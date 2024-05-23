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    Anlık Bildirim

    Nvidia, her yıl yeni yapay zeka çipleri çıkaracak

    Nvidia, şirketin kazanç çağrısında rekor miktarda gelir ve kâr elde ettiğini duyurdu. Firmanın CEO’su Jensen Huang ise şirketin artık her yıl yeni bir yapay zeka çipleri çıkaracağını açıkladı.
    Nvidia, her yıl yeni yapay zeka çipleri çıkaracak Tam Boyutta Gör
    Nvidia, üç aylık mali ilk çeyrek içerisinde 26,4 milyar dolar gelir, 14,88 milyar dolar kâr elde ettiğini duyurdu. Firma, gelirlerini bu dönemde yıldan yıla yüzde 262 artırırken net gelirlerini ise yüzde 690 artırmayı başardı. Firmanın gelirlerinin büyük kısmı ise veri merkezlerinden, yani sattığı yapay zeka donanımlarından elde edildi. Bu bağlamda CEO Jensen Huang, Nvidia’nın artık her yıl yeni çipler tasarlayacağını açıkladı.

    Nvidia, her yıl yeni mimari çıkaracak

    Huang, yaptığı açıklamada "Blackwell'den sonra başka bir çipin geleceğini duyurabilirim. Bir yıllık bir ritmimiz var” ifadelerini kullandı. Bu açıklama şirketin stratejisinde temel bir değişikliği ifade ediyor. Zira Nvidia, şimdiye kadar kabaca her iki yılda bir yeni bir mimari tasarladı: 2020'de Ampere, 2022'de Hopper ve 2024'te Blackwell gibi.

    Bu mimarileri Nvidia, hem veri merkezi ürünlerinde hem de oyun ve içerik oluşturuculara sağladığı GPU’larda kullanıyor. Hopper tabanlı H100 ile onun mimari varyantı Ada Lovelace tabanlı RTX 4090 buna bir örnek. Bu yılın sonunda ise Blacwell tabanlı B200 ile RTX 5000 serisi piyasaya girecek.

    Öte yandan daha önceki söylentilere, Nvidia’nın bir sonraki mimarisi Rubin’in 2025’te R100 yapay zeka GPU’suyla geleceğini aktarıyordu. Dolayısıyla Huang’in açıklamaları bu iddiaları doğruluyor gibi görünüyor. Hatta ve hatta Huang, 1 yıllık ritmi sadece yapay zeka donanımlarına değil, Nvidia'nın ürettiği diğer her tür çipi de bu tempoya uyacak şekilde hızlandıracaklarını söylüyor.

    Nvidia, en azından H200 ve gelecek Blackwell donanımlarının müşterilerin halihazırda kullandıkları sistemlerle uyumlu olduğunu söylüyor. Dolayısıyla H100'den H200'e ve B100'e kolayca geçiş yapılabilecek. Bununla birlikte firma, Blackwell'e geçerken talebin bir süre daha arzı geçmesini bekliyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıl firmaların AI GPU’larına olan talebin normalleşmesi beklenebilir, ancak kısa vadede yüksek talep devam edecek gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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