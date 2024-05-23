Nvidia, her yıl yeni yapay zeka çipleri çıkaracak

Nvidia, her yıl yeni mimari çıkaracak
Huang, yaptığı açıklamada "Blackwell'den sonra başka bir çipin geleceğini duyurabilirim. Bir yıllık bir ritmimiz var” ifadelerini kullandı. Bu açıklama şirketin stratejisinde temel bir değişikliği ifade ediyor. Zira Nvidia, şimdiye kadar kabaca her iki yılda bir yeni bir mimari tasarladı: 2020'de Ampere, 2022'de Hopper ve 2024'te Blackwell gibi.
Bu mimarileri Nvidia, hem veri merkezi ürünlerinde hem de oyun ve içerik oluşturuculara sağladığı GPU’larda kullanıyor. Hopper tabanlı H100 ile onun mimari varyantı Ada Lovelace tabanlı RTX 4090 buna bir örnek. Bu yılın sonunda ise Blacwell tabanlı B200 ile RTX 5000 serisi piyasaya girecek.
Öte yandan daha önceki söylentilere, Nvidia’nın bir sonraki mimarisi Rubin’in 2025’te R100 yapay zeka GPU’suyla geleceğini aktarıyordu. Dolayısıyla Huang’in açıklamaları bu iddiaları doğruluyor gibi görünüyor. Hatta ve hatta Huang, 1 yıllık ritmi sadece yapay zeka donanımlarına değil, Nvidia'nın ürettiği diğer her tür çipi de bu tempoya uyacak şekilde hızlandıracaklarını söylüyor.
Nvidia, en azından H200 ve gelecek Blackwell donanımlarının müşterilerin halihazırda kullandıkları sistemlerle uyumlu olduğunu söylüyor. Dolayısıyla H100'den H200'e ve B100'e kolayca geçiş yapılabilecek. Bununla birlikte firma, Blackwell'e geçerken talebin bir süre daha arzı geçmesini bekliyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıl firmaların AI GPU’larına olan talebin normalleşmesi beklenebilir, ancak kısa vadede yüksek talep devam edecek gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.