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Tam Boyutta Gör Windows ve Android arasında yıllardır köprü kurmaya çalışan Microsoft, bildiğiniz gibi Windows 11’deki Android alt sistemi desteğini sonlandırmaya karar vermişti. Ancak yazılım devi, mobil uygulamalardan tamamen vazgeçmemiş gibi görünüyor. Geçtiğimiz saatlerde Microsoft, Tencent'in bazı Android oyunlarını Windows'a getirecek yepyeni bir ortaklık duyurdu.

Tencent oyunları Windows'a geliyor

Yeni duyurulan Tencent işbirliği kapsamında, Windows kullanıcıları artık 1.500 uygulama ve oyuna erişim sahibi olacak. Ayrıca bu sayının başlangıç olacağını belirtelim. Bu uygulamalar, Microsoft mağazası, Başlat Menüsü, Windows Arama veya Bing aracılığıyla erişilebilir olacak ve kurulumun ardından diğer masaüstü uygulamaları gibi kendi kısayollarına ulaşılabilecek.

Ortaklık kapsamında sunulacak oyunların listesi ise henüz paylaşılmadı. Ancak Tencent'in kataloğunda PUBG ve Honor of Kings gibi popüler oyunların bulunduğunu hatırlatalım. Kötü haber şu ki yeni özelliğin ilk etapta Çin'e özel olması bekleniyor. Ancak gelecekte daha fazla bölgeye ulaştığını görebiliriz. Niketim Windows 11’deki Android alt sistemi sonlansa da Microsoft'un Android uygulamalara olan desteği sürecek gibi görünüyor.

Windows 11’deki Android desteği geri dönebilir

Ayrıca gelişmeler Microsoft ile sınırlı değil. Tencent ile anlaşan Intel, Celadon tabanlı yükseltilmiş bir "Android motoru" sağlamayı planlıyor. Aktarıldığı kadarıyla Celadon, entegre GPU'ların donanım yeteneklerinden yararlanarak daha yüksek kare hızları, geliştirilmiş görsel deneyim ve yapay zeka hızlandırması sunabilecek.

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Ayrıntılar açıklanmamış olsa da bu yeni ortaklığın nasıl ilerleyeceği merak konusu. Ancak Android uygulamaları Windows 11 sistemlerde çalıştırabilmek birçok kullanıcının beklediği bir özellik.

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Microsoft duyurdu: Tencent oyunları Windows'a geliyor