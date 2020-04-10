Çinli şirketlerden, koronavirüs salgınının ikinci dalgasına sıkı önlem

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Çin'de koronavirüs enfeksiyon oranları önemli ölçüde azaldıkça, hükümet yavaş yavaş kısıtlamaları kaldırıyor ve insanlar işlerine geri dönüyor. Şimdilik her şey yolunda görünse de pandeminin ikinci dalga tehlikesi var ve şirketler de önlemlerini sıkılaştırmış durumdalar.

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Foxconn önlemleri ileri seviyede uyguluyor

Pandeminin ikinci dalgasını önlemek için, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi işverenlere, işçilerin koruyucu maske takmasını ve günlük vücut sıcaklıklarının ölçülmesini tavsiye etti. The Washington Post'un haberine göre, iPhone montajı yapan Foxconn Teknoloji Grubu da dahil olmak üzere bazı şirketler işçilerini korumak için çok daha ileri gitmiş durumdalar.

Foxconn bu işi günlük vücut sıcaklığı kontrolleriyle sınırlı tutmuyor. Şirket ayrıca, hastalığın erken belirtilerini tanımlamaya yardımcı olan bir kızılötesi video kamera kullanarak işçilerin sıcaklığını periyodik olarak izliyor.

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Ayrıca fabrika kafeteryalarındaki masaların bölümlere ayrıldığı ve her lokasyonda çalışan işçilerin QR kod taramaları ile nerede olduklarının takibinin de yapıldığı belirtiliyor. İşçilerin özel eşyalarını koyacakları yerlerin de dezenfekte edildiği ifade edilirken, The Washington Post'a göre Foxonn, işçilerine NAT testleri yapıyor ve göğüs röntgenlerini de çekiyor. Bunlara ek olarak Çin'de yeni açılan bazı fabrikalardaki işçilerin o bölgeyi terk etmelerine de izin verilmediği sızan bilgiler arasında.

https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/infrared-cameras-personal-towels-china-factories-go-to-extremes-to-fend-off-virus/2020/04/08/4aae5036-722c-11ea-ad9b-254ec99993bc_story.html

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