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    Anlık Bildirim

    Microsoft duyurdu: Tencent oyunları Windows'a geliyor

    PUBG ve Honor of Kings dahil olmak üzere sevilen Tencent oyunları Windows'a geliyor. Yeni ortaklık kapsamında Windows 11’deki Android desteği geri dönebilir. İşte detaylar...
    Microsoft duyurdu: Tencent oyunları Windows'a geliyor Tam Boyutta Gör
    Windows ve Android arasında yıllardır köprü kurmaya çalışan Microsoft, bildiğiniz gibi Windows 11’deki Android alt sistemi desteğini sonlandırmaya karar vermişti. Ancak yazılım devi, mobil uygulamalardan tamamen vazgeçmemiş gibi görünüyor. Geçtiğimiz saatlerde Microsoft, Tencent'in bazı Android oyunlarını Windows'a getirecek yepyeni bir ortaklık duyurdu. 

    Tencent oyunları Windows'a geliyor

    Yeni duyurulan Tencent işbirliği kapsamında, Windows kullanıcıları artık 1.500 uygulama ve oyuna erişim sahibi olacak. Ayrıca bu sayının başlangıç olacağını belirtelim. Bu uygulamalar, Microsoft mağazası, Başlat Menüsü, Windows Arama veya Bing aracılığıyla erişilebilir olacak ve kurulumun ardından diğer masaüstü uygulamaları gibi kendi kısayollarına ulaşılabilecek. 

    Ortaklık kapsamında sunulacak oyunların listesi ise henüz paylaşılmadı. Ancak Tencent'in kataloğunda PUBG ve Honor of Kings gibi popüler oyunların bulunduğunu hatırlatalım. Kötü haber şu ki yeni özelliğin ilk etapta Çin'e özel olması bekleniyor. Ancak gelecekte daha fazla bölgeye ulaştığını görebiliriz. Niketim Windows 11’deki Android alt sistemi sonlansa da Microsoft'un Android uygulamalara olan desteği sürecek gibi görünüyor. 

    Windows 11’deki Android desteği geri dönebilir

    Ayrıca gelişmeler Microsoft ile sınırlı değil. Tencent ile anlaşan Intel, Celadon tabanlı yükseltilmiş bir "Android motoru" sağlamayı planlıyor. Aktarıldığı kadarıyla Celadon, entegre GPU'ların donanım yeteneklerinden yararlanarak daha yüksek kare hızları, geliştirilmiş görsel deneyim ve yapay zeka hızlandırması sunabilecek.

    Ayrıntılar açıklanmamış olsa da bu yeni ortaklığın nasıl ilerleyeceği merak konusu. Ancak Android uygulamaları Windows 11 sistemlerde çalıştırabilmek birçok kullanıcının beklediği bir özellik.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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