiyle geliştirilen 1.5T motorla sunulan SWM G01, 112kW/150 HP güç ve 212 Nm tork üretebiliyor. 6 ileri manuel ve 7 ileri DCT otomatik şanzıman seçenekleriyle kombine edilen motor, yüksek performansıyla sağladığı sportif sürüş keyfini minimum yakıt tüketimiyle bir arada sunabiliyor.
G01’in sportif versiyonu olan G01F; anahtarsız giriş özelliği, elektrikli bagaj kapağı, kablosuz akıllı telefon şarjı gibi birçok pratik özellikle iç mekânın kalite algısını yükseltirken hem sürücülere hem de yolculara maksimum konforlu bir seyahat deneyimi vadediyor. 9 adet Hi-Fi teknolojisine sahip hoparlör, sportif iç mekânın kalite ve lüks algısını, eğlenceli yolculuklarla buluşturuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.