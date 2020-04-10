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    Çinli şirketlerden, koronavirüs salgınının ikinci dalgasına sıkı önlem

    Çin'den gelen haberler koronavirüs pandemisinin kontrol altına alındığını ve ülkenin nomale dönmeye başladığı yönünde olsa da, şirketler ikinci dalgaya yakalanmak istemiyorlar.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Çinli şirketlerden, koronavirüs salgınının ikinci dalgasına sıkı önlem
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    Çin'de koronavirüs enfeksiyon oranları önemli ölçüde azaldıkça, hükümet yavaş yavaş kısıtlamaları kaldırıyor ve insanlar işlerine geri dönüyor. Şimdilik her şey yolunda görünse de pandeminin ikinci dalga tehlikesi var ve şirketler de önlemlerini sıkılaştırmış durumdalar.

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    Ayrıca Bkz. "Bill Gates'ten koronavirüs öngörüsü: Normale dönmemiz 2021 sonbaharını bulacak"

    Foxconn önlemleri ileri seviyede uyguluyor

    Pandeminin ikinci dalgasını önlemek için, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi işverenlere, işçilerin koruyucu maske takmasını ve günlük vücut sıcaklıklarının ölçülmesini tavsiye etti. The Washington Post'un haberine göre, iPhone montajı yapan Foxconn Teknoloji Grubu da dahil olmak üzere bazı şirketler işçilerini korumak için çok daha ileri gitmiş durumdalar.

    Foxconn bu işi günlük vücut sıcaklığı kontrolleriyle sınırlı tutmuyor. Şirket ayrıca, hastalığın erken belirtilerini tanımlamaya yardımcı olan bir kızılötesi video kamera kullanarak işçilerin sıcaklığını periyodik olarak izliyor.

    Çinli şirketlerden, koronavirüs salgınının ikinci dalgasına sıkı önlem
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    Ayrıca fabrika kafeteryalarındaki masaların bölümlere ayrıldığı ve her lokasyonda çalışan işçilerin QR kod taramaları ile nerede olduklarının takibinin de yapıldığı belirtiliyor. İşçilerin özel eşyalarını koyacakları yerlerin de dezenfekte edildiği ifade edilirken, The Washington Post'a göre Foxonn, işçilerine NAT testleri yapıyor ve göğüs röntgenlerini de çekiyor. Bunlara ek olarak Çin'de yeni açılan bazı fabrikalardaki işçilerin o bölgeyi terk etmelerine de izin verilmediği sızan bilgiler arasında.



    https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/infrared-cameras-personal-towels-china-factories-go-to-extremes-to-fend-off-virus/2020/04/08/4aae5036-722c-11ea-ad9b-254ec99993bc_story.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    m-99 7 sa.
    Olaylar yatışınca ciddi bir uyarı ve yaptırımla karşılaşacaklarını düşünüyorum. Bu canlı hayvan pazarı egzotik hayvan yeme işlerine son vermek zorundalar. Milyonlarca insanın yaşamını bu şekilde risk altına sokamazlar.

    Alt gelir grubundaki insanlara doğru düzgün beslenme kaynakları yaratsın buna yetecek güçleri de var. İnsanları leş gibi kedi köpek yarasa yedirmek zorunda bırakıyorlar.
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    Stanislas Xavier (Evren ) 8 sa.
    Birazdan virüs için Çin'i suçlamaya gelirler. Elimize ne geçecekse bunu yapınca. Belli bir kabahatı var evet Çin'in ama dünyayı uyardıklarında gayet de vakit vardı sıkı önlemler almak için. Batının patron eksenli hükümetleri karın düşmesinden öyle korktular ki beklemeyi tercih ettiler, şimdi daha kötüsü oldu. Berbat sağlık sistemlerinin, devletlerin olağanüstü durumlar için hiç hazırlık yapmamış oluşunun ve korkunç afet yönetim sistemlerinin sorumlusu Çin değil, bu ülkelerin kendi hükümetleri. Çin'e hak ettiği eleştiriyi verelim ama batı kendi beceriksizliğinin faturasını bütünüyle onlara keserse sorunun üzerini örtmüş olur. Eksikliklerimizle yüzleşmek ve onları gidermek zorundayız, benzer bir duruma yeniden düşmemek için. Sağlık ve gıda gibi hayati sektörlerin serbest piyasanın pençesine bırakılmaması gerektiğine dair çok net bir sonuç var ortada. Yoksa üç kuruşluk maske 5 lira oluyor işte. Tabi ki hükümetler için bunu yapmak yerine "öteki"yi suçlamak daha cazip, özellikle Abd medyasının Trump ekseninde olan bölümü resmen yarın yokmuş gibi Çin karalama kampanyası yapıyor. Evet bir MR çektirmek için 48bin dolar talep eden sağlık sisteminiz süper, Çin çok kötü.
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    Barbaros Hayrettin Paşa 8 sa. yeni yorumcu
    bu tür bir durumun önüne geçebileceklerini düşünmüyorum
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    sametbulut67 8 sa. yeni yorumcu
    bu cinlilerde her şeye bir çözüm buluyor ya
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    hasanandnexus (Hasan Yıldırım) 8 sa.
    Kişisel gizlilik zaten yoktu, korona ayağına iyice yok oldu çinde.
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