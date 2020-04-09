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    Bill Gates'ten koronavirüs öngörüsü: Normale dönmemiz 2021 sonbaharını bulacak

    Yazılım devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs salgınıyla ilgili karamsar bir tablo çizdi. Gates'e göre hayatımızın normale dönmesi 2021 yılında mümkün olacak.
    5 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
    2,5b
    10
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Bill Gates'ten koronavirüs öngörüsü: Normale dönmemiz 2021 sonbaharını bulacak
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    Ülkemizi de ciddi şekilde etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin ne zaman kontrol altına alınacağı konusunda herhangi bir tarih verilemese de, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'e göre salgından kurtulmamız pek de kısa sürmeyecek.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft'un yaklaşan akıllı telefonu Surface Duo ile çekilen ilk fotoğraf yayınlandı"

    Aşının geliştirilmesi 1 yıl sürebilir

    Gates'in açıklamalarına göre COVID-19 virüsünden etkilenen büyük ülkelerde hayatın normale dönmesi 2021 yılının sonbaharını bulacak. Amerika'daki PBS kanalına konuşan Microsoft'un kurucusu, koronavirüs aşısının bir yıldan önce geliştirilemeyeceğine de dikkat çekti. Salgın sonrasındaki hayatın, geçmişteki gibi rahat olamayacağını söyleyen Gates, Çin'den örnek verdi ve insanların işlerine dönmelerine rağmen maskeler taktıklarını, ayrıca vücut sıcaklıklarının sürekli kontrol edildiğini belirtti.

    Bill Gates'ten koronavirüs öngörüsü: Normale dönmemiz 2021 sonbaharını bulacak
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    Gates'e göre, Amerikalıların COVID-19'dan tamamen güvenli bir şekilde kurtulabilmesi 2021 sonbaharını bulabilir ve gelişmekte olan ülkeler ise bu salgından çok daha fazla zarar görecek. Şu anda, etkili COVID-19 tedavileri üzerine araştırmaları hızlandırmak için 70'den fazla ülke Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği yapıyor ve aşı geliştirmek için de 20 kuruluş aktif olarak çalıştığı belirtilmiş. Yıllar öncesinden böyle bir salgının olabileceğinin sinyallerini veren Bill Gates'in bu öngörülerinin son derece önemli olduğunu belirtmemizde ise fayda var.



    https://www.cnbc.com/2020/04/08/bill-gates-how-long-it-may-take-before-americans-are-safe-from-coronavirus.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    SC0RPI0N (Sercan Çakıroğlu) 4 sa. en beğenilen khytr89
    Adam Dünya sağlığıyla ilgilenmek için şirketten istifa etti kimin haberini yapsınlar Canan Karatay'ın mı ?
    1 Yanıt Yanıtla +30
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    _turbo_ (kemal reis) 57 dk. SC0RPI0N
    Kesin milletin sagligi icin istifa etmistir
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    Tendürek (---- ----) 4 sa. khytr89
    2010 yılında ölümcül pandemi konusunda dünyanın hazırlıklı olmadığı için uyarılarda bulunmuştu.



    Artık daha fazla paraya ve şöhrete ihtiyacı olmayanlar piramidin en tepesinde yer alırlar ve genellikle kendilerini vakıflar aracılığıyla topluma adarlar.



    Bill Gates 2010 yılında böyle bir uyarıda bulunduysa demek ki yeterince bilgilidir. 4 yılda fakülte bitirip uzman olunuyor. 10 yıldır bu tarz konularla ilgilenen ve elinin altında sınırsız imkan olan birisi bırakalım da bu tarz açıklamalar yapabilsin.



    Ben bu açıklamaya 3 ayda bitecek diyenlere oranla daha fazla itibar ediyorum.
    2010 yılında ölümcül pandemi konusunda dünyanın hazırlıklı olmadığı için uyarılarda bulunmuştu. Artık daha fazla paraya ve şöhrete ihtiyacı o...
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    acar85 (ömer acar) 3 dk.
    Adam 1995 ten beri virüslerle uğraşıyor.En büyük ilgi alanıydi. Yeni değil yani. He adam iyi mi kötü mü derseniz bunu bilemem. Dahilerden hep korkmusumdur .
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    Adoring 1 sa.
    Nanayı yedik yani.
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    bjkyener 1 sa.
    10 Yılda Windows 10 nu düzeltemedi 2021 de normale dönecekmiş

    Corona Windows 10 na girse windows 10 nun ömrü biter



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    Dropzone (Arif ) 1 sa.
    "Bill Gates'in bu öngörüleri"

    uyuyun bakalım
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    BekirTemel (Bekir ) 2 sa.
    yani herkes evlerinden çıkıacak ve ne olacaksa olacak, şuan yapılan geciktirme çabası
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 3 sa.
    Bu adam böyle diyorsa olay ciddi, yaşlılar için
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    Manhunt Three 4 sa.
    Çözüm sadece aşıdaymış gibi görülüyor. İlaç tedavileri de virüsün önemini azaltır.
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    Görkem ! (Görkem ) 4 sa.
    sen ne anlarsın koronavirüsten kardeşim. ücretsiz yazılım dağıt moral olsun diye
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    Kaan Keskin 1 sa. yeni yorumcu Görkem !
    Sen bir bak istersen Bill Gatea'in hayatına. Adam dünyanın sağlığı için kurduğu şirket olan Microsoft (microcomputer software)'tan ayrılıp Bill ve Melinda Gates Vakfı'nı kurdu. Gerisine de sen bak artık.
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    001ATB (Ahmet Turan) 1 sa. Görkem !
    Bu forumun kullanıcıları ne kadar cahilleşmiş ya...
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 4 sa.
    Seviliyorsun Bill amca idolümsün. :)
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    khytr89 (Hakan ) 4 sa.
    Yazılım konusunda deneyimli emekli patronun koronavirüsle ne alakası var da açıklamalarıni paylaşıyorsunuz anlamış değilim.



    Windows u etkileyen bir virus olsa amenna diycem ama sağlık bu, aşı firmasına maddi destek vermesi yetmiyor, prof birinden açıklama bekliyoruz
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    SC0RPI0N (Sercan Çakıroğlu) 4 sa. khytr89
    Adam Dünya sağlığıyla ilgilenmek için şirketten istifa etti kimin haberini yapsınlar Canan Karatay'ın mı ?
    1 Yanıt Yanıtla +30
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    Tendürek (---- ----) 4 sa. khytr89
    2010 yılında ölümcül pandemi konusunda dünyanın hazırlıklı olmadığı için uyarılarda bulunmuştu.



    Artık daha fazla paraya ve şöhrete ihtiyacı olmayanlar piramidin en tepesinde yer alırlar ve genellikle kendilerini vakıflar aracılığıyla topluma adarlar.



    Bill Gates 2010 yılında böyle bir uyarıda bulunduysa demek ki yeterince bilgilidir. 4 yılda fakülte bitirip uzman olunuyor. 10 yıldır bu tarz konularla ilgilenen ve elinin altında sınırsız imkan olan birisi bırakalım da bu tarz açıklamalar yapabilsin.



    Ben bu açıklamaya 3 ayda bitecek diyenlere oranla daha fazla itibar ediyorum.
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    koronavirus, coronavirus ve
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