Microsoft duyurdu: Tencent oyunları Windows'a geliyor

Tencent oyunları Windows'a geliyor
Yeni duyurulan Tencent işbirliği kapsamında, Windows kullanıcıları artık 1.500 uygulama ve oyuna erişim sahibi olacak. Ayrıca bu sayının başlangıç olacağını belirtelim. Bu uygulamalar, Microsoft mağazası, Başlat Menüsü, Windows Arama veya Bing aracılığıyla erişilebilir olacak ve kurulumun ardından diğer masaüstü uygulamaları gibi kendi kısayollarına ulaşılabilecek.
Ortaklık kapsamında sunulacak oyunların listesi ise henüz paylaşılmadı. Ancak Tencent'in kataloğunda PUBG ve Honor of Kings gibi popüler oyunların bulunduğunu hatırlatalım. Kötü haber şu ki yeni özelliğin ilk etapta Çin'e özel olması bekleniyor. Ancak gelecekte daha fazla bölgeye ulaştığını görebiliriz. Niketim Windows 11’deki Android alt sistemi sonlansa da Microsoft'un Android uygulamalara olan desteği sürecek gibi görünüyor.
Windows 11’deki Android desteği geri dönebilir
Ayrıca gelişmeler Microsoft ile sınırlı değil. Tencent ile anlaşan Intel, Celadon tabanlı yükseltilmiş bir "Android motoru" sağlamayı planlıyor. Aktarıldığı kadarıyla Celadon, entegre GPU'ların donanım yeteneklerinden yararlanarak daha yüksek kare hızları, geliştirilmiş görsel deneyim ve yapay zeka hızlandırması sunabilecek.
Ayrıntılar açıklanmamış olsa da bu yeni ortaklığın nasıl ilerleyeceği merak konusu. Ancak Android uygulamaları Windows 11 sistemlerde çalıştırabilmek birçok kullanıcının beklediği bir özellik.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.