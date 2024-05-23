Nvidia, her yıl yeni yapay zeka çipleri çıkaracak

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Tam Boyutta Gör Nvidia, üç aylık mali ilk çeyrek içerisinde 26,4 milyar dolar gelir, 14,88 milyar dolar kâr elde ettiğini duyurdu. Firma, gelirlerini bu dönemde yıldan yıla yüzde 262 artırırken net gelirlerini ise yüzde 690 artırmayı başardı. Firmanın gelirlerinin büyük kısmı ise veri merkezlerinden, yani sattığı yapay zeka donanımlarından elde edildi. Bu bağlamda CEO Jensen Huang, Nvidia’nın artık her yıl yeni çipler tasarlayacağını açıkladı.

Nvidia, her yıl yeni mimari çıkaracak

Huang, yaptığı açıklamada "Blackwell'den sonra başka bir çipin geleceğini duyurabilirim. Bir yıllık bir ritmimiz var” ifadelerini kullandı. Bu açıklama şirketin stratejisinde temel bir değişikliği ifade ediyor. Zira Nvidia, şimdiye kadar kabaca her iki yılda bir yeni bir mimari tasarladı: 2020'de Ampere, 2022'de Hopper ve 2024'te Blackwell gibi.

Bu mimarileri Nvidia, hem veri merkezi ürünlerinde hem de oyun ve içerik oluşturuculara sağladığı GPU’larda kullanıyor. Hopper tabanlı H100 ile onun mimari varyantı Ada Lovelace tabanlı RTX 4090 buna bir örnek. Bu yılın sonunda ise Blacwell tabanlı B200 ile RTX 5000 serisi piyasaya girecek.

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Öte yandan daha önceki söylentilere, Nvidia’nın bir sonraki mimarisi Rubin’in 2025’te R100 yapay zeka GPU’suyla geleceğini aktarıyordu. Dolayısıyla Huang’in açıklamaları bu iddiaları doğruluyor gibi görünüyor. Hatta ve hatta Huang, 1 yıllık ritmi sadece yapay zeka donanımlarına değil, Nvidia'nın ürettiği diğer her tür çipi de bu tempoya uyacak şekilde hızlandıracaklarını söylüyor.

Nvidia, en azından H200 ve gelecek Blackwell donanımlarının müşterilerin halihazırda kullandıkları sistemlerle uyumlu olduğunu söylüyor. Dolayısıyla H100'den H200'e ve B100'e kolayca geçiş yapılabilecek. Bununla birlikte firma, Blackwell'e geçerken talebin bir süre daha arzı geçmesini bekliyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıl firmaların AI GPU’larına olan talebin normalleşmesi beklenebilir, ancak kısa vadede yüksek talep devam edecek gibi görünüyor.

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Nvidia, her yıl yeni yapay zeka çipleri çıkaracak