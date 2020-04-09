Bill Gates'ten koronavirüs öngörüsü: Normale dönmemiz 2021 sonbaharını bulacak

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Ülkemizi de ciddi şekilde etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin ne zaman kontrol altına alınacağı konusunda herhangi bir tarih verilemese de, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'e göre salgından kurtulmamız pek de kısa sürmeyecek.

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Aşının geliştirilmesi 1 yıl sürebilir

Gates'in açıklamalarına göre COVID-19 virüsünden etkilenen büyük ülkelerde hayatın normale dönmesi 2021 yılının sonbaharını bulacak. Amerika'daki PBS kanalına konuşan Microsoft'un kurucusu, koronavirüs aşısının bir yıldan önce geliştirilemeyeceğine de dikkat çekti. Salgın sonrasındaki hayatın, geçmişteki gibi rahat olamayacağını söyleyen Gates, Çin'den örnek verdi ve insanların işlerine dönmelerine rağmen maskeler taktıklarını, ayrıca vücut sıcaklıklarının sürekli kontrol edildiğini belirtti.

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Gates'e göre, Amerikalıların COVID-19'dan tamamen güvenli bir şekilde kurtulabilmesi 2021 sonbaharını bulabilir ve gelişmekte olan ülkeler ise bu salgından çok daha fazla zarar görecek. Şu anda, etkili COVID-19 tedavileri üzerine araştırmaları hızlandırmak için 70'den fazla ülke Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği yapıyor ve aşı geliştirmek için de 20 kuruluş aktif olarak çalıştığı belirtilmiş. Yıllar öncesinden böyle bir salgının olabileceğinin sinyallerini veren Bill Gates'in bu öngörülerinin son derece önemli olduğunu belirtmemizde ise fayda var.

https://www.cnbc.com/2020/04/08/bill-gates-how-long-it-may-take-before-americans-are-safe-from-coronavirus.html

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