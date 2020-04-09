Bill Gates'ten koronavirüs öngörüsü: Normale dönmemiz 2021 sonbaharını bulacak

Ülkemizi de ciddi şekilde etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin ne zaman kontrol altına alınacağı konusunda herhangi bir tarih verilemese de, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'e göre salgından kurtulmamız pek de kısa sürmeyecek.
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Aşının geliştirilmesi 1 yıl sürebilir
Gates'in açıklamalarına göre COVID-19 virüsünden etkilenen büyük ülkelerde hayatın normale dönmesi 2021 yılının sonbaharını bulacak. Amerika'daki PBS kanalına konuşan Microsoft'un kurucusu, koronavirüs aşısının bir yıldan önce geliştirilemeyeceğine de dikkat çekti. Salgın sonrasındaki hayatın, geçmişteki gibi rahat olamayacağını söyleyen Gates, Çin'den örnek verdi ve insanların işlerine dönmelerine rağmen maskeler taktıklarını, ayrıca vücut sıcaklıklarının sürekli kontrol edildiğini belirtti.
Gates'e göre, Amerikalıların COVID-19'dan tamamen güvenli bir şekilde kurtulabilmesi 2021 sonbaharını bulabilir ve gelişmekte olan ülkeler ise bu salgından çok daha fazla zarar görecek. Şu anda, etkili COVID-19 tedavileri üzerine araştırmaları hızlandırmak için 70'den fazla ülke Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği yapıyor ve aşı geliştirmek için de 20 kuruluş aktif olarak çalıştığı belirtilmiş. Yıllar öncesinden böyle bir salgının olabileceğinin sinyallerini veren Bill Gates'in bu öngörülerinin son derece önemli olduğunu belirtmemizde ise fayda var.
https://www.cnbc.com/2020/04/08/bill-gates-how-long-it-may-take-before-americans-are-safe-from-coronavirus.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Artık daha fazla paraya ve şöhrete ihtiyacı olmayanlar piramidin en tepesinde yer alırlar ve genellikle kendilerini vakıflar aracılığıyla topluma adarlar.
Bill Gates 2010 yılında böyle bir uyarıda bulunduysa demek ki yeterince bilgilidir. 4 yılda fakülte bitirip uzman olunuyor. 10 yıldır bu tarz konularla ilgilenen ve elinin altında sınırsız imkan olan birisi bırakalım da bu tarz açıklamalar yapabilsin.
Ben bu açıklamaya 3 ayda bitecek diyenlere oranla daha fazla itibar ediyorum.