Çinli Tencent, Bayonetta’nın geliştiricisi Platinum Games’e yatırım yaptı

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Bayonetta serisi, Astral Chain ve NieR:Automata’dan tanıdığımız Japon oyun stüdyosu Platinum Games, Çin merkezli oyun devi Tencent’in kanatları altına giriyor.

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Stüdyo şefi Kenichi Sato, ortaklık için bir temel oluşturması maksadıyla Tencent’in Platinum Games’e sermaye yatırımı yaptığını duyurdu. Tencent’in yapmış olduğu yatırımın miktarının açıklanmadığı duyuruda, söz konusu gelişmenin Platinum Games’in bağımsız olarak hareket etmesine ve kuruluşuna hiçbir şekilde etki etmeyeceği vurgulandı. Sato’ya göre yapılan yatırım sayesinde stüdyo kendi oyunlarını geliştirmeye devam edeceği gibi bu oyunları aracı bir şirket olmadan da piyasaya sürebilecek.

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Oyun dünyasını takip eden birçok kişinin bildiği üzere Tencent özellikle çok oyunculu oyun geliştiren stüdyolara ciddi yatırımlar yapıyor. Bunların başında ise League of Legends’ın geliştiricisi Riot Games geliyor. Zira Çinli şirket stüdyonun tamamının da sahibi durumunda. Bunun dışında şirketin, Fortnite’ın yapımcısı Epic Games’de de %40’lık hissesi var. Görece daha küçük yatırımlar ise PUBG’nin geliştiricisi Bluehole’da %11.5 ve Activision Blizzard ile Ubisoft’ta %5’lik dilimler halinde öne çıkıyor. Tencent ayrıca Nintendo Switch’in Çin lansmanında da önemli roller üstlenmişti.

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Tencent’in Çin merkezli bir firma olmasından kaynaklı endişeler de yok değil. Zira Çin Hükümeti’nin belli dönemlerde Çinli şirketlere yaptırımlar uyguladığı biliniyor. Bu da söz konusu geliştiriciler için sansür anlamına gelebilir. Gerçi Tencent’in bu tür yaptırımları Çin dışında uyguladığına dair bir kanıt bulunmasa da geliştiricilerin yatırımcısını kızdırmamak adına oto sansür uygulama ihtimali ise her zaman bulunuyor.

https://www.engadget.com/2020/01/07/bayonetta-developer-is-the-latest-to-throw-itself-at-tencents/

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